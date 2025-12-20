三重CITYLINK開幕　頂層神秘買方現身：鎖定這案很久了





▲今（20日）CITYLINK三重店開幕，潤泰新董事長簡滄圳（中）出席，並在會後接受媒體採訪。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

今（20日）CITYLINK三重店開幕，該案為捷運三重站聯開案，4樓以上就是三重最高價住宅案「潤泰CITY PARK」，每坪最高114.5萬元。潤泰新董事長簡滄圳出席，在後會接受媒體採訪，除了聊三重建案，也談對明年整體房市的看法。

今（20日）CITYLINK三重店開幕，該商場位於捷運三重聯開案1~2樓，面積達2000坪，該案4樓以上規劃為住宅，也就是創下每坪114.5萬元三重最高價的「潤泰CITY PARK」，目前已銷售近7成。

有趣的是，今日開幕記者會中，「潤泰CITY PARK」的35樓頂層戶已購客低調現身現場，她說：「我是三重在地人，就住在捷運路這一帶，鎖定三重聯開案很久了。」

據實價登錄資訊，「潤泰CITY PARK」35樓戶含車權狀120坪，在今年1月以每坪114.5萬元、總價1.15億元成交，該總價在新北三重相當罕見。

▲潤泰CITY PARK」35樓戶含車權狀120坪，在今年1月以每坪114.5萬元、總價1.15億元成交。（圖／記者項瀚攝）

潤泰新董事長簡滄圳表示：「房子就像車子一樣，只要產品做得好，都會有人買，三重的隱形冠軍很多，頗具實力。」此外他也提到：「該案沒有原住戶，未來入住的住戶水平高，實打實拿出單價100萬元購買。」

住商大樓是否成為抗性？簡滄圳認為：「早期樓下店面、樓上住宅，商業機能空間不夠大，而三重CITY PARK除了具有一定規模，也在4樓規劃整層全公設。」

談到對明年房市的看法，簡滄圳表示：「在幾次的政策調整後，住宅市場就是呈現區域、產品個案表現。」他表示：「現在政策比較底定，觀望型買方也認知到市場就是撐在那邊，估明年房市交易量不會再更差。」

