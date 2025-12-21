交屋潮爆量卻沒錢裝潢？　設計師曝慘況：預算都被銀行吃掉

▲雖然今年出現大量交屋潮，但室內裝修業仍冷清。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

雖然今年出現大量交屋潮，但室內裝修業仍冷清，業者感嘆：「主要是受到貸款成數影響，客戶裝修預算大幅降低，把原本預留下來要裝潢的錢，都拿去付房子款項了。」但即便如此，部分項目仍保持熱度，像是因應AI科技趨勢的居家智能設備系統。

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！ 專家教「3做3不做」避雷

[廣告]請繼續往下閱讀...

房市交易冷清，但同時今年開始迎來大量交屋潮，據內政部統計，1~9月全台住宅類核發使照量達10.6萬宅，為1997年以來同期新高，這麼多的新成屋出現，室內裝修行業表現如何？

狸樂聚裝修平台創辦人陳竑銘表示：「雖然新成屋的裝修需求大於中古屋，但在當前在銀行貸款限縮的情況下，民眾裝修預算大幅縮減，原本預留下來的裝修費用部分挪用支付房屋款項，實務上室內裝修行業也受到波及，據狸樂聚統計今年室內裝修案源、平均客戶預算，年減約15%。」

浮見月設計負責人劉獻文表示：「現在除了房價高、室內裝修的各式建材價格也都上漲，室內裝修業確實不好做，民眾在預算有限的情況下，特別精打細算，但同時因應AI科技趨勢，像是室內智能設備仍保持一定熱度。」

▲王啟祥表示，居家智能系統越來越普及，為一大趨勢。（圖／記者項瀚攝）

瑞司智慧整合總經理王啟祥表示：「居家智能系統越來越普及，能輕鬆控制家中跟電有關的設備，常見的包括照明、空調、窗簾、感測系統、攝影機等等，全部整合在一起，讓日常生活更便利、更科技，且費用不高，以20~30坪的空間來說，僅需20多萬元。」

王啟祥表示：「居家智能系統是未來趨勢，現在除了散客具有安裝需求，也有不少建商希望將其導入到建案當中，整合出更大的範圍、更多元的功能，增加建案銷售亮點。」

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！ 專家教「3做3不做」避雷