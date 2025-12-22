岡山房價大寫M！新案單價衝破45萬　市區中古屋還有1字頭

記者張雅雲／高雄報導

高雄半導體S廊帶加速成形，岡山因串聯橋科、白埔產業園區與捷運延伸線，被定位為北高雄科技副都心，該區87期重劃區預售案最高成交價達45萬元，是目前房價天花板。市中心因發展早，中古大樓屋齡起碼30年起跳，單價1字頭就可入手。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲岡山因串聯橋科、白埔產業園區與捷運延伸線，被定位為北高雄科技副都心。（圖／記者張雅雲攝）

岡山都市計畫第3次通盤檢討，日前獲內政部都委會審議通過，明確朝「北高雄科技副都心」方向推動，內容包含配合捷運岡山–路竹延伸線，以TOD（大眾運輸導向發展）強化軌道經濟，同時打造「聖森路以西產業園區」，串聯今年9月確定通過的「白埔產業園區」。

除了產業布局逐漸到位，樂購廣場、高雄醫學院岡山分院等開發案陸續完工啟用，迎來就業與居住需求，讓岡山成為北高雄最受矚目的房市熱區，區域房、地價逐年走揚。

東昶景房仲企業專案經理吳凱文指出，87期重劃區是岡山少有的大型新重劃區，土地單價約70~80 萬元，預售大樓成交價全面站穩3字頭，最高已衝上45 萬元，為目前岡山房價天花板，新案不斷帶動岡山房價上攻。

與新興重劃區熱度相反，岡山市中心早期大樓買氣明顯降溫。永慶不動產楠梓土庫加盟店店長尤安青表示，屋齡30~40年大樓雖位於精華地段，但因屋況老舊、設施不符現代需求，成交價約15~17萬元，形成市中心罕見的「1字頭行情」。

▲岡山樂購廣場、高雄醫學院岡山分院等開發案陸續完工啟用，迎來就業與居住需求。（圖／記者張雅雲攝）

若從土地價值來看，市區地價約每坪40~50萬元，但不少老大樓整合困難，價格難以反映地段優勢。尤安青說：「岡山屋齡5年內的大樓最受買方青睞，因社區管理佳、停車位規劃完善，單價30~35萬元」；部分屋齡10～20年大樓，約為22~30萬元，依社區條件與位置而有不小差距。

吳凱文分析，至於「鑽石大樓」這類爛尾樓雖位於市中心，因住家無法居住，價格僅剩個位數，且轉手不易，雖有出售但成交量極低，有實登以來僅9筆成交紀錄，成交單價落在2.85~9.99萬元，最新成交為2023年26.8坪、2房，位於6樓，以總價110萬元成交，單價4.1萬元。

尤安青指出，岡山雖有北高S廊帶議題，但科技人多集中在橋頭、楠梓、左營購屋，岡山買盤以在地自住客為主力，隨去年高醫岡山分院啟用，也有部分醫護族群就近購屋，仍以剛性需求為主。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地