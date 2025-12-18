ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

▲▼ 正義北路NET 。（圖／記者項瀚攝）

▲三重正義北路NET熄燈，店面以每月80萬元開價招租。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

三重正義北路NET熄燈，搬到台北橋「佑民醫院」舊址，租下整棟9層空間，即將開幕。然而正義北路NET撤出後，店面狀況也成為討論焦點，經查該店面共260坪，以每月80萬元開價招租中，商仲也透露目前鎖定的主要租客對象。

先前《ETtoday新聞雲》報導，三重正義北路NET熄燈，並一口氣租下整棟台北橋站旁的「佑民醫院」舊址，共計9個樓層、面積達千坪規模，月租金估在120~140萬元間，然而正義北路上的舊址何去何從也引發網友們討論。

據《591房屋交易網》資訊，三重正義北路NET舊址以每月80萬元招租，該店為4層公寓店面，總面積約260坪。經查謄本，該店面由3位自然人共同持有，在多年前就以買賣取得。

▲▼ 三重佑民醫院 。（圖／記者項瀚攝）

▲三重「佑民醫院」舊址將變身為NET，預計在本月20日開幕。（圖／記者項瀚攝）

記者致電負責招租的商仲業者、長拓不動產，該公司表示：「該物件面寬足夠，坪數260坪不大不小，鎖定大型連鎖餐飲、藥妝零售、電子零售、KTV、診所、寵物醫院、寵物用品等產業，目前NET剛撤出，已有約3~5組客戶有興趣在洽談中。」

住商不動產三重國小加盟店資深經理陳偉勳表示：「該店面位於正義北路上，雖然緊鄰重新路，但店面效益仍不及正重新路，且由於坪數不少、租金總價高，恐怕是大型連鎖業者較有能力負擔，但觀察該區段像是麥當勞這種有實力的業者都早已開業多年，較難有新的需求。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「台北橋商圈除有捷運站，還有夜市加持，人潮效益出色許多，反觀正義北路商圈近年雖稍顯沒落。」不過他說：「正義北路仍屬三重核心的商圈，仍具有一定的人潮流量。」

租金方面，葉沛堯表示：「以該店面260坪的空間來說、每月80萬元，換算平均單價3250元仍是高於行情，估計若房東願意降到2000元、也就是每月約50~55萬元左右較為合理。」

▲▼ 三重NET整理 。（表／記者項瀚製/AI協作）

▲三重NET店面資訊及專家分析整理。（表／記者項瀚製/AI協作）

