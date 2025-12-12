ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

南科再添國家級利多　在地房仲揭：科技人買房反縮手

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲南科正式啟用「國網雲端算力中心」，象徵台灣從硬體供應鏈走向自主AI科技國家的重要里程碑。（圖／台南市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

台灣邁向「人工智慧島」再跨重要一步！國科會所屬國網中心12日在南科正式啟用「國網雲端算力中心」，總統賴清德特地南下出席，並強調「算力即國力」，專家表示，在限貸與高利率環境下，短期科技人買盤並未如題材般熱絡。

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！　專家教「3做3不做」避雷

[廣告]請繼續往下閱讀...

「國網雲端算力中心」位於台南市新市區，12日啟用，總統賴清德特地南下參加並指出，該中心部署由「晶創台灣方案」打造的新一代Nano4超級電腦，象徵台灣從硬體供應鏈走向自主AI科技國家的重要里程碑。

住商不動產新市南科加盟店店東黃睿禹分析，目前南科地價高漲，新市、善化、南科特定區等生活圈都以大樓為主力，成交價每坪35~45萬元，部分新案成交價甚至已突破45萬元，「且科技人購屋且多偏好新大樓，兼具管理、隱私與生活便利。」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲總統賴清德表示，啟用的算力中心是邁向「人工智慧島」的關鍵拼圖。（圖／台南市政府提供）

不過目前在這波限貸環境下，黃睿禹坦言，目前並未感受到科技人買氣湧入，「主要還是受到信用管制影響，南科也不例外。」他分析，南科房市要真正釋放出新一波需求，仍需等待南科3期廠商陸續進駐，以及南科A區台積電進度到位，屆時新工程師與供應鏈進場，才會帶來更明顯的指標性買氣，「現階段買方偏觀望，尤其在利率高檔期，決策速度相對保守。」

從大環境來看，南科外溢效應最明顯的並非新市，而是近年快速成形的善化FG區，黃睿禹直言：「FG區緊鄰南科，又有大面積商業用地，是目前南科周邊位置條件最好的開發區。」且國網雲端算力中心啟用後，科技聚落的輪廓更加完整，再加上南科3期的進度、台積電A區引進工程師與供應鏈人口紅利，屆時善化、新市等區域將形成接力式成長。

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！　專家教「3做3不做」避雷

關鍵字：國網中心南科人工智慧算力中心台灣AI人工智慧島

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

新北市府推「防災都更2.0」　修法聚焦居住安全、排除非住宅用途

為強化都市更新與防災重建政策，新北市府於11月10日修正公告「防災專案計畫」(防災2.0)，將「位於工業區者」及「無作住宅使用用途者」排除適用，以確保防災專案計畫資源聚焦於真正有居住安全疑慮之地區。

3小時前

美國1.5億豪宅免費送！　條件曝光：限時180天「整棟搬走」

免費送你一棟價值500萬美元（約新台幣1.5億元）豪宅！這聽起來像是天方夜譚，但美國麻薩諸塞州南塔克特島（Nantucket）確實有屋主願意把這棟格局5房的住房送出，不過想要住進這棟豪宅可沒那麼容易，因為唯一的條件是，未來的屋主必須在180天內把整棟房子從地基上搬走並運送至其他地方。

4小時前

逆風掃貨！建商斥9.1億納13期千坪地　在地看：單價不低

儘管今年建商購地普遍轉趨保守，根據最新實價登錄與市場資訊，沅林建設以總價約9.1億元重金出手，一舉買下台中13期重劃區南屯區樂田段多筆土地，合計面積約1158.82坪，成交單價約78.5萬元。

4小時前

南科再添國家級利多　在地房仲揭：科技人買房反縮手

台灣邁向「人工智慧島」再跨重要一步！國科會所屬國網中心12日在南科正式啟用「國網雲端算力中心」，總統賴清德特地南下出席，並強調「算力即國力」，專家表示，在限貸與高利率環境下，短期科技人買盤並未如題材般熱絡。

4小時前

插著就耗電！1類電器有「待機電力」　隨手拔省荷包

不少民眾認為只要把電器關閉，就能節省用電，不過經濟部能源署指出，有一種電器只要「插頭沒拔」，多少都會耗電，長期下來也是一筆支出。

5小時前

親媽設局贈房產！信託賣掉人跑了　未成年女兒慘背468萬稅金

桃園一名年僅17歲的女高中生，名下竟背負高達468萬餘元的鉅額稅款。法務部行政執行署桃園分署（下稱桃園分署）深入調查後發現，這竟是母親將房產贈與女兒後變賣，隨即捲走全數售屋款項並失聯，僅留女兒一人面對鉅額房屋土地交易所得稅。女學生目前遭家人遺棄，獨自居住校舍半工半讀，不僅處境艱難，更無力繳納巨額稅金，故積欠468萬滯納金。

6小時前

「開價比實登少50萬」卻沒人看屋　設計師分享多賣百萬手法

近期房市陷入低迷狀態，許多屋主即便降價至實價登錄以下，仍難以吸引買家。這種「有行無市」的現象成了房市新常態，讓賣方感到沮喪。對此狀況，有設計師透露，有賣家先花錢翻新，最後反而多賣100萬元的案例，引起討論。

6小時前

量崩價不跌！鄉民炸鍋「量先價行失靈」　專家揭2026劇本

房市交易量大幅度衰退，但房價卻看似僅微幅修正，鄉民們討論「量先價行，房價不是該跌了嗎？」信義房屋專家表示，今年房市走勢呈現價量背離，主因是多空因素拉扯，並預言2026年交易量相當重要，「假如交易量繼續下探、價格就可能開始跟跌，若交易量表現持平，那麼價格就有較高的機率繼續盤整。」

6小時前

有閒錢能還50萬房貸「月付掉到1字頭」！1關鍵全搖頭：別還

房貸是否要提前還、還多少，常讓人陷入兩難。就有網友表示，房貸繳到第11年、剩19年，現在每月負擔約2萬元。最近和老婆拿到一筆獎金，手上約有80萬元閒錢，若拿50萬去還房貸，月付就能掉到1字頭，可他認為單純是體感很棒，但其實無感。他好奇提問，「大家會刻意去還一筆較大的房貸嗎？」話題掀起討論。

7小時前

一圖看三地集團售地進度　神秘清單已變現60億

三地集團創辦人鍾嘉村9日以2.2億元交保獲釋，10月1份三地售地清單私下外流後，在建商圈瘋傳，包含全台14筆，合計3萬3521.6坪、價值200億元土地。根據實登揭露，已售出清單上6筆土地，合計入帳約60億元。

7小時前

【機車秒變廢鐵】休旅車闖紅燈「無照長腿妹」挨撞！　「連人帶車」當場噴飛滾地

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

當「連帶保證人」被拖下水！　美..

都更建商標榜「無原住戶」老地主..

曾喊「不會倒」！大安區百萬預售..

4年獵4間！「礁溪大鱷」疫後狂..

屏東最高樓來了！　達麗砸逾70..

高雄史上最大投資案簽約　鴻海1..

颱風地下室滅頂！管委會收「1次..

夢幻260萬蝴蝶結保險箱秒殺　..

10萬從業人員生計告急！　房仲..

屋主「角落有一點點滲水」願折3..

ETtoday房產雲

最新新聞more

新北防災都更2.0　修法聚焦居..

美國1.5億豪宅免費送！　條件..

逆風掃貨！建商斥9.1億納13..

南科再添國家級利多　在地房仲揭..

插著就耗電！1類電器有「待機電..

親媽設局贈房產！信託賣掉人跑了..

「開價比實登少50萬」卻沒人看..

量崩價不跌！鄉民炸鍋「量先價行..

有閒錢能多還房貸「月付1字頭」..

一圖看三地集團售地進度　神秘清..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366