天龍國淪限貸重災區　全建物類型核貸成數跌破7成

央行將持續執行第七波信用管制，未見放寬跡象，根據聯徵中心資料，2025年第3季全台及六都各類住宅平均核貸成數明顯下滑，特別是台北市，所有建物類型的核貸成數全數跌破7成，成為限貸重災區。專家表示建議自住需求者應準備更多自備款再考慮進場。

分析六都表現，台北市不論公寓、電梯大廈、套房或透天厝，貸款成數全面下滑至少2％，且全部低於7成。目前銀行對房產鑑價趨於保守，當中套房與透天厝的貸款成數降幅最大。數據顯示，這兩類物件平均核貸僅66.2%及69%，較去年同期分別減少3.5及2.5%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「央行對房價修正仍有期待，因此不願鬆綁現行措施，儘管台北市擁有捷運、商業設施等利多支撐，但高房價讓潛在買家減少、轉手困難，使銀行更加保守，現階段即使申請人條件優異，仍難以取得高成數貸款。」

賴志昶分析:「套房常吸引投資客，風險較高，加上坪數小，銀行普遍提高審核標準；而透天厝屬高總價、轉手難度高的物件，也讓銀行放款趨於謹慎。」

南台灣則以台南市套房核貸成數下滑最劇烈，僅剩62%，年減7.4%，無論成數或降幅都在六都墊底。

賴志昶認為：「台南受南科發展帶動房價飆升，加上小坪數物件流通性差，銀行因此對貸款更為審慎。反觀高雄市，公寓與電梯大廈平均核貸均超過74%，即便是套房、透天厝也維持在7成以上，反映銀行對高雄未來發展仍有信心，放款態度較為友善。」

在中部一位新青安申請人，雖然已是準青安，但他透露，目前申貸僅核准6成、無寬限期，該名申貸人透露：「銀行放款我不只找1間，其實在授信上銀行仍取相對嚴格措施，其實除了利率外，我真的想不出新青安其他優勢。」

對此，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，央行為防範資金流向房市及壓抑房價反彈，選擇維持緊縮政策，預期房市將進入價量下修階段。

徐佳馨說：「現行房貸利率普遍超過2.6%，購屋族同時面臨成數降低、鑑價保守與高利率三重壓力，建議自備款最好拉高至總價的3~4成，才能穩健應對限貸時期的挑戰。」

