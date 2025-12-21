ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

單元二殺進「億級戰場」！　在地房仲：限貸令下只剩企業主撐盤

▲▼台中單元重劃區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中「單元重劃區」憑藉低密度開發與高綠覆率的環境優勢，加上緊鄰高鐵與國道交通路網，吸引一線品牌建商插旗。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中「單元重劃區」掀起一波資金潮，憑藉低密度開發與高綠覆率的環境優勢，加上緊鄰高鐵與國道交通路網，吸引寶輝、雙橡園、陸府、精銳、國泰等一線品牌建商插旗，一字排開房價從6字頭起跳。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：重稅打房、輕稅養地

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈寂多年的單元重劃區進入推案期，但在房價屢創新高的背後，全區動輒 3000 萬元起跳的總價門檻，加上央行豪宅限貸令的緊箍咒，也讓市場出現「高處不勝寒」的觀望聲音，形成多空交織的特殊市況。

▲▼台中單元重劃區 。（圖／記者陳筱惠攝）

作為領頭羊的單元二，房價天花板指標案「雙橡園1518」以極具辨識度的酒店式御邸服務，實價登錄單價最高衝上93.3萬元，另以生機建築聞名的「陸府續森」更出現總價1.02億元的天價成交，正式宣告區域進入億級戰場。

儘管交易熱度不墜，但七期房仲簡剴延指出：「目前台中豪宅限貸門檻為4000萬元，單元二多數產品已觸及甚至遠超此紅線，這意味著買方需具備極高成數的自備款，大幅限縮了客層廣度，僅剩金字塔頂端的企業主撐盤，流動性風險不容忽視。」

▲▼ gtower 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲坐落五權西路核心的「豐邑G TOWER」擁1800坪大基地與1300坪綠地。（圖／記者陳筱惠攝）

在高價擠壓效應下，自住買盤開始向價格相對親民、但生活機能尚在發展中的單元三移動。

坐落五權西路核心的「豐邑G TOWER」擁1800坪大基地與1300坪綠地，樓高27層地標住宅，目前已成屋，全案累積62筆實登，均價落在3000~3600萬元間。

單元三雖然相較單元二具備價格優勢，但櫻花建設近期以每坪60萬元購入單元三土地，市場推估未來推案開價也將從6字頭起跳，顯示連「外溢區」的入場門檻都在快速墊高，受薪階級想入住單元重劃區的難度日益增加。

▲▼ 雙橡園1518,單元二鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲單元重劃區確有科技走廊與交通優勢加持，是極具潛力的黃金板塊，但隨著總價帶全面拉升，產品將面臨更嚴苛的價值檢視。（圖／記者陳筱惠攝）

至於後起之秀單元四、五，雖有國泰建設以每坪75萬元重金獵地，以及豐邑、惠宇、順天等新案蓄勢待發的利多支撐，但部分投資客擔憂，這些新興重劃區目前生活機能，仍需依賴鄰近舊市區，且在房價堆疊速度過快的情況下，未來是否能順利去化仍待市場檢驗。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔認為：「單元重劃區確有科技走廊與交通優勢加持，是極具潛力的黃金板塊，但隨著總價帶全面拉升，產品將面臨更嚴苛的價值檢視。」

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：重稅打房、輕稅養地

關鍵字：台中房市豪宅成交單元重劃房價走勢限貸政策

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

不忍好房蒙塵！他從已購客變操盤手　救活百億豪宅案

位於台中七期市政路起點，由國際大師Richard Meier操刀設計的白派地標豪宅「RM市政9號」，正式重啟銷售。過去該豪宅因產權糾紛及多次改名，此次重出江湖更請來8大銀行團首度現身力挺公開這百億元大案。而過去操刀的幕後傳產老闆也首次公開亮相。

32分鐘前

5年1坪漲10萬！沙崙醫院動土助攻　歸仁房價「回不去了」

成功大學「沙崙醫療服務與創新園區」計畫第1期「沙崙醫院」18日動土，完工後能有效改善包括歸仁、仁德、關廟、龍崎等新豐地區醫療資源不足的現況，預計2032年正式啟用，區域重大建設輪番到位，根據實登統計，5年房價已有44%漲幅。

1小時前

單元二殺進「億級戰場」！　在地房仲：限貸令下只剩企業主撐盤

台中「單元重劃區」掀起一波資金潮，憑藉低密度開發與高綠覆率的環境優勢，加上緊鄰高鐵與國道交通路網，吸引寶輝、雙橡園、陸府、精銳、國泰等一線品牌建商插旗，一字排開房價從6字頭起跳。

2小時前

高雄30年麥當勞搬家　舊址屋主秒開50萬找新租客

在地人最熟悉的「麥當勞」文化餐廳自1995年開幕，至今整整30年，是苓雅區最老字號的麥當勞，12月1日正式從五福一路舊址搬家，新店改名為「文化二店」，舊址屋主秒開月租金50萬元找新租客。

22小時前

黃舒衛／跑得快比吃飽重要　2026房市上演殘酷淘汰賽

央行年終監事會議決議，利率維持不變，而市場高度關注的房市信用管制措施，結果令期待「鬆綁救市」的建商與投資客大失所望。央行總裁楊金龍明確宣示，目前房價修正幅度尚未達到政策預期，且金融體系韌性足夠，因此維持嚴格限制不變。

23小時前

三重CITYLINK開幕　頂層神秘買方現身：鎖定這案很久了

今（20日）CITYLINK三重店開幕，該案為捷運三重站聯開案，4樓以上就是三重最高價住宅案「潤泰CITY PARK」，每坪最高114.5萬元。潤泰新董事長簡滄圳出席，在後會接受媒體採訪，除了聊三重建案，也談對明年整體房市的看法。

23小時前

1平方公尺探勘費5千↑　重劃區「錢坑盲盒」險害建商倒閉

在台中，土地不是買了就能蓋。對開發商而言，真正的風險往往不是房市循環、也不是利率政策，最大地雷是「挖到什麼」。一鏟下去，若出現疑似遺址，工程立即喊停，時程、融資、銷售節奏全面凍結，數千萬甚至上億元的成本蒸發，卻沒有任何補償機制。

12/20 09:05

最貴地段驚見「史前人骨」！　台中3大遺址地價破百萬開發添變數

台中都市化的快節奏，讓「現代建築」與「史前文化」並存，從西屯單元一的安和遺址、七期市政中心的惠來遺址到南屯的麻糍埔遺址，這3處遺址不僅為考古學提供珍貴材料，也成為開發商、文化單位與市府間的敏感議題。

12/20 09:00

因非自願離職出售房地如有出租　不適用房地合一所得稅20％稅

財政部北區國稅局19日表示，依所得稅法第14條之4第3項第1款第5目規定，個人因財政部公告之調職、非自願離職或其他非自願性因素，交易持有期間在5年以下的房屋、土地者，房地合一所得稅稅率為20％。

12/19 23:23

地段前景加持！產品與品牌力突圍　亞昕織御買氣猛攻天天賀成交

觀察實登資料，只要地段到位、機能成熟，品牌建商推出的新案依舊能快速去化，成為市場上的少數強勢指標，專家指出，「買氣越緊縮、越能看出地段及建商實力」，區域內表現最佳的建案往往能全盤接收需求，近期登場的「亞昕織御」正反映出市場趨勢。

12/19 21:07

【北捷隨機攻擊】張文扔煙霧彈持刀傷人　父母無奈：2年多沒聯繫了

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

高雄30年麥當勞搬家　舊址屋主..

電梯透天不如大樓？網點關鍵：沒..

鍾嘉村交保後再賣地　愛山林7...

三重CITYLINK開幕　頂層..

媽媽堅持「要有和室」曝原因！她..

最貴地段驚見「史前人骨」！　台..

從排隊瘋搶到破盤殺出！　北屯新..

共同繼承公寓「姊姊想賣」！她苦..

痛失NET金雞母！　正義北路舊..

買北市比新北便宜！　建商沒料到..

ETtoday房產雲

最新新聞more

不忍好房蒙塵！他從已購客變操盤..

5年1坪漲10萬！沙崙醫院動土..

單元二殺進「億級戰場」！　在地..

高雄30年麥當勞搬家　舊址屋主..

黃舒衛／跑得快比吃飽重要　20..

三重CITYLINK開幕　頂層..

1平方公尺探勘費5千↑　重劃區..

最貴地段驚見「史前人骨」！　台..

因非自願離職出售房地如出租　不..

地段前景加持！產品與品牌力突圍..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366