不忍好房蒙塵！他從已購客變操盤手　救活百億豪宅案

▲位於台中七期市政路起點，由國際大師Richard Meier操刀設計的白派地標豪宅「RM市政9號」，正式重啟銷售。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中七期市政路起點，由國際大師Richard Meier操刀設計的白派地標豪宅「RM市政9號」，正式重啟銷售。過去該豪宅因產權糾紛及多次改名，此次重出江湖更請來8大銀行團首度現身力挺公開這百億元大案。而過去操刀的幕後傳產老闆也首次公開亮相。

「RM市政9號」與台北信義區豪宅「琢白」系出同門，均由普利茲克建築獎得主、國際建築大師 Richard Meier 設計，更是大陸工程營建作品。而該案產權爭議已是檯面上的新聞常客，自2014年起，由富邦與地主新朗集團，以案名「市政富邦」進行預售，隔年更名為「富邦豪庭」，並且變更坪數設計，接著又再次改名為「富邦新市政」，但遇到景氣丕變，富邦退出。

▲「市政9號」請來8大銀行團首度現身力挺，操刀的幕後傳產老闆立愷投資董事栗志中也現身說法。（圖／記者陳筱惠攝）

後來自香港的新朗集團，全權接手該案，並更名為「白朗峰」。2021年台灣銷售團隊進場，再改名「新朗日匯」。但2024年「The Sky Taipei台北天空塔」的碩河開發公司，爆出疑似掏空10億元的案件。

新朗集團公司董事馬廷海，不僅是香港《東方日報》創辦人之子的掏空、破產案，戰火燒到「新朗日匯」，整件事情還牽扯到可能有中資介入。

全案停頓1年後，由「勤業眾信聯合會計師事務所」與安泰銀行、永豐銀行等8家銀行共同成為「RM市政9號」的接管人。



全案再以「全權且獨家委託」方式，由立愷投資接手未來銷售與過戶事宜。此次公開建案，立愷投資董事栗志中也現身說法。

栗志中表示：「我是已購客，當初看到白派大師Richard Meier在台灣僅有『RM市政9號』外觀純淨，一層4戶動線極佳，公設又是四季酒店御用室內設計團隊Yabu & Pushelberg規劃，加上標準室內溫水泳池會所，我就是最初購入的那一批人。」

栗志中認為：「這建築本身有極好的條件，只是受到風波而出現波折，太可惜了！」經過約2年時間努力，與8間銀行還有「RM市政9號」的接管人經過多次磋商，讓複雜的產權問題，在2025年已正式解決。

立愷投資接手後，根據實登揭露，「RM市政9號」上半年已有1筆成交紀錄，近期據現場透露，也快速成交2戶以上，等於宣告市場可正常交易的信心，後續銷售都由勤業眾信聯合會計師事務所把關。

在地資深房仲楊承皓針對房價部分指出：「以目前七期大坪數預售新案只有2案，新案價格總價突破億元大關，單價也都拉抬到百萬元行情，此案等於打6折價位，雖然以行情來說相當具備吸引力，但總價門檻仍高，但同樣坪數、屋齡的同質產品不多，反而成為可切入市場的優勢。」

▲「RM市政9號」集結業界眼中國際大師、座落地點、營建品質等所有最高檔配置，但過去命運卻相當多舛。（圖／記者陳筱惠攝）

