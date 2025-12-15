【廣編】聖誕雅聚＋城市樂饗宴　「遠雄敦富」歲末雙雅聚暖啟2026生活

▲位處機捷特區正核心的指標建案《遠雄敦富》斜對面即為好市多，步行可達捷運北屯總站與舊社站，軌道經濟與商業機能皆在生活半徑之內。

圖、文／遠雄敦富提供

在台中房市中，北屯機捷特區近年備受矚目，捷運、商場、公園等機能齊備，成為購屋族心中的新星。《遠雄敦富》位於特區正核心，斜對面即為好市多，步行可達北屯總站與舊社站，坐擁軌道經濟與全方位生活圈。遠雄敦富以「預演未來生活」為主題，在2025歲末舉辦兩場貴賓限定活動，提前凝聚鄰里關係。

12月20日舉辦的「豐馥五感 聖誕雅聚」，安排手作體驗，並加碼抽獎Apple AirPods與花蓮遠雄悅來大飯店住宿券。12月27日登場的「URBAN GRACE 城市樂饗宴」，讓嘉賓提前體驗入住後的生活，現場設置「2026 願望卡」寫下對新年的期盼，抽獎壓軸送出Dyson 吹風機、Apple AirPods與飯店住宿券。

《遠雄敦富》建案基地約1,311 坪，由國際建築大師李祖原團隊操刀。主力坪數為25～37坪，提供兩房與三房格局，其中稀缺的「兩房雙衛」在區域市場中特別受到小家庭與長住需求的青睞。

【遠雄敦富 建案基本資料】

基地位置：台中市北屯區敦富路與南興北一路口

接待中心：台中市北屯區敦富路 437 號

賞屋專線：0800-502-555

坪數規劃：兩房 25～27 坪、三房 29～37 坪