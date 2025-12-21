ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

不忍好房蒙塵！他從已購客變操盤手　救活百億豪宅案

▲▼ 市政9號,市政路,七期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於台中七期市政路起點，由國際大師Richard Meier操刀設計的白派地標豪宅「RM市政9號」，正式重啟銷售。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中七期市政路起點，由國際大師Richard Meier操刀設計的白派地標豪宅「RM市政9號」，正式重啟銷售。過去該豪宅因產權糾紛及多次改名，此次重出江湖更請來8大銀行團首度現身力挺公開這百億元大案。而過去操刀的幕後傳產老闆也首次公開亮相。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：重稅打房、輕稅養地

「RM市政9號」與台北信義區豪宅「琢白」系出同門，均由普利茲克建築獎得主、國際建築大師 Richard Meier 設計，更是大陸工程營建作品。而該案產權爭議已是檯面上的新聞常客，自2014年起，由富邦與地主新朗集團，以案名「市政富邦」進行預售，隔年更名為「富邦豪庭」，並且變更坪數設計，接著又再次改名為「富邦新市政」，但遇到景氣丕變，富邦退出。

▲▼ 市政9號,市政路,七期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「市政9號」請來8大銀行團首度現身力挺，操刀的幕後傳產老闆立愷投資董事栗志中也現身說法。（圖／記者陳筱惠攝）

後來自香港的新朗集團，全權接手該案，並更名為「白朗峰」。2021年台灣銷售團隊進場，再改名「新朗日匯」。但2024年「The Sky Taipei台北天空塔」的碩河開發公司，爆出疑似掏空10億元的案件。

新朗集團公司董事馬廷海，不僅是香港《東方日報》創辦人之子的掏空、破產案，戰火燒到「新朗日匯」，整件事情還牽扯到可能有中資介入。

全案停頓1年後，由「勤業眾信聯合會計師事務所」與安泰銀行、永豐銀行等8家銀行共同成為「RM市政9號」的接管人。

全案再以「全權且獨家委託」方式，由立愷投資接手未來銷售與過戶事宜。此次公開建案，立愷投資董事栗志中也現身說法。

栗志中表示：「我是已購客，當初看到白派大師Richard Meier在台灣僅有『RM市政9號』外觀純淨，一層4戶動線極佳，公設又是四季酒店御用室內設計團隊Yabu & Pushelberg規劃，加上標準室內溫水泳池會所，我就是最初購入的那一批人。」

栗志中認為：「這建築本身有極好的條件，只是受到風波而出現波折，太可惜了！」經過約2年時間努力，與8間銀行還有「RM市政9號」的接管人經過多次磋商，讓複雜的產權問題，在2025年已正式解決。

立愷投資接手後，根據實登揭露，「RM市政9號」上半年已有1筆成交紀錄，近期據現場透露，也快速成交2戶以上，等於宣告市場可正常交易的信心，後續銷售都由勤業眾信聯合會計師事務所把關。

在地資深房仲楊承皓針對房價部分指出：「以目前七期大坪數預售新案只有2案，新案價格總價突破億元大關，單價也都拉抬到百萬元行情，此案等於打6折價位，雖然以行情來說相當具備吸引力，但總價門檻仍高，但同樣坪數、屋齡的同質產品不多，反而成為可切入市場的優勢。」

▲▼ 市政9號,市政路,七期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「RM市政9號」集結業界眼中國際大師、座落地點、營建品質等所有最高檔配置，但過去命運卻相當多舛。（圖／記者陳筱惠攝）

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：重稅打房、輕稅養地

關鍵字：台中豪宅七期房市RichardMeier產權糾紛銀行團

5年1坪漲10萬！沙崙醫院動土助攻　歸仁房價「回不去了」

成功大學「沙崙醫療服務與創新園區」計畫第1期「沙崙醫院」18日動土，完工後能有效改善包括歸仁、仁德、關廟、龍崎等新豐地區醫療資源不足的現況，預計2032年正式啟用，區域重大建設輪番到位，根據實登統計，5年房價已有44%漲幅。

1小時前

單元二殺進「億級戰場」！　在地房仲：限貸令下只剩企業主撐盤

台中「單元重劃區」掀起一波資金潮，憑藉低密度開發與高綠覆率的環境優勢，加上緊鄰高鐵與國道交通路網，吸引寶輝、雙橡園、陸府、精銳、國泰等一線品牌建商插旗，一字排開房價從6字頭起跳。

2小時前

高雄30年麥當勞搬家　舊址屋主秒開50萬找新租客

在地人最熟悉的「麥當勞」文化餐廳自1995年開幕，至今整整30年，是苓雅區最老字號的麥當勞，12月1日正式從五福一路舊址搬家，新店改名為「文化二店」，舊址屋主秒開月租金50萬元找新租客。

22小時前

黃舒衛／跑得快比吃飽重要　2026房市上演殘酷淘汰賽

央行年終監事會議決議，利率維持不變，而市場高度關注的房市信用管制措施，結果令期待「鬆綁救市」的建商與投資客大失所望。央行總裁楊金龍明確宣示，目前房價修正幅度尚未達到政策預期，且金融體系韌性足夠，因此維持嚴格限制不變。

23小時前

三重CITYLINK開幕　頂層神秘買方現身：鎖定這案很久了

今（20日）CITYLINK三重店開幕，該案為捷運三重站聯開案，4樓以上就是三重最高價住宅案「潤泰CITY PARK」，每坪最高114.5萬元。潤泰新董事長簡滄圳出席，在後會接受媒體採訪，除了聊三重建案，也談對明年整體房市的看法。

23小時前

1平方公尺探勘費5千↑　重劃區「錢坑盲盒」險害建商倒閉

在台中，土地不是買了就能蓋。對開發商而言，真正的風險往往不是房市循環、也不是利率政策，最大地雷是「挖到什麼」。一鏟下去，若出現疑似遺址，工程立即喊停，時程、融資、銷售節奏全面凍結，數千萬甚至上億元的成本蒸發，卻沒有任何補償機制。

12/20 09:05

最貴地段驚見「史前人骨」！　台中3大遺址地價破百萬開發添變數

台中都市化的快節奏，讓「現代建築」與「史前文化」並存，從西屯單元一的安和遺址、七期市政中心的惠來遺址到南屯的麻糍埔遺址，這3處遺址不僅為考古學提供珍貴材料，也成為開發商、文化單位與市府間的敏感議題。

12/20 09:00

因非自願離職出售房地如有出租　不適用房地合一所得稅20％稅

財政部北區國稅局19日表示，依所得稅法第14條之4第3項第1款第5目規定，個人因財政部公告之調職、非自願離職或其他非自願性因素，交易持有期間在5年以下的房屋、土地者，房地合一所得稅稅率為20％。

12/19 23:23

地段前景加持！產品與品牌力突圍　亞昕織御買氣猛攻天天賀成交

觀察實登資料，只要地段到位、機能成熟，品牌建商推出的新案依舊能快速去化，成為市場上的少數強勢指標，專家指出，「買氣越緊縮、越能看出地段及建商實力」，區域內表現最佳的建案往往能全盤接收需求，近期登場的「亞昕織御」正反映出市場趨勢。

12/19 21:07

