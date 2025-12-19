宜蘭農地、農舍熱度不減　在地房仲：「都外」越來越夯

▲全台房市冷清，但宜蘭房市還有農地、農舍市場保持熱度。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／綜合報導

全台房市冷清，但宜蘭還有農地、農舍市場保持熱度。在地房仲介紹宜蘭農地及農舍的交易熱區、價格行情，並指出買方有8成為雙北客，早期是為了開民宿，現在則大多是規劃退休、度假使用，相當熱門。

央行去年919祭出第七波選擇性信用管制，房市進入寒冬，宜蘭地區也不例外，成交量出現大量萎縮。不過，東森房屋宜蘭大學加盟店副理林詩絜表示：「房屋交易冷清，但農地、農舍市場仍維持一定的熱度，不少當地的房仲業者也把重心轉移到農地、農舍上。」

林詩絜表示：「這一波房市寒冬，主要就是房貸問題，然而農地、農舍買賣不歸類在央行針對住宅的管制範圍內，且基本上都是向農會申貸，較為彈性與便利，此外在稅金上減免優惠，好處非常多。」

林詩絜觀察：「宜蘭的農地、農舍熱門交易區塊包括度假勝地礁溪、鄰近交流道的壯圍地區，而都市計畫內的農地雖然未來有望變成建地，但目前價格已高、使用上又有比較多限制，因此近年都市計畫外的標的較為熱門，請照量也相當驚人。」

▲宜蘭都市計畫外的農舍產品相當熱門，買方有8成來自雙北。（圖／東森房屋提供）

價格方面，林詩絜指出：「購地自行興建，費時費力，不少客戶會直接買新完工的農舍產品，以礁溪都外地區來說，一棟總價約在2900~3500萬元、壯圍高速公路周圍則約2900~3280萬元，常見的建坪規劃為100~150坪，配置5~7間套房。」

買盤方面，林詩絜觀察：「宜蘭的農舍買方有8成都是雙北客戶，早期大多規劃開民宿，但近年旅宿業實在不好做、也頗為飽和，近年越來越多買方是規劃退休、度假使用，同時也是看好未來高鐵建設帶來的區域利多。」

最後，林詩絜提醒：「農地、農舍買賣較為罕見，有許多細節與法規上的限制，建議民眾不要冒然行動，若有興趣應先向專家的房仲團隊諮詢。」

▲林詩絜提醒，農地、農舍買賣有許多細節與法規上的限制，若要興趣應先向專家的房仲團隊諮詢。（圖／東森房屋提供）

