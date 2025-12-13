張旭嵐／房市明確走向「物競天擇」　2026四大成交關鍵出列

▲估計今年全台全年的買賣移轉量，可能只有去年的75折，大約是26萬棟左右。（示意圖／記者湯興漢攝）

文／《台灣房屋趨勢中心》執行長張旭嵐

2025年即將倒數計時，各商圈的聖誕樹高掛，過節的氣氛濃厚，不過房市還是陣陣涼風，限貸令上路一年多，今年六都前11個月的買賣移轉棟數，比去年同期量縮約26%，依照這個進度推算，估計今年全台全年的買賣移轉量，可能只有去年的75折，大約是26萬棟左右。

迎接2026年，房市會有新氣象嗎？根據中央大學台灣經濟發展研究中心與台灣房屋集團合作的最新調查，「購買房地產時機」指標來到94.26點，較前月回升3.84點，顯示民眾觀望情緒正逐步退場，市場信心慢慢回溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只是現在房市今非昔比，早就告別「有房就賣、豬也能飛」的熱銷時期，轉向進入「貨比三家、挑三揀四」的買方市場，當市場結構已明顯轉向自用需求主導，買家就只剩兩大主力：一是因結婚、生孩子、租約到期等的「非買不可首購族」；另一則是看準盤整期、趁勢布局的「危機入市置產族」。

由於市場資金有限、貸款環境保守、待售物件充足，房市將更明確走向「物競天擇」，只有條件好的產品能被看上，機能還沒到位的區域和物件，只能一邊涼快，等待有緣人。

▲房市將更明確走向「物競天擇」，只有條件好的產品能被看上。（示意圖／ET資料照）

2026年4大成交關鍵

「區域機能」: 蛋黃區房價太貴，蛋殼區有低總價誘因，不過若機能尚未成熟，將面臨單價下修考驗；蛋白區的成熟商圈相對經濟實惠，且一切看得到用得到，更是符合小資族能力所及的好屋區。

「建設利多」：淡水在淡江大橋即將完工、總價負擔輕的雙優勢下，成為低迷市況中最吸引小資族的明星區。桃園捷運綠線第一階段的七站預計明年底通車，交通便利性大幅提升，自住需求穩健，房市發展也相對平順。

「產業進駐」：士林、北投因NVIDIA 與 Google 預計在此設立總部，科技雙巨頭加持；台中有台積電中科 1.4 奈米新廠動工；南科周邊國壽投入 45.5 億購地興建物流設施，都使當地產業與房市更具想像空間。

「親民價格」：買方市場的來臨，使議價空間拉大，讓利、讓價成了吸引買方目光的關鍵字，「低坪、低單、低總」的三低物件，仍是多數成交案的共通特質。

房市經過2025年的試煉，2026 年不會更壞，但會是一場真槍實彈的競爭，考驗物件硬實力，也考驗買方真財力，市場將上演「適者生存，不適者必將淘汰」的魷魚遊戲。

►張旭嵐小檔案

現職：台灣房屋趨勢中心執行長

經歷：1111人力銀行發言人、東森度假村行銷經理、TVB歐洲台普通話主播(倫敦)、生物科技公司行銷經理(上海)、東森電視台記者

學歷：英國羅浮堡大學行銷管理碩士、世新大學廣電系學士、台灣大學EiMBA碩士