2026年將殺價取量　李同榮：六都房價下修10%

▲2025年台灣經濟成長率有望達7.37%，但房地產市場卻正處於技術性修正階段。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

2025年台灣經濟成長率有望達7.37%，但房地產市場卻正處於技術性修正階段，加上全球政經與地緣政治變數不斷，2026年房市走勢備受關注。房市趨勢專家李同榮針對未來發展預測2026年將呈現「殺價取量」、「價跌量溫」及「強弱分明」格局。

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！ 專家教「3做3不做」避雷

「2026房市十大趨勢」分析，李同榮認為從經濟基本面來看，雖然GDP成長動能放緩，房價仍持續修正，但三大利率（如央行利率、房貸利率等）變動幅度不高，對市場影響有限。資金環境則依然寬鬆，購屋力道增加，不過部分建商資金壓力仍在，資金鏈風險未完全消除。

▲房市趨勢專家李同榮針對未來發展預測2026年將呈現「殺價取量」、「價跌量溫」及「強弱分明」格局。（圖／AI協作）

在景氣循環方面，市場供過於求現象持續，銷售壓力加大，預期房價跌幅將擴大。李同榮指出：「房市空頭格局預計會延續到2026年底，短期內難見明顯反轉。」

政策面上，2026年下半年房市調控政策有望局部鬆綁，適度釋放市場活力。不過，國際及兩岸地緣政治風險升高，仍可能間接影響台灣房市表現。

市場價量層面，李同榮預測，2026年春節過後，房市交易量將逐月回升，全年增幅約10%到15%。六都房價則普遍下修，平均跌幅約10%，各區域與產品表現差異明顯。

綜合來看，2026年房市預期將呈現「殺價取量」、「價跌量溫」及「強弱分明」格局。李同榮建議，購屋者應掌握「勤做功課、積極看屋、詳做比較」三大原則，並優先考慮「三高、二多」抗跌區。

包括高鐵或雙軌成熟區、高科技產業核心區、高成熟商圈重劃區，以及人口淨流入多、家戶數增長多的地區。同時，應避開「超漲領漲區」、「不成熟商圈」與「大量推案區」這三大地雷區。

▲第7波選擇性信用管制持續發酵，使投資型與高槓桿需求退場，成交量縮成為全台共通現象。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，正心不動產估價師聯合事務所協理陳孟筠認為：「以Q3房市在政策高壓與資金審慎氛圍下，已明確走向『去量不去價』的盤整結構。第7波選擇性信用管制持續發酵，使投資型與高槓桿需求退場，成交量縮成為全台共通現象。」

陳孟筠表示：「區域分化則是本季最大特徵，新竹縣在前期漲多、投資比重偏高下率先修正，屬於高基期回檔，雙北與全國小幅回落，顯示核心都會區進入整理期，短期房市難以重回量價齊揚，但也不易出現全面性下修，後續走勢將更取決於區域產業動能與產品結構差異，市場極化趨勢預料持續。」

