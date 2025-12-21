5年1坪漲10萬！沙崙醫院動土助攻　歸仁房價「回不去了」

▲成功大學「沙崙醫療服務與創新園區」計畫第1期「沙崙醫院」動土，位於沙崙醫療服務與創新園區。（圖／台南市政府提供）
記者張雅雲／高雄報導
成功大學「沙崙醫療服務與創新園區」計畫第1期「沙崙醫院」動土，完工後能有效改善包括歸仁、仁德、關廟、龍崎等新豐地區醫療資源不足的現況，預計2032年正式啟用，區域重大建設輪番到位，根據實登統計，5年房價已有44%漲幅。
成功大學推動的「沙崙醫療服務與創新園區」第1期核心設施「沙崙醫院」動土，總統賴清德親自出席，並強調：「醫院總床數規劃664床，同時設置台南首座兒童醫療中心，預計2032年正式啟用，未來可望帶動整體沙崙科學城與南台灣醫療創新量能全面升級。」
▲沙崙有「MITSUI OUTLET PARK 台南」等開發案，5年前該區首案開價18萬元，目前實登單價最高已達53.49萬元。（圖／台南市政府提供）
台南市代銷公會理事長佘光宗表示，沙崙醫院位於沙崙智慧綠能科學城，區域重大建設正輪番到位，包括中研院南部院區、台南會展中心已完工，未來還有南科擴區等，皆為高科技及研發能量核心節點。
根據實登統計，歸仁區2021年預售均價為23.4萬元，今年均價達33.7萬元，5年來單價漲10萬元，已有44%漲幅。佘光宗分析，該區除重大公共建設，還有「MITSUI OUTLET PARK 台南」等開發案，從5年前該區首案開價18萬元，到現在實登單價最高已達53.49萬元，5年來出現明顯跳升。
買方結構以「外地購屋者」為主，傾向鎖定具公共建設題材的區域，因此只要題材明確，短時間的漲幅就容易被放大。佘光宗補充，南科產能持續吃緊，「若南科持續擴產，加上高鐵與三井商場全面成形，未來房價有機會挑戰6字頭。」
