台中「地王」出爐！新光三越20連霸　每坪飆238萬

▲全台百貨店王台中新光三越，第20度蟬聯台中「地王」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市2026年公告土地現值今（19）日出爐，根據地價及標準地價評議委員會評議結果，全市土地現值平均調整1.26%，為連續6年調漲。值得注意的是，全台百貨店王台中新光三越，第20度蟬聯台中「地王」。

台中市地價及標準地價評議委員會審議2026年公告土地現值及公告地價。地王仍由新光三越所在地，西屯區惠國段93地號蟬聯，公告土地現值約238萬元，較去年每坪約236萬元，微幅上漲0.84%。

另外，全市公告土地現值平均調整1.26%，公告地價平均調整1.51%，合理反映當前不動產市場價格變動情形。不過第15期大里杙市地重劃區、新八自辦市地重劃區等開發區，因重劃前公告土地現值基期較低，為合理反映市價上漲幅度，於開發完成後採逐年調整方式，調幅分別為38.79%及30.90%。

整體而言，2026年公告土地現值平均調幅為1.26%，調整後公告土地現值占市價比例達91.05%。地政局表示，公告土地現值每年調整一次，為土地增值稅課徵依據，內政部政策目標為公告土地現值達市價9成。台中市2026年公告土地現值依市場行情審慎調整。

▲台中2026年土地公告現值與公告地價，整體調漲幅度都不到2%。（圖／記者陳筱惠攝）

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「台中的土地公告現值與公告地價，整體調漲幅度都不到2%，漲幅比上回調整時更收斂，符合這2年房地產市場降溫的大環境。」

地政局進一步說明，公告地價為每2年調整一次，作為地價稅課徵基準。決議全市公告地價平均調整1.51%，調整後公告地價占市價比例為10.04%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出：「台中受惠重大建設與產業群聚效應，房市熱度不減，此次公告土地現值微幅上調，西屯區的新光三越台中店第20度蟬聯地王，主因在於該點不僅現在是交通交匯點，未來捷運藍線也同樣會串聯，又擁有全台百貨店王，周邊更有歌劇院、市政府及頂級商辦環繞，商圈匯聚力極強。」

地政局強調，考量近期關稅衝擊對工具機產業及工業區不動產交易市場造成影響，且相關產業多集中於台中市，市府在艱困經濟情勢下將給予產業最大支持。因此，對合法供工業使用之工業區及丁種建築用地，公告地價維持不予調整。

