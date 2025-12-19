「原價屋」接手「Gogoro」舊址　10年租金4200萬震撼公益路

記者陳筱惠／台中報導

台中西區英才路著名的「3C一條街」，6月建商「掃貨」整排商場，其中指標大店「原價屋」立刻轉換跑道轉向公益路，簽10年長約，總租金4200萬元。對此，信義房屋專家表示，對房東而言比起短租、高租金，重視據點的可預期性與曝光效益的長租型租客，更具性價比。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地

▲前身為Gogoro旗艦店的整層店面，被3C通路「原價屋」租下。（圖／記者陳筱惠攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

6月亞昕國際發布重訊，斥資13.84億元買下西區英才路、中正國小對面約602坪土地，該地原為「彩虹3C」、「原價屋」等知名賣場聚集地，被視為中部的「光華商場」。隨著開發商進駐整合，預計推出高級飯店宅，原租戶也只能另覓新點。

原位於該商場的「原價屋」，在購地消息傳出不久後，就已鎖定距離不遠的公益路商圈。新店址位於原為電動車品牌「Gogoro」門市，而「Gogoro」已於7月底搬遷。

經查實價登錄租賃資料，「原價屋」於7月21日火速簽約，承租範圍為1樓，總面積約313.31坪，租期從2025年9月1日至2035年11月30日，長達10年。每月租金為35萬元，若不考量租金調整幅度，10年下來總租金支出高達4200萬元，重金卡位公益路。

該棟大樓屋齡約34年，房東來頭也不小，2021年由台南凌姓自然人以3.37億元買下，當時還創下公益路房地交易的高價紀錄。該棟大樓目前樓上出租給青年旅館「漂鳥」及瑜伽會館等，出租率穩定。

慕義地產總經理翁維隆分析：「『原價屋』原本所在的英才路，搬到新址公益路則是台中餐飲與零售的一級戰區，迎來知名3C通路長租，不僅填補『Gogoro』退場後的空缺，具備實力的品牌通路也離不開既有的消費群體，讓精華地段價值被看見。」

▲西區英才路著名的「3C一條街」，6月因亞昕國際（5213）以13.8億元「掃貨」整排商場。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋公益忠明店副店長曾志凱分析：「過去前手『Gogoro』承租價格應落32~33萬元間，此次原價屋以每月35萬元、且一簽就是10年長約進駐，顯示公益路核心商圈的店面價值，並未因景氣趨緩而鬆動，反而在『換手升級』的過程中無痛轉型。」

曾志凱指出：「『原價屋』屬於高來客量、長時間停留的3C通路型態，也讓房東更願意用長租換穩定的方式出租，對房東而言，重視據點的可預期性與曝光效益的長租型租客，更具性價比。」

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地

信義房屋更多相關新聞