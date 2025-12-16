ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

土地交易崩跌34%！　建商不買地轉向聯開、都更案

高房價,買不起房,無殼蝸牛,低薪,房地產,養地,都市計畫,豪宅,住宅區,房市,建商,財團,土地重劃,市地重劃（圖／記者季相儒攝）

▲2025年全台大型土地交易僅1592億元，年減34%。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

2025年商用不動產交易熱，但大型土地交易僅1592億元，年減34%。商仲專家表示，雖然建商購地縮手，但看好軌道經濟的發展潛力，多家建商透過結盟合作參與大型捷運聯開、公辦都更等開發案，其中規模最大的就是十四張聯開案。

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！　專家教「3做3不做」避雷

第一太平戴維斯統計2025年大型商用不動產交易金額達1501億元（截至12月15日），雖然年減8%，但仍在10年均線的1306億元以上，受到年初川普關稅衝擊有限。

土地交易方面，由於第七波選擇性信用管制衝擊，全年土地交易僅1592億元，年減率為34%。整體而言，商用不動產交易延續去年動能，與土地市場呈分歧的局面。

▲▼ 。（圖／第一太平戴維斯提供）

▲全台歷年大型土地交易金額整理。（圖／第一太平戴維斯提供）

在商用不動產中，廠房表現尤其亮眼，交易金額為623億元，占整體商用不動產比重約42%，交易規模更為歷年來的第二高。第一太平戴維斯觀察：「科技業為最大買家，其中以半導體業貢獻半數，其次為電子零組件業，兩大產業皆為今年出口表現最亮眼的產業。」

土地方面，第一太平戴維斯表示：「雖然建商購地縮手，但看好軌道經濟的發展潛力，多家建商透過結盟合作參與大型捷運聯開或公辦都更等開發案，包括高雄捷運、新北捷運等，其中投資金額最高的Y7新北十四張捷運聯開案，面積廣達14.3公頃、預計投資985億元。」

▲▼捷運環狀線十四張機廠,十四張站,機車廠,環狀線,新店溪,央北重劃區。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北十四張捷運聯開案面積廣達14.3公頃、預計投資985億元。（圖／記者湯興漢攝）

展望2026年，第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示：「全球AI產業熱度不減，估明年經濟成長率達3.54%，預期明年商用不動產市場將會延續今年走勢，科技產業群聚性、建物規格、電力供給將成為科技業評估重點，新竹、台南科學園區與周邊產業園區，是科技業拓點的優先選項。」

不動產投資方面，黃瑞楠認為：「由於市區不動產投報率仍未提升，考量資金成本下，投資型買方投入商用不動產意願低，自用投資人仍是市場主力，賣方價格保持彈性才有機會成交。」

▲▼ 第一太平戴維斯 。（圖／記者項瀚攝）

▲黃瑞楠表示，預期明年商用不動產市場將會延續今年走勢。（圖／記者項瀚攝）

世邦魏理仕總經理林敬超表示：「台美貿易談判結果尚未定案，可能影響部分廠商對於購置自用不動產的態度，預測明年工業地產仍是市場亮點，2026全年台灣商用不動產成交金額可望維持在1200億元以上的水準。」

土地市場方面，林敬超表示：「有鑑於銀行不動產貸款集中度已呈下降趨勢，短期內央行祭出新一波信用管制的可能性偏低，加上明年台灣有機會進入降息循環，將為市場帶來正面訊號，預料2026年土地交易活動有望逐漸回溫。」

