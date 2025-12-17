▲台灣人、中國人愛買日本不動產，高市內閣明年將推1措施要管了。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

近來外國人在日本置產顯著增加，除了中國人外，台灣人赴日購屋的件數也大量增加。為全面掌握外國人在日本購置不動產的情況，日本政府計劃實施新制，要求在不動產所有權移轉登記等申報手續中強制填寫國籍，旨在加強對土地使用的管理，並回應日本社會對外國人購置不動產的高度關注。

綜合日媒報導，日本法務大臣平口洋近日在記者會上表示，政府正在研議一項針對不動產的新政策，就是未來移轉登記文件時，將新增填寫國籍的欄位，並要求申請者出示護照等證件以確認身份，強調這項政策有助於掌握外國人持有不動產的真實情況，還能在繼承相關事務上提供便利。

平口洋還說，無論購置的土地用途為何，居住在海外的個人或法人，只要取得日本境內的不動產，都需申報國籍，特別是森林類型的不動產，還要求法人代表者的國籍一併提交，而掌握的國籍資料僅作為內部保存，不會向外界公開。新政策目前正在進行公眾意見募集，預計2026年施行，詳細時間還不確定。

根據日本政府統計資料，日本境內安全保障設施周邊的不動產「由外國人或外國法人取得」共有3498件，占總量的3.1%，其中中國購置件數高達1674件，其次是台灣414件、韓國378件及美國211件。

不過另一項日本國土交通省的調查則顯示，2025年上半年，東京23區新建公寓的海外購買者明顯增加，其中台灣買家總共買了192戶呈現「壓倒性多數」，其次是中國籍買家佔30戶。