宮廟借名登記遇「信主兒」不認帳　持分遭賣逼法拍

記者項瀚／台北報導

松山武昌市場內「武昌聖母廟」設立超過30年，但近期卻流入法拍市場，一拍底價3005萬元。對此，宮廟理事長接受採訪，她透露法拍背後的無奈故事。法拍專家則分析，這將變成一場拍賣的攻防戰。

▲松山武昌市場內「武昌聖母廟」擁30多年歷史，但近期卻流入法拍市場，一拍底價3005萬元。（圖／記者項瀚攝）

台北市松山區武昌市場內的「武昌聖母廟」設立已超過30年，香火鼎盛，但在近期流入法拍市場，拍賣原因是分割共有物變價，該物件為1樓公寓，權狀24坪，一拍底價3005萬元，將在2026年1月21日執行。

經查謄本，該廟由5人共同持有，陳男、李男在1999年買賣取得，林女2017年分割繼承取得，2位郭男則是在2022年透過買賣取得，本次分割共有物變價拍賣即由郭男發起。

實地採訪「武昌聖母廟」理事長王美雲，她說：「這背後有一段很長的故事，實在覺得無奈，我們現在就是希望能想要保住廟。」

王美雲說：「這店面是我先生多年前以1000多萬元前買下，並創建武昌聖母廟，但之後由於財務問題，廟在1999年被法拍，以約650萬元（經查為619萬元）拍出，當初得標的人覺得廟也不好處理，因此與廟方商討，他不賺錢、願以650萬元平轉給廟方。」

王美雲說：「為拿回廟，當初就找當地攤販5人湊出650萬元，並講好是借名登記，之後會由武昌聖母會連本帶利買進來。」

王美雲接著說：「好幾年後，武昌聖母會把錢還給借名登記的人，其中包括一位呂伯伯，當時還給他們家100萬元並連本帶利，怎料呂伯伯去世後，獨子呂男不認長輩們當初的協議。」

王美雲無奈地說：「呂男提出什麼父親托夢等等故事，堅持武昌聖母廟1/4的產權就是父親留給他的遺產，還說『我是基督教，不管那麼多』，便將廟1/4的產權賣給外人，交易金額300萬元，就是貪心。」

結果這1/4產權一賣，便引發現在的法拍。王美雲說：「以300萬元買入1/4產權的郭男，應該就是專門在做法拍屋的投資客，他們有跟廟方談過，張口就是一個非常高的價格，不然就是走法拍，宮廟已沒什麼錢，也無奈只能流入法拍。」

▲「武昌聖母廟」法拍背景整理 。（圖／記者項瀚製／AI協作）

鑫創資產總經理黃瑋諭分析：「以低於市場行情價格，買入建物持分，再發動分割共有物變價拍賣，是特定投資客常見的手法，這種案件可能賺到高額利潤，但相對的風險也比較高。」

至於本次個案，黃瑋諭分析：「1/4的買方郭男取得成本僅300萬元，若該廟一拍3005萬元拍出，那麼郭男就將獲利450萬元，但由於該物件複雜，又是不點交件，推測在一拍、二拍脫標的機率低。」

黃瑋諭認為：「三拍、四拍可能有第三方人馬得標，郭男就是獲利下車，但同時郭男也有可能行使優先購買權，把這座廟買下來後再出售，該廟地段精華、人潮量大，若該店面為一般物件，以行情推估單價至少100萬元以上，換算總價至少2400萬元以上。」

▲松山武昌市場店面單價估至少100萬元以上。（圖／記者項瀚攝）

