南科再添國家級利多　在地房仲揭：科技人買房反縮手

▲南科正式啟用「國網雲端算力中心」，象徵台灣從硬體供應鏈走向自主AI科技國家的重要里程碑。（圖／台南市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

台灣邁向「人工智慧島」再跨重要一步！國科會所屬國網中心12日在南科正式啟用「國網雲端算力中心」，總統賴清德特地南下出席，並強調「算力即國力」，專家表示，在限貸與高利率環境下，短期科技人買盤並未如題材般熱絡。

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！ 專家教「3做3不做」避雷

[廣告]請繼續往下閱讀...

「國網雲端算力中心」位於台南市新市區，12日啟用，總統賴清德特地南下參加並指出，該中心部署由「晶創台灣方案」打造的新一代Nano4超級電腦，象徵台灣從硬體供應鏈走向自主AI科技國家的重要里程碑。

住商不動產新市南科加盟店店東黃睿禹分析，目前南科地價高漲，新市、善化、南科特定區等生活圈都以大樓為主力，成交價每坪35~45萬元，部分新案成交價甚至已突破45萬元，「且科技人購屋且多偏好新大樓，兼具管理、隱私與生活便利。」

▲總統賴清德表示，啟用的算力中心是邁向「人工智慧島」的關鍵拼圖。（圖／台南市政府提供）

不過目前在這波限貸環境下，黃睿禹坦言，目前並未感受到科技人買氣湧入，「主要還是受到信用管制影響，南科也不例外。」他分析，南科房市要真正釋放出新一波需求，仍需等待南科3期廠商陸續進駐，以及南科A區台積電進度到位，屆時新工程師與供應鏈進場，才會帶來更明顯的指標性買氣，「現階段買方偏觀望，尤其在利率高檔期，決策速度相對保守。」

從大環境來看，南科外溢效應最明顯的並非新市，而是近年快速成形的善化FG區，黃睿禹直言：「FG區緊鄰南科，又有大面積商業用地，是目前南科周邊位置條件最好的開發區。」且國網雲端算力中心啟用後，科技聚落的輪廓更加完整，再加上南科3期的進度、台積電A區引進工程師與供應鏈人口紅利，屆時善化、新市等區域將形成接力式成長。

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！ 專家教「3做3不做」避雷