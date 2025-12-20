高雄30年麥當勞搬家　舊址屋主秒開50萬找新租客

▲「麥當勞」文化餐廳自1995年開幕，至今整整30年，是苓雅區最老字號的麥當勞，11月30日搬家到新址。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

在地人最熟悉的「麥當勞」文化餐廳自1995年開幕，至今整整30年，是苓雅區最老字號的麥當勞，12月1日正式從五福一路舊址搬家，新店改名為「文化二店」，舊址屋主秒開月租金50萬元找新租客。

「麥當勞」文化餐廳位於五福一路，正對五福國中，1995年開幕至今已開店30年，不少在地人都是從小吃到大，11月30日正式歇業，連該店最標誌的「M招牌」都已移除，新店選在12月1日重新開幕，就在同一條路五福商場的街邊店，改名為文化二餐廳，根據《Google Maps》查詢，2店步行只要2分鐘。

舊店屋主重新招租，根據租賃資料，該店為地上3樓，坪數為255.39坪，月租金50萬元，換算單價1957元。據查，屋主為高雄自然人。

▲1995年開幕至今已開店30年，不少在地人都是從小吃到大。（圖／記者張雅雲攝）

新址位於五福商場街邊店，該地為閒置多年的舊台水宿舍，2023年採標租方式招標，由大樂國際投資的子公司博旺公司以每月84萬元的租金得標，租期15年，自建商場規劃街邊店型式經營。

目前已有「藏壽司」、「涮乃葉」、「麟粥宮」、「全國電子」等店家陸續進駐。在地仲介透露，目前商場僅剩2樓1間店面未有新店家進駐，2樓以單坪租金2000元招租中。

▲新址位於五福商場街邊店，已有「藏壽司」、「涮乃葉」等店家進駐。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產高雄七賢加盟店經理馮源輝表示，五福商圈有五福國中明星學區，早年聚集大量年輕人，是南高最熱鬧的逛街動線之一。當時沿線林立大型體育用品店、運動品牌旗艦店，商圈熱度不輸三多商圈。然而近年受線上購物崛起、實體零售萎縮，加上南高人口老化明顯，連帶使五福商圈面臨「消費型態轉變＋客層老化」雙重衝擊。

馮源輝分析，最大關鍵仍是「商圈北移」，北高雄巨蛋商圈吸走大量20~40歲年輕族群，五福一路人潮明顯外移，使原本以年輕消費為主的運動、服飾等業種難以維持。「目前這一帶僅剩餐飲業有在地基本盤，其餘多數業種難以長期生存。」

▲「麥當勞」文化餐廳搬家。（ETtoday製表）

他透露，五福一路沿線1樓透天店面租金，依屋況、面寬不同每坪3000元上下，近3年因人潮流失，租金已有明顯下修趨勢。不過今年10月起五福商場新店陸續開幕，且五福商圈作為學區與成熟住宅區，仍具剛性消費力，五福一路已有新店家回流跡象，「只要選對產業，仍有一定承租需求。」

