炒房不如炒股？　法拍數據揭資金轉向

▲從被視為房市反指標的法拍數據來觀察，數據不升反降，專家認為，資金轉向股市明確。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

過去都在說股市為房市的領先指標，但2025年相當特別，在政策引導下不少有房族納悶「買股沒事、買房卻萬惡」，而從另一項被視為房市反指標的法拍數據來觀察，同樣不升反降，專家認為，資金轉向股市明確。

從全台法拍基本資料觀察，在整體房市降溫與貸款條件趨嚴的雙重影響下，法拍市場成交動能明顯轉弱，整體成交率年減2.83%，其中又以桃園、台南兩都衰退最為明顯，成交率下滑幅度皆超過5%。就成交總金額來看，則下降約113.92億元；平均得標次則上升至2.75次。

▲法拍市場成交動能明顯轉弱，整體成交率年減2.83%，其中又以桃園、台南兩都衰退最為明顯。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

寬頻房訊發言人徐華辰指出：「除成交率下探外，平均得標拍次拉長、投標人數同步減少，也顯示法拍市場熱度已不若過往。進一步分析發現，六都新流入的一拍案件數量普遍低於以往，雖然部分區域待標案件數增加，但多屬案件去化趨緩、重複流拍所致，並非新案湧現。」

換句話說，目前房市並未出現所謂「大崩盤」，但未來會不會因信用管制、交屋潮、建商成屋壓力、囤房稅等相關政策面影響，卻不得而知。

▲在房市偏冷、股市相對熱絡的環境下，不少資金轉向股市佈局，也進一步削弱房市的吸引力。（圖／資料照）

台中代銷業者即便身處不動產業界，但他很直白的說：「你現在有1500萬元，你要買台積電股票還是一間房？」他透露，這樣的想法已經根深蒂固，市場並非沒有錢，反而是錢很多，但「炒股不犯法、炒房罪該萬死」。

至於信用管制的限縮，徐華辰也說：「法拍部分，銀行代墊款業務也大幅萎縮，目前僅剩少數銀行承作，加上估價趨於保守、第二戶貸款成數受限，投資人自備資金壓力提高，法拍買盤進場意願隨之降溫。在房市偏冷、股市相對熱絡的環境下，不少資金轉向股市佈局，也進一步削弱法拍市場的吸引力。」

