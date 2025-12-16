10月預售量逆轉增32%　信義：市場低落格局未變

▲預售房市好轉！10月交易量重回3千件，月增32%，擺脫第3季的窒息量。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

預售房市好轉！10月交易量重回3千件，月增32%，擺脫第3季的窒息量。不過，信義房屋專家表示，一手市場交易量實在是縮過頭，隨時都可能迎來一波小反彈，但整體交易量能還是偏向低落，屬於個案表現市場。

信義房屋統計10月預售揭露資料，達3078件，月增32%，擺脫第3季單月不到3千件的窒息量，不過相較去年同期仍減少41%，整體一手市場交易量能還是偏向低落，屬於個案表現市場。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「從預售即時揭露以來的52個月來看，平均單月預售揭露量為8100件，一般景氣水準單月約8千件，景氣欠佳時一個月約5千件，景氣熱絡則單月會超過1萬件。」

曾敬德接著指出：「今年第3季單月僅有2700件，可以說預售市場出現窒息量，量縮過頭後也會出現一小波反彈，不過觀察短期市況表現，應該還是短期的反彈。」

▲10月全台及六都的預售交易量統計。（表／信義房屋提供）

曾敬德表示：「一手市場交易量實在是縮過頭，隨時都可能迎來一波小反彈，現在處於個案表現的市場，要個案有足夠的賣點，包括品牌建商、大基地或者搭配容易入手的付款方式，同時價格還要區域行情才有機會創造好的成績。」

至於區域分布，交易量最大的新北市10月揭露660件，月增4成且年增24%，可能與部分個案銷售順利帶動。月增最多的為台南，增幅高達6成，但年減仍達39%。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示：「10月新北預售表現最好的行政區是新莊區，單月成交高達127件，其中包括副都心的指標建案，該案由品牌建商打造，且平均單價79萬元確實具有吸引力，因此也繳出快速銷售成績。」

