高雄成屋銷售戰開打！　七賢路「保密破盤價」釋出掀熱議

▲高雄新成屋供給陸續增加，建商送裝潢、讓利價花招百出搶攻人氣。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

信用管制重創全台房市，買氣冷颼颼，高雄新成屋供給陸續增加，建商送裝潢、讓利價花招百出搶攻人氣，加上完工大樓能立即入住，掀起一波明顯的看屋潮。專家透露，首購大樓大吃新青安紅利，換屋大樓則是靠建商口碑發酵悄悄賣，出現明顯兩極化現象。

央行去年9月祭出第七波信用管制後，市場買氣急凍超過一年，而金管會在9月將新青安房貸排除《銀行法》第72條之2限額後，新青安瞬間成為市場最強吸客磁鐵，買盤明顯從預售轉向成屋。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，新青安帶動首購族積極進場，只要建案能把總價壓在1200萬元內，來客量明顯暴增。像是仁武「多城市II」、小港「清景麟國家公園」從預售延續到成屋階段的新案，近期剛完工，不僅舉辦星光烤肉趴、聖誕點燈等活動吸引民眾，一天來人就近千人。

負責銷售「多城市II」的立永國際總經理朱建雄表示，寶佳體系預售案在仁武祭出2房777萬元起，原本擔心會壓縮同區域買氣，但近期積極舉辦活動聚集人氣，加上完工後大樓提供裝潢、家電可併入貸款等彈性方案，吸引自住客加速入手，11月就賣出5戶。

而剛完工的七賢路「一央清」選擇以成屋開賣，祭出震撼讓利價，被業界形容為「超殺」，該案13日開放預約看屋前，價格全面保密，有看屋民眾透露，2房不到千萬元即可入手，價格落在3字頭尾、4字頭，堪稱市中心捷運宅罕見3字頭價，當天掀起一陣搶購潮，不少低樓層2房都已完銷。

另一案「鳳凰悅」位於亞灣生活圈，也是成屋主打含裝潢，單價還有3字頭，代銷透露，只要總價壓低在1200萬元內戶型，幾乎全被新青安客群吸收。

儘管近期有不少成屋案穩穩賣，謝哲耀提醒，讓利不是所有個案都奏效。「有案子降價後還是賣不動，因為坪數太大、總價過高，首購不買單。」他強調，關鍵是「能不能壓進買方能負擔的總價帶」。

▲剛完工的新大樓靠聖誕點燈等活動吸引民眾，一天來人就近千人。（圖／記者張雅雲攝）

換屋市場則是兩樣情，只要建商品牌力夠強、價格稍微鬆動，就能吸引高資產換屋客入手。位於和平二路的「文化馥御」坪數51~64坪，每週穩定成交1~2戶，現場專案透露：「不少買方甚至不貸款，或只貸少部分，完全不受利率與限貸影響，影響高資產客的因素反而是產品質感與品牌。」

預售市場在限貸下持續冰封，買方回歸看得見的產品力，高雄成屋出現罕見的「逆風買氣」，就有不具名代銷直言，新青安推動下成屋比預售還好賣。

