ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

【廣編】聖誕雅聚＋城市樂饗宴　「遠雄敦富」歲末雙雅聚暖啟2026生活

▲▼遠雄敦富,2026生活,聖誕雅聚,城市樂饗宴。（圖／遠雄敦富提供）

▲位處機捷特區正核心的指標建案《遠雄敦富》斜對面即為好市多，步行可達捷運北屯總站與舊社站，軌道經濟與商業機能皆在生活半徑之內。

圖、文／遠雄敦富提供

在台中房市中，北屯機捷特區近年備受矚目，捷運、商場、公園等機能齊備，成為購屋族心中的新星。《遠雄敦富》位於特區正核心，斜對面即為好市多，步行可達北屯總站與舊社站，坐擁軌道經濟與全方位生活圈。遠雄敦富以「預演未來生活」為主題，在2025歲末舉辦兩場貴賓限定活動，提前凝聚鄰里關係。

12月20日舉辦的「豐馥五感 聖誕雅聚」，安排手作體驗，並加碼抽獎Apple AirPods與花蓮遠雄悅來大飯店住宿券。12月27日登場的「URBAN GRACE 城市樂饗宴」，讓嘉賓提前體驗入住後的生活，現場設置「2026 願望卡」寫下對新年的期盼，抽獎壓軸送出Dyson 吹風機、Apple AirPods與飯店住宿券。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《遠雄敦富》建案基地約1,311 坪，由國際建築大師李祖原團隊操刀。主力坪數為25～37坪，提供兩房與三房格局，其中稀缺的「兩房雙衛」在區域市場中特別受到小家庭與長住需求的青睞。

【遠雄敦富 建案基本資料】
基地位置：台中市北屯區敦富路與南興北一路口
接待中心：台中市北屯區敦富路 437 號
賞屋專線：0800-502-555
坪數規劃：兩房 25～27 坪、三房 29～37 坪

關鍵字：遠雄敦富2026生活聖誕雅聚城市樂饗宴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/8424

【廣編】遠雄敦富×留白計畫　打造機捷生活圈的「城市花境」

遠雄建設插旗北屯機捷特區的首發案《遠雄敦富》，攜手台中在地團隊「留白計畫 blank plan」，推出期間展覽《Élan 花境》（Élan意指生命力、熱忱、靈動），以「花×五感×多巴胺」為策展主軸，把..

9/30 11:16

高雄成屋銷售戰開打！　七賢路「保密破盤價」釋出掀熱議

信用管制重創全台房市，買氣冷颼颼，高雄隨新成屋供給陸續增加，建商送裝潢、讓利價花招百出搶攻人氣，加上完工大樓能立即入住，掀起一波明顯的看屋潮。專家透露，首購大樓大吃新青安紅利，換屋大樓則是靠建商口碑發酵悄悄賣，出現明顯兩極化現象。

6分鐘前

全台僅存「誠品時光」年底收攤　月租16萬「租約僅走一半急喊卡」

全台最後一間「誠品生活時光」位於淡水英專路，該店將在年底熄燈，引發熱議。經查該店在2023年5月才以每月16萬元出租，並備註到第五年的租金調漲機制，如今只開2年多就提前撤出。

1小時前

好市多傳「28年高雄店」搬遷　業者證實：持續優化賣場硬體設備

美國零售巨頭好市多（Costco）執行長瓦克里斯（Ron Vachris）在財報指出，2026年度將進行5項「遷址升級計畫」，其中包含台灣1家現有分店，引發外界關注與推測。對此，台灣好市多副總經理王友玫證實是「高雄店」，將遷往亞洲新灣區80期重劃區。

1小時前

【廣編】聖誕雅聚＋城市樂饗宴　「遠雄敦富」歲末雙雅聚暖啟2026生活

在台中房市中，北屯機捷特區近年備受矚目，捷運、商場、公園等機能齊備，成為購屋族心中的新星。《遠雄敦富》位於特區正核心，斜對面即為好市多，步行可達北屯總站與舊社站，坐擁軌道經濟與全方位生活圈。遠雄敦富以「預演未來生活」為主題，在2025歲末舉辦兩場貴賓限定活動，提前凝聚鄰里關係。

1小時前

2026年將殺價取量　李同榮：六都房價下修10%

2025年台灣經濟成長率有望達7.37%，但房地產市場卻正處於技術性修正階段，加上全球政經與地緣政治變數不斷，2026年房市走勢備受關注。房市趨勢專家李同榮針對未來發展預測2026年將呈現「殺價取量」、「價跌量溫」及「強弱分明」格局。

2小時前

「蛋殼區風險引爆」2026恐現鑑價斷層　買屋避2大陷阱

房市降溫，購屋民眾更要掌握荷包，過去「簽約價幾近於銀行貸款基準」的時代已過去，2026年進場，無論首購或換屋，都要面臨銀行鑑價保守、貸款成數不足可能產生的資金黑洞，品嘉建設董事長胡偉良提醒，家庭財務要精算，避免貸款壓力山大，甚至陷入交屋糾紛。

3小時前

2026年買方市場！　必學3大買房攻略

房市休息盤整，正是自住客進場的好時機，專家表示，民眾不必執著於買在最低點，「你覺得最便宜的時候，往往在事後回頭看才會知道。」中信房屋總經理張世宗強調，與其緊盯高低點，不如把焦點回歸自身居住需求。

4小時前

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

史上最狠的政策重拳，央行「第7波選擇性信用管制」加上限貸令，在2025年持續發威，這道巨浪一路從預售市場打到成屋市場，又遇上最大一波交屋潮，供給暴增、資金緊縮，房市掀起雙殺風暴，過去幾年由資金浪潮推升的房市榮景，正面臨最嚴酷的壓力測試。

5小時前

國宅「樓梯間堆滿垃圾」！民眾嚇壞PO照：全國最髒沒有之一

台灣有許多國宅、社宅，讓國民能以負擔得起的價格找到住所。近日一位民眾分享照片，指稱位在台北市信義路四段60號的信維國宅，是「最髒的一個國宅沒有之一」，恐怖的照片曝光後，掀起一陣討論。

9小時前

【退貨遭拒】超商買關東煮嫌「太辣」！　台中男「整碗倒回鍋裡」下場曝

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「房市骨折」　建設董事長：全世..

屋主開價1100萬　「斡旋85..

頂加違建「套房出租牟利」！新北..

岡山預售慘案！建商倒閉　已購客..

國宅「樓梯間堆滿垃圾」！民眾嚇..

買房時「管理費統一」　結果小坪..

不婚不生　40歲單身租屋族「買..

屋主「角落有一點點滲水」願折3..

智慧門鎖故障　屋主改用傳統鑰匙

張旭嵐／房市明確走向「物競天擇..

ETtoday房產雲

最新新聞more

高雄成屋銷售戰開打！　七賢路「..

全台僅存「誠品時光」年底收攤　..

好市多傳「28年高雄店」搬遷　..

「遠雄敦富」歲末雙雅聚2026..

2026年將殺價取量　李同榮：..

「蛋殼區風險引爆」2026恐現..

2026年買方市場！　必學3大..

「房市骨折」　建設董事長：全世..

國宅「樓梯間堆滿垃圾」！民眾嚇..

頂加違建「套房出租牟利」！新北..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366