第七波管制滿週年！10大「反骨」區房價倒漲　榜首年漲56%最狂

記者項瀚／綜合報導

央行去年9月祭出第七波管制，全台房市入寒冬，不過預售房價修正有限。盤點這1年來，全台10大行政區房價不降反增，且漲幅都在15%以上，其中以汐止區大漲56%居冠，其次則為台南市東區、台北市北投區。

央行去年919祭出第七波管制，全台房市交易量大減，但房價下跌似乎有限。《591實價登錄》統計七都各行政區去年第三季與今年同期房價相比，在打炒房政策上路滿週年之際，七都中仍有10大行政區預售房價年漲幅超過1成，顯示政策對抑制房價上漲仍相當有限。

其中，新北汐止以驚人的漲幅奪下七都之冠。該區2024年第三季成交價為43.4萬元，至 2025年第三季已攀升至67.9萬元，年漲幅高達56.5%，大幅領先其他行政區。





《591新建案》新聞公關課主任畢務潔表示：「汐止因開發趨於飽和，新案供給有限，房價長期相對和緩，今年則在新建案『富都康莊』帶動下出現強勁補漲，該案緊鄰北市內湖，又具備捷運題材與地理優勢，成交價站上7字頭。」

弘璽地產總經理蕭弘楷表示：「汐止去年4字頭價格，主要原因是新案都位於較偏於的地區、甚至是山區，而市中心6~7字頭已是常態，只是過去市中心鮮少推案，目前除了『富都康莊』，在大同路上還有一場指標新案『文心慕慕』，目前已正在銷售中，預期價格將再創汐止區域新高。」

漲幅緊追其後是台南市東區，年漲幅達29.5%，成交單價由44.4萬元上升至57.5萬元。畢務潔表示：「東區為台南蛋黃區，受惠燙金地段的平實重劃區新案推動，新建案成交價站上6字頭，拉抬整體房價上揚。」

值得注意的是，房價高基期的北市，仍有兩個行政區入榜，分別為北投、中正，房價皆有2成以上漲勢。

畢務潔表示：「北投受惠輝達進駐北士科議題發酵，加上潤泰品牌效應，新案『潤泰之森』成交價突破150萬元，改寫區域新高，而中正今年第三季成交多集中於捷運東門站周邊新建案，該地段屬中正區核心高價區，推升房價達到每坪155.9萬元。」

市調指出，北士科除了輝達效益加持，區內推案的品牌建商多，在個案表現的預售市場當中，價格有相對具有支撐力，未來該區還有更精華的土地將推案，預期成交均價有望再往上走。

整體而言，畢務潔表示：「第七波信用管制確實使投資客明顯退場，短期內有效壓縮市場交易量，但房價在營建成本居高不下、剛性需求穩定，以及通膨預期等多重因素交織下，仍呈現鐵板一塊。」

畢務潔說：「反映打炒房政策雖成功抑制短期投機行為，但在平抑房價方面，仍面臨相當嚴峻的挑戰，明日央行理監事會的政策動向，將成為2026年房市走向的關鍵觀察指標。」