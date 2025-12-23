租霸賴著不走！　租服公會：租期保障3年恐成惡房客護身符

▲內政部《租賃專法》修法4大方向包括「租期保障最短3年」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者項瀚／台北報導

內政部《租賃專法》修法4大方向包括「租期保障最短3年」。北市租服公會表示，這會讓租霸現象增加，讓租霸更肆無忌憚。對此該會呼籲，將修法核心著重於《公證法》並簡化訴訟流程，擴大租約公證之強制執行效力，讓惡意違約的租客可快速退場。

包租代管業者陳宏昌補充：「多數包租業者、房東遇到惡意欠租、霸佔房屋的租霸，往往必須透過高額的時間成本、金錢成本訴訟，無法即時取回房屋，承受長期官司的精神折磨與莫大損失。」

然而，內政部《租賃專法》修法4大方向包括：租期保障最短3年、限制租金漲幅、禁止房東阻擋遷戶籍及申請租金補貼、免費法扶處理租屋糾紛。

台北租服公會理事長林政緯表示：「修法保障居住正義公會樂見其成，但政府宜應了解政策將引發的後果，強制保障3年可能讓租霸現象增加，讓租霸更肆無忌憚。」

林政緯解釋：「過去若出現租霸，像是延遲繳租、破換房屋、擾鄰等等，房東、包租代管業者除了可以透過法律主張，同時在租約到期後也可以不續租，盡快把房子拿回來；但新法若上路，雖然也能走法律訴訟，但時間攏長、租約還沒到租霸就繼續霸著，損害房東與包租代管業者權益。」

▲林政緯直言，「租期保障最短3年」可能讓租霸現象增加，讓霸更肆無忌憚 。（圖／記者項瀚攝）

林政緯無奈表示：「如果房客經常延遲繳租，2~3天、又或者1~2個月，為何還得讓該房客繼續占用租屋資源，而不是將租屋資源給予更加優質的租客？又或者房客經常擾鄰，業者又為何不能主張解約？」

林政緯進一步指出：「其實租霸問題在台灣沉痾已久，相關修法朝野、民間亦早有共識，解決之道其實不難，將修法核心著重於《公證法》並簡化訴訟流程，擴大租約公證之強制執行效力，讓惡意違約的租客可快速退場，不僅讓房東可迅速回收房子。」

