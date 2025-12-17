ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

買北市比新北便宜！　建商沒料到：大同區4房銷況追上2房

▲▼ 大同區新案 。（圖／記者項瀚攝）

▲代銷業者表示，交通、機能成熟的區域，只要價格合理仍能去化 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

去年919後房市進入寒冬，但代銷業者表示，交通、機能成熟的區域，只要價格合理仍能去化，就像北市大同區，該區新案均價比新北部分區域還便宜。在大同區推案的建商觀察，大同換屋需求強，不少客戶口袋深，「2房、4房銷況竟然差不多，真沒料到。」

去年919央行祭出第七波管制，全台房市買氣低迷，但經過1年時間的沉澱，10月預售交易狀況開始好轉，單月成交件數站回3000件，房價方面修正幅度也相對有限。

巨將創意廣告董事長張鴻遠表示：「成屋新案由於成本確立，清楚知道自己賣多錢、獲利將是多少，因此較有調整價格的空間，但預售的未來變數大，建商得抓得保守一點，加上工料成本仍高，還有實價登錄2.0即時揭露，預售市場可說是沒有什麼降價的本錢。」

張鴻遠認為：「雖然當前房市買氣冷淡，但只要是交通、生活機能完善的區域，房價合理，仍能有效去化，北市大同區就是個例子。」他說：「現在北市新案已進入百萬時代，文山等蛋白區已成交百萬，新北許多區域也出現3位數價碼，像是新板甚至比大同區更貴。」

據《樂居網》資料顯示，近1年大同區新案平均成交單價117.8萬元，新板特區則為120萬元，另外板橋亞東醫院商圈的指標新案「遠揚之森2期」雖尚未實登揭露，是市調指出該案成交價相當驚人，事實上從該案每坪開價108~130萬元就能嗅出端倪。

▲▼ 大同區新案 。（圖／記者項瀚攝）

▲大同區為舊城區，新案供給不多，在地換屋需求強 。（圖／記者項瀚攝）

毅聯建設總經理陳啟育表示：「大同區推案價格適當、產品規劃佳的個案，仍能有效去化，大同區為舊城區，換屋需求強，且不少在地人為傳產業，在地認同度高，口袋也非常深。」

以民權西路站商圈的新案「毅聯首馥」為例，陳啟育透露：「剛開案有7成都在地客，且本來以為2房會跑得快很多，結果2房、4房銷售速度竟差不多，顯示換屋需求強勁，我也沒料到。」







