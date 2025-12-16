ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

涉詐50億「台版寄生上流」　女主嫌七期豪宅法拍底價剩3字頭

記者陳筱惠／台中報導

涉嫌詐騙臺雅集團老董50億元的羅姓女子，所持有的七期豪宅法拍出現「殺到見骨」價位，市政北一路的知名豪宅「由鉅藏玉」，一戶20樓的高樓層戶別進入3拍，底價經過2次打折後，已下修至3072萬元，換算單價竟然直接掉回「3字頭」。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲市政北一路的知名豪宅「由鉅藏玉」，一戶20樓的高樓層戶別進入3拍，底價經過2次打折後，已下修至3072萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

這戶法拍屋權狀坪數達100.42坪，含雙平面車位。現在進入第三拍，法院公告底價直接來到3072萬元，拍賣日期定在2025年的最後一天，不過仔細追查，該戶債務人為羅佩雯，並且在地籍資料出現犯罪嫌疑人禁止處份登記等字樣。

債務人與涉嫌詐騙臺雅集團老董50億元的羅佩雯同名同姓，回顧案情，涉嫌詐騙臺雅集團已故老董沈裕雄、吸金高達56億元的女主嫌羅佩雯，被媒體喻為「台版寄生上流」的翻版，羅女與共犯長年以「低價機票投資」、「投資移民」等話術搬空富商資產。

檢方查出，羅女將涉嫌詐取款項用於購買國外房地產、愛馬仕等各式精品，甚至還有價值96萬元的LV腳踏車，羅女除了用贓款購買豪宅、奢侈品外，更匯出10餘億元給鄭男開設餐飲集團，另將上億元轉入前夫謝男及兄嫂帳戶，在台中七期開設「勞斯萊斯級」火鍋名店、甜點店等。

實際查詢法拍戶該戶持有人羅女的戶籍，反查下可查到一間以羅佩雯兄羅文傑登記的餐飲業地址，該餐廳後續又將營業登記地址改為當初那間「勞斯萊斯級」火鍋名店地址，幾乎可以認定豪宅主人就是臺雅詐騙案女主嫌持有。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

回到房地市場，此次法拍價格已經比屋主4年前的入手價還要低，羅女4年前以總價3400萬元、單價34.5萬元取得，如今法拍價已經回到30.59萬元，等於房價倒退回6年前。

對此，謙仁不動產簡剴延分析：「以七期近一年成交均價約在7字頭，新案更是衝上9字頭來說，該法拍戶直落3，真的相當便宜。」且以該社區自身行情來說，雖然屋齡18年，但實際身價已達4字頭，現在看到『3字頭』簡直像是穿越回了10多年前。

而寬頻房訊發言人徐華辰認為：「此次物件已經來到相對房價低點，照理說應該有望出脫，但是該物件有『禁止處份登記』限制，除非口袋夠深，不需貸款的買家，若牽涉到代墊銀行，因過戶時程難定，此類案件有極高機率不承作。」

關鍵字：七期豪宅法拍價格臺雅詐騙房價台中房市

涉詐50億「台版寄生上流」　女主嫌七期豪宅法拍底價剩3字頭

Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」

