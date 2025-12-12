逆風掃貨！建商斥9.1億納13期千坪地　在地看：單價不低





▲儘管今年建商購地普遍轉趨保守，仍有建商出手買地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

儘管今年建商購地普遍轉趨保守，根據最新實價登錄與市場資訊，沅林建設以總價約9.1億元重金出手，一舉買下台中13期重劃區南屯區樂田段多筆土地，合計面積約1158.82坪，成交單價約78.5萬元。

經查，雖然該地以自然人名義入手，但為台中在地建商沅林建設出手，此次購得的基地條件位於13期南屯核心區，具備雙面臨路優勢，也正對45米寬的益豐路綠園道第一排，另一側則臨15米龍富二街，形成完整的千坪角地。

▲沅林建設以總價約9.1億元重金出手，一舉買下台中13期重劃區南屯區樂田段千坪地。（圖／記者陳筱惠攝）

得業地產總經理黃博盛分析：「該土地分區為住1-1，建蔽率50%、容積率140%，屬於低密度規劃區。在13期重劃區要找到完整相通且千坪土地，且具備綠園道第一排與完整角地條件的基地，幾乎已不可能。這塊地對建商來說屬於拿到就能直接規劃推案的成熟標的。」

根據實價登錄，本次交易包含樂田段129至134地號共6筆土地，單坪價格落在76~79萬元之間，均價約每坪78.5萬元。若可以再納入同段135地號抵費地，整體基地規模更上看約1276坪。

對此，春耕不動產總經理張維良分析：「今年市場上能成交的大型土地，多半是真的有案子要推的業者。目前13期近期土地行情約在每坪75萬元上下，沅林此次買價等於高價買，但這是基於基地條件的『非複製性』，還算合理。」

