小7扛25萬房租進駐給勇氣　楠梓2億店面漲價賣

記者張雅雲／高雄報導

楠梓火車站前商圈近期再掀話題，該區為楠梓早期發展商圈，商業機能發達，去年有大面寬店面，屋主開價2億1388萬元，創站前商圈店面價格天花板，近期圍起圍籬積極施工，之後將由對面在地經營至少30年的7-ELEVEN建楠門市進駐，預估月租金也要25萬元。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲楠梓火車站前在地經營至少30年的7-ELEVEN建楠門市，12月底即將搬家。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產高雄楠梓土庫加盟店店東王仁男表示，楠梓火車站前商圈為楠梓早期發展商圈，商業機能發達，火車站前的建楠路有各大連鎖品牌如麥當勞、肯德基、屈臣氏、康是美、寶雅等各大知名品牌，附近生活機能相當成熟。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲建楠路5間連棟透天店面一口氣釋出，開價2億1388萬元，創下該區店面價格天花板。（圖／記者張雅雲攝）

在地仲介指出，去年曾有5間連棟透天店面一口氣釋出，因地段佳、面寬大，開價2億1288萬元，創下該區店面價格天花板，舊租客「丁丁藥局」已搬遷。根據銷售資料，該店地坪約169.6坪、建坪167.64 坪，屋齡53年，換算地坪單價127萬元。

近期突圍起圍離開始裝修，進入全面施工階段，而對面經營超過30年的老字號7-ELEVEN建楠門市則貼出公告12月29日將閉店，搬遷後1月3日全新門市就會開幕。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲建楠門市貼出公告12月29日將閉店，搬遷後1月3日全新門市就會開幕。（圖／記者張雅雲攝）

據查，該店屋主為自然人。在地仲介以當地行情估算，4間店面合併後月租金約25萬元上下，頗適合大型品牌等付租能力強的業者進駐。而該店在《591房屋交易網》的銷售資料顯示仍持續銷售中，開價則上調為2億1388萬元，單間店面月租金6萬元，等於相較去年開價已上調100萬元。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲楠梓火車站前商圈店面租金行情。（ETtoday製表）

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，楠梓站前商圈以交通便利為特色，鄰近中山高楠梓交流道，又有火車站、捷運站，商圈以在地人消費為主，店面效益明顯，店面單坪月租金落在900~1300元，土地單坪月租金約1000~1200元，透天整棟租金約4~6萬元。

王仁男分析，近期楠梓受惠台積電效應，屋主看好未來發展價格高掛，對價格也比較堅持，開價也要3000~4000萬元，實際上交易量並不大。

