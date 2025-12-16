國光客運朝馬站月底搬遷　新地主可能規劃曝光

▲位於台中七期朝馬的「國光客運」貼出公告，月底將暫定搬遷至隔壁停車場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中七期朝馬的「國光客運」貼出公告，月底將暫定搬遷至隔壁停車場，而這塊地2024年中創下單坪350萬元高價，售出給興富發集團高層，據了解，未來這塊土地將有望改建為商辦。

▲2025年七期罕見地出現「商辦熱度超越豪宅」的現象，企業自用需求與科技產業佈局帶動預售商辦成交量攀升。（圖／記者陳筱惠攝）

在市場氛圍下，商辦市場也出現明顯的結構性變化。2025年七期罕見地出現「商辦熱度超越豪宅」的現象，觀察大型建商自去年開始回歸蛋黃區，位於七期朝馬的「國光客運」，2024年被興富發高層以私人名義購入，基地面積651.5坪土地，成交單價350萬元。

知情人士透露：「集團未有確切規劃，但會先進行整地，後續朝向商辦產品設計，再依照市況，傾向微型商辦的走勢，也可能只租不售，目前都在整合意見中。」

另外，興富發建設還有「惠國段90地號」的開發案，基地面積逼近2600坪，目前已經進行開發，預計2028年完工，63層摩天大樓完工後可望成為台中最高大樓。

▲不只國光客運，原本隔壁「和欣客運」也已進行整地作業。（圖／記者陳筱惠攝）

不只國光客運，原本隔壁「和欣客運」及周邊5房地所在的惠安段9地號，2021年9月被豪宅一哥聯聚建設以約14.78億元購入，換算土地單價約260萬元，目前也已進行整地作業。

豐邑機構在七期市政路與惠中路口、面積約3100坪的黃金角地，初步規劃興建樓高52層、總樓地板面積約6萬坪的商辦與商場開發案，未來商場將由豐邑子公司「豐生活百貨」招商運營，商辦部分尚未定案租售模式，但總投資額估逾300億元。

另外，聯聚建設第3棟商辦作品「聯聚中衡大廈」，攜手義大利建築團隊ACPV ARCHITECTS操刀。基地面積達1928坪，樓高37層，規劃60~130坪彈性格局，全案共計2建物，主棟命名為「Uffizi」，另一棟則是複合式空間「Gallery」，將引進義式餐飲與設計選物品牌，兩者之間再造一座中央廣場「Piazza」。

七期業者廖香婷認為：「當下市況的確是商業不動產熱度高於住宅，加上市場上現貨很少，在『打住不打商』的氛圍下，投資、置產流入商辦市場明確。」

