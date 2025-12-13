ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

張旭嵐／房市明確走向「物競天擇」　2026四大成交關鍵出列

▲▼士林區房市空照圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲估計今年全台全年的買賣移轉量，可能只有去年的75折，大約是26萬棟左右。（示意圖／記者湯興漢攝）

文／《台灣房屋趨勢中心》執行長張旭嵐

2025年即將倒數計時，各商圈的聖誕樹高掛，過節的氣氛濃厚，不過房市還是陣陣涼風，限貸令上路一年多，今年六都前11個月的買賣移轉棟數，比去年同期量縮約26%，依照這個進度推算，估計今年全台全年的買賣移轉量，可能只有去年的75折，大約是26萬棟左右。

迎接2026年，房市會有新氣象嗎？根據中央大學台灣經濟發展研究中心與台灣房屋集團合作的最新調查，「購買房地產時機」指標來到94.26點，較前月回升3.84點，顯示民眾觀望情緒正逐步退場，市場信心慢慢回溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只是現在房市今非昔比，早就告別「有房就賣、豬也能飛」的熱銷時期，轉向進入「貨比三家、挑三揀四」的買方市場，當市場結構已明顯轉向自用需求主導，買家就只剩兩大主力：一是因結婚、生孩子、租約到期等的「非買不可首購族」；另一則是看準盤整期、趁勢布局的「危機入市置產族」。

由於市場資金有限、貸款環境保守、待售物件充足，房市將更明確走向「物競天擇」，只有條件好的產品能被看上，機能還沒到位的區域和物件，只能一邊涼快，等待有緣人。

▲▼論壇,Mobile01,投票,買房,意願,低點,房價,信義房屋,住商不動產。（圖／記者陳建宇攝）

▲房市將更明確走向「物競天擇」，只有條件好的產品能被看上。（示意圖／ET資料照）

2026年4大成交關鍵

「區域機能」: 蛋黃區房價太貴，蛋殼區有低總價誘因，不過若機能尚未成熟，將面臨單價下修考驗；蛋白區的成熟商圈相對經濟實惠，且一切看得到用得到，更是符合小資族能力所及的好屋區。

「建設利多」：淡水在淡江大橋即將完工、總價負擔輕的雙優勢下，成為低迷市況中最吸引小資族的明星區。桃園捷運綠線第一階段的七站預計明年底通車，交通便利性大幅提升，自住需求穩健，房市發展也相對平順。

「產業進駐」：士林、北投因NVIDIA 與 Google 預計在此設立總部，科技雙巨頭加持；台中有台積電中科 1.4 奈米新廠動工；南科周邊國壽投入 45.5 億購地興建物流設施，都使當地產業與房市更具想像空間。

「親民價格」：買方市場的來臨，使議價空間拉大，讓利、讓價成了吸引買方目光的關鍵字，「低坪、低單、低總」的三低物件，仍是多數成交案的共通特質。

房市經過2025年的試煉，2026 年不會更壞，但會是一場真槍實彈的競爭，考驗物件硬實力，也考驗買方真財力，市場將上演「適者生存，不適者必將淘汰」的魷魚遊戲。

►張旭嵐小檔案
現職：台灣房屋趨勢中心執行長
經歷：1111人力銀行發言人、東森度假村行銷經理、TVB歐洲台普通話主播(倫敦)、生物科技公司行銷經理(上海)、東森電視台記者
學歷：英國羅浮堡大學行銷管理碩士、世新大學廣電系學士、台灣大學EiMBA碩士

關鍵字：房市交易量產品條件賣房台灣房屋張旭嵐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

張旭嵐／房市明確走向「物競天擇」　2026四大成交關鍵出列

2025年即將倒數計時，各商圈的聖誕樹高掛，過節的氣氛濃厚，不過房市還是陣陣涼風，限貸令上路一年多，今年六都前11個月的買賣移轉棟數，比去年同期量縮約26%，依照這個進度推算，估計今年全台全年的買賣移轉量，可能只有去年的75折，大約是26萬棟左右。

3小時前

屋主開價1100萬！「斡旋850萬」他懊惱了　過來人挺：已過戶

一名網友日前分享，看中一間屋齡約8年的小透天，屋主開價1100萬元，太太斡旋出價850萬元，他越想越擔心「這樣會砍太多嗎？」話題引發討論。對此，信義房屋專家點出，出價合不合理，不能只看開價與斡旋金額的落差，而是要回到區域實價與市場氛圍來看。

7小時前

比按摩店還少！全台書店狂減2千家　小店求生轉向地下室

書店、文具店經營困難，財政部數據顯示，自2008年統計以來全台家數大減近2000家，減幅達2成以上。事實上，過去著名的書街景象已不存在，一些大型連鎖品牌若不轉型，也只好紛紛縮編，甚至直接消失。

11小時前

「40年來只休春節」老闆累了　政大人必逛書局年底熄燈

「今日書局」開業長達40年，是許多政大人的回憶，但將於年底熄燈，消息一曝光在網上引發熱議。記者採訪孫老闆，他從退伍後幹到65歲，40年來堅持只休春節，基本上每天到店上班，他說：「歇業原因不是租金，也不是生意不好，而是小孩無意接班，自身體力也一年不如一年，想趁膝蓋還ok的時候，多去走走。」

11小時前

新北市府推「防災都更2.0」　修法聚焦居住安全、排除非住宅用途

為強化都市更新與防災重建政策，新北市府於11月10日修正公告「防災專案計畫」(防災2.0)，將「位於工業區者」及「無作住宅使用用途者」排除適用，以確保防災專案計畫資源聚焦於真正有居住安全疑慮之地區。

12/12 19:12

美國1.5億豪宅免費送！　條件曝光：限時180天「整棟搬走」

免費送你一棟價值500萬美元（約新台幣1.5億元）豪宅！這聽起來像是天方夜譚，但美國麻薩諸塞州南塔克特島（Nantucket）確實有屋主願意把這棟格局5房的住房送出，不過想要住進這棟豪宅可沒那麼容易，因為唯一的條件是，未來的屋主必須在180天內把整棟房子從地基上搬走並運送至其他地方。

12/12 18:23

逆風掃貨！建商斥9.1億納13期千坪地　在地看：單價不低

儘管今年建商購地普遍轉趨保守，根據最新實價登錄與市場資訊，沅林建設以總價約9.1億元重金出手，一舉買下台中13期重劃區南屯區樂田段多筆土地，合計面積約1158.82坪，成交單價約78.5萬元。

12/12 18:15

南科再添國家級利多　在地房仲揭：科技人買房反縮手

台灣邁向「人工智慧島」再跨重要一步！國科會所屬國網中心12日在南科正式啟用「國網雲端算力中心」，總統賴清德特地南下出席，並強調「算力即國力」，專家表示，在限貸與高利率環境下，短期科技人買盤並未如題材般熱絡。

12/12 17:52

插著就耗電！1類電器有「待機電力」　隨手拔省荷包

不少民眾認為只要把電器關閉，就能節省用電，不過經濟部能源署指出，有一種電器只要「插頭沒拔」，多少都會耗電，長期下來也是一筆支出。

12/12 17:20

親媽設局贈房產！信託賣掉人跑了　未成年女兒慘背468萬稅金

桃園一名年僅17歲的女高中生，名下竟背負高達468萬餘元的鉅額稅款。法務部行政執行署桃園分署（下稱桃園分署）深入調查後發現，這竟是母親將房產贈與女兒後變賣，隨即捲走全數售屋款項並失聯，僅留女兒一人面對鉅額房屋土地交易所得稅。女學生目前遭家人遺棄，獨自居住校舍半工半讀，不僅處境艱難，更無力繳納巨額稅金，故積欠468萬滯納金。

12/12 16:37

路上偶遇愛豆這樣做！　讓小櫻花念念不忘的粉絲XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

屋主開價1100萬　「斡旋85..

「40年來只休春節」老闆累了　..

屋主「角落有一點點滲水」願折3..

當「連帶保證人」被拖下水！　美..

曾喊「不會倒」！大安區百萬預售..

都更建商標榜「無原住戶」老地主..

插著就耗電！1類電器有「待機電..

高雄史上最大投資案簽約　鴻海1..

比按摩店還少！全台書店狂減2千..

4年獵4間！「礁溪大鱷」疫後狂..

ETtoday房產雲

最新新聞more

張旭嵐／房市明確走向「物競天擇..

屋主開價1100萬　「斡旋85..

比按摩店還少！全台書店狂減2千..

「40年來只休春節」老闆累了　..

新北防災都更2.0　修法聚焦居..

美國1.5億豪宅免費送！　條件..

逆風掃貨！建商斥9.1億納13..

南科再添國家級利多　在地房仲揭..

插著就耗電！1類電器有「待機電..

親媽設局贈房產！信託賣掉人跑了..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366