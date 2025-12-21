單元二殺進「億級戰場」！　在地房仲：限貸令下只剩企業主撐盤

▲台中「單元重劃區」憑藉低密度開發與高綠覆率的環境優勢，加上緊鄰高鐵與國道交通路網，吸引一線品牌建商插旗。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中「單元重劃區」掀起一波資金潮，憑藉低密度開發與高綠覆率的環境優勢，加上緊鄰高鐵與國道交通路網，吸引寶輝、雙橡園、陸府、精銳、國泰等一線品牌建商插旗，一字排開房價從6字頭起跳。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈寂多年的單元重劃區進入推案期，但在房價屢創新高的背後，全區動輒 3000 萬元起跳的總價門檻，加上央行豪宅限貸令的緊箍咒，也讓市場出現「高處不勝寒」的觀望聲音，形成多空交織的特殊市況。

作為領頭羊的單元二，房價天花板指標案「雙橡園1518」以極具辨識度的酒店式御邸服務，實價登錄單價最高衝上93.3萬元，另以生機建築聞名的「陸府續森」更出現總價1.02億元的天價成交，正式宣告區域進入億級戰場。

儘管交易熱度不墜，但七期房仲簡剴延指出：「目前台中豪宅限貸門檻為4000萬元，單元二多數產品已觸及甚至遠超此紅線，這意味著買方需具備極高成數的自備款，大幅限縮了客層廣度，僅剩金字塔頂端的企業主撐盤，流動性風險不容忽視。」

▲坐落五權西路核心的「豐邑G TOWER」擁1800坪大基地與1300坪綠地。（圖／記者陳筱惠攝）

在高價擠壓效應下，自住買盤開始向價格相對親民、但生活機能尚在發展中的單元三移動。

坐落五權西路核心的「豐邑G TOWER」擁1800坪大基地與1300坪綠地，樓高27層地標住宅，目前已成屋，全案累積62筆實登，均價落在3000~3600萬元間。

單元三雖然相較單元二具備價格優勢，但櫻花建設近期以每坪60萬元購入單元三土地，市場推估未來推案開價也將從6字頭起跳，顯示連「外溢區」的入場門檻都在快速墊高，受薪階級想入住單元重劃區的難度日益增加。





▲單元重劃區確有科技走廊與交通優勢加持，是極具潛力的黃金板塊，但隨著總價帶全面拉升，產品將面臨更嚴苛的價值檢視。（圖／記者陳筱惠攝）

至於後起之秀單元四、五，雖有國泰建設以每坪75萬元重金獵地，以及豐邑、惠宇、順天等新案蓄勢待發的利多支撐，但部分投資客擔憂，這些新興重劃區目前生活機能，仍需依賴鄰近舊市區，且在房價堆疊速度過快的情況下，未來是否能順利去化仍待市場檢驗。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔認為：「單元重劃區確有科技走廊與交通優勢加持，是極具潛力的黃金板塊，但隨著總價帶全面拉升，產品將面臨更嚴苛的價值檢視。」

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地