六都房價「越往南跌越多」　台南市內驚見「重大分歧」

記者項瀚／綜合報導

限貸令上路滿1年，房市熱錢退場，房價變化南北兩樣情，雙北房價不減小增，其他四都下跌，且越往南跌越多，高雄修正幅度達8.6%。此外，六都跌幅、漲幅最多的行政區也列，竟然都位於台南市。

台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，今年第三季六都平均房價和去年同期相較，雙北竟分別小增1.3%、0.2%，其餘包括桃園、台中、台南及高雄房價均呈下修，且越往南盤整幅度越大。

其中，台中市從每坪均價3字頭回落至2字尾，另外跌幅最明顯的則是高雄市，每坪均價從28.7萬元下修至26.2萬元，年減約2.5萬元，減幅達8.6%，為六都價格修正幅度最大的城市，六都房價呈現「北穩南弱」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「去年Q3以前房市受新青安貸款資金挹注，全台房市熱賣狂漲，而限貸令去年9月底上路後至今逾一年，熱錢浪潮退，裸泳者逐漸浮現，尤其近年受科技題材發酵案量增、房價飛的南二都。」

張旭嵐說：「在今年投資族陸續退場後，整體買氣趨緩，市場剩首購自住撐盤，『不追價、反殺價』的態度，成交物件多轉向低總價物件，回歸基本面的價量調整期，房價修正幅度也因而更明顯。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「房市交易量大幅萎縮，但整體房價僅現微跌、盤整格局，其中供給量是區域表現的關鍵，供給量大的區域面對較大的價格挑戰。」

進一步觀察行政區，中南部跌幅較深，包括台中東區、高雄鼓山區均有逾1成跌幅，台南北區跌幅更超過2成，是六都下修最深的區域。另外，六都房價漲幅最高的行政區也在台南，仁德區每漲幅近2成。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示：「台南房價出現兩區強弱分歧，主要是因購屋主力結構轉變，影響成交物件類型出現變化。」

李家妮表示：「北區屬於台南蛋黃核心，買氣長期以換屋族、置產族為主，在限貸令與房市景氣轉弱下，有意卡位精華區的購屋族轉向CP值較佳的低總高齡屋，取代高單價新屋，因此平均房價明顯下降，在房價基期較高的區域，相對更明顯。」

另一方面，李家妮表示：「台南仁德相較於蛋黃區的高門檻和蛋殼區的低機能，蛋白區兼具房價親民、機能實惠，如區域具備帶動換屋與剛性需求湧入，反而能在景氣收斂環境下，抵禦盤整期衝擊，展現更強的補漲力道。」