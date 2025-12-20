ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

最貴地段驚見「史前人骨」！　台中3大遺址地價破百萬開發添變數

記者陳筱惠／台中報導

台中都市化的快節奏，讓「現代建築」與「史前文化」並存，從西屯單元一的安和遺址、七期市政中心的惠來遺址到南屯的麻糍埔遺址，這3處遺址不僅為考古學提供珍貴材料，也成為開發商、文化單位與市府間的敏感議題。

▲▼13期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲西屯單元一的安和遺址、七期市政中心的惠來遺址到南屯的麻糍埔遺址，這3處遺址不僅為考古學提供珍貴材料，也成了開發商、文化單位與市府之間的敏感議題。（圖／記者陳筱惠攝）

對開發商而言，遺址是計畫變數，但對文化界來說，卻是城市記憶的最後防線，雙方矛盾成為難解的困局。根據實價登錄，不論是西屯單元一的安和遺址、七期市政中心的惠來遺址到南屯的麻糍埔遺址，都在近2年地價最高突破百萬元大關，七期重劃區最高價更是來到388萬元。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

位於西屯區的安和遺址，位於台灣大道與安和路交會的台地緩坡，是台中發現最早期的人類活動地之一，年代可回溯到約5千多年前。目前發掘出土文物有48具人骨、4千多件陶片，及許多石器、玉器與獸骨，也有稻米、種子等植物遺留物，分布範圍為台灣大道、安和路與朝馬路交會處的大肚台地上。

相較之下，惠來遺址分佈於繁榮的七期重劃區內，堪稱最核心之處，分佈東至文心路，西至環中路，範圍內包括3個文化層，分別是新石器時代中期牛罵頭文化、營埔文化及金屬器時期的番仔園文化。

位於南屯13期重劃區麻糍埔遺址，屬於台中盆地內重要的史前聚落遺址。近年隨著13期加速整地與開發，麻糍埔遺址沿線包含黎明路與環中路，其出土器物牛罵頭文化祭祀遺跡、番仔園文化灰坑，年代橫跨營埔文化至早期番仔園文化。

三熱區的開發現況，單元一因地理位置被台灣大道切割，安和路至朝馬路周邊開發以透天產品為主，加上遺址列管建商開發不算積極。七期重劃區則因高容積與高地價，多數開發商仍會花6個月到1年時間試掘開發，不過以水利署位於市政北二路上的千坪基地地上權流標多次來觀察，仍有不少開發商望之卻步。

目前正在進入開發期的13期重劃區，麻糍埔考古遺址規劃公園，周邊新案已見雛形，番婆庄遺址仍在進行考古，周邊私有土地，據在地業者表示，地主多半不敢進行開發動作。

▲▼七期鳥瞰，NTC 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲七期市政中心的惠來遺址周邊，讓地區地上權標案多次流標。（圖／記者陳筱惠攝）

不難發現，史前人類偏好河岸與台地邊緣活動外，在台中市的文化資產GIS可查得列冊與市定遺址分佈，但在土地交易與都市計畫間，遺址潛勢並未總被透明揭露，使得風險常在開發後段才爆發，讓開發商措手不及。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「以13期重劃區來說是近期重劃區加房市的黑馬，新案單價已站穩每坪6字頭，但臨近『舊南屯溪文化景觀』與『麻糍埔遺址』、『番婆庄遺址』等文化景觀保存議題，使該區域發展增添變數。」

對此，春耕不動產總經理張維良分析：「台中幾個遺址列管區，以土地開發的角度來說有2種選項，首先部分開發商是直接跳過可能、疑似的土地，第二種則是會與地主簽訂協議，有無遺址等開挖後定生死，過去也有開發商開挖到一半被停工，損失慘重。」

▲▼13期 。（圖／記者陳筱惠攝）

如何兩全文化保存與城市發展？賴志昶建議：「一是可透過容積移轉政策，補償因遺址保存而無法開發的地主或是開發商，以增加地主與業者對於文化資產保存的意願。不過案例非常少。」

賴志昶接著說：「另外雖說13期部分地段恐因文化景觀保存議題而出現開發變數，但也可能讓其出現其餘都會區難以複製的人文景觀，如政府與地方能妥善整合，也能將其轉化文化與高總價住宅並存的特殊區塊。」

