台北101連霸13年地王　1區現值逆勢領漲

▲▼北台灣房市,台北房市,台北鳥瞰。（圖／記者董美琪攝）

▲台北市2026年公告土地現值出爐，全市微幅下跌0.31%。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

台北市2026年公告土地現值出爐，全市微幅下跌0.31%，但有4行政區上漲，漲幅最大的是南港0.39%。至於地王由101大樓連續13年蟬聯，每坪698.2萬元；地后則為「國泰置地廣場」，每坪661.2萬元，信義房屋專家表示，地王地后是反映地段的商業性與價值，維持在信義計畫區的趨勢不變。

台北市2026年公告土地現值及公告地價業經地價評議委員會評定完成，土地現值較2025年下跌0.31%，每2年公告1次作為課徵地價稅基礎的公告地價則較2024年上漲3.90%。

北市地政局表示：「全市5012個地價區段評議結果，2047個地價區段（約40.8%）上漲，1012個地價區段（約20.2%）持平，1953個地價區段（約39.0%）下跌，12行政區中4個行政區上漲，漲幅居首的南港區。」

北市地政局表示：「在各項公共建設持續推動下，生活環境品質提升，同時帶動民間投資動能，多項大型開發案同步推展，並吸引大型購物商場及知名科技大廠研發中心陸續進駐，具發展潛力優勢。」

▲▼ 。（圖／北市地政局提供）

▲台北市各行政區2026年土地現值現值調幅 。（圖／北市地政局提供）

至於單2026年公告地價調幅，北市地政局表示：「全市5,012個地價區段中，有4715個地價區段（約94.1%）上漲，270個地價區段（約5.4%）持平，27個地價區段（約0.5%）下跌，12行政區漲幅區調幅區間落在3.06~5.25%。」

北市地政局長王瑞雲表示：「雖然近1年不動產市場呈量縮價微跌格局，但累計2年不動產價格變動仍呈現上漲，其中臺北市住宅價格指數自2023年9月至2025年8月上漲7.57%，地價評議委員會認為公告地價調整除反應近2年地價動態外，也應審慎考量民眾稅賦負擔，故公告地價評議結果小幅上漲3.90%。」

▲▼ 。（圖／北市地政局提供）

▲台北市各行政區2026年公告地價現值調幅 。（圖／北市地政局提供）

眾所矚目的地王，由「台北101大樓」穩居寶座，身為全國最高大樓及國際知名地標，加上商辦市場需求穩健，商業活動熱絡，地價表現平穩，2026年公告土地現值以換算每坪約698.2萬元，連續13年蟬聯地王。

居次的「國泰置地廣場」則以每坪約669.8萬元，連3年蟬聯地后。位於站前商圈的「新光摩天大樓」，使用強度相對較高，換算每坪約661.2萬元，位居全市第三。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「從第七波管制上路以來，房市就進入盤整期，反映到地價上也會較為穩定，至於地王地后則是反映地段的商業性與價值，信義計畫區的辦公室租金最高也反映在房價和地價上，因此地王地后維持在信義計畫區的趨勢不變。」

關鍵字：地王地后台北市地價土地現值公告地價信義房屋

