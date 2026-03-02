ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

開價1250萬砍到700萬！30年老華廈56折成交　專家：屋主開始讓利

▲房市急凍引發震盪。（圖／記者陳筱惠攝）

記者王麗琴／綜合報導

在央行祭出第7波信用管制限貸令以來，台灣整體房市從去年年初一路冷到年尾，房價雖未如預期明顯下滑，不過專家提醒，屋主若誤判情勢堅持賣高價，恐面臨「賣更低」的窘境。

房市專家漢哥在臉書「漢哥一起尬聊房產與人生」中透露，日前成交了一筆位於台中南屯區、屋齡近三十年的華廈物件，成交價大概700萬左右，該戶為3+1房附車位，室內空間有36坪，是公設比極低的老屋。然而，該物件最初開價是1250萬，委託銷售超過半年卻詢問度偏低，主因在於客戶普遍對高齡屋無法接受，最終成交價落在700萬元左右，幾乎是開價的56折。漢哥表示，雖然這個折數屬於市場極端特例，但這樣降價求售的物件，在市場上卻是愈來愈多。

漢哥指出，1250萬元總價的主力客群多為年輕首購族，年輕人不願意買老舊房子，且購屋心態相當明確：「寧買全新的兩房，不要買三十年的四房」。在相同預算下，年輕人多半選擇台中市區的全新或預售兩房產品。

漢哥又舉例分享店內另一成交案例，兩個月前成交一間位於北屯區、屋齡僅約四年的「輕屋齡」，三房含車位，成交總價為1650萬元。漢哥表示，買方其實原本更喜歡另一個物件，一樣三房含車位，但屋主堅持價格必須在1700萬以上才肯賣，不願讓步。最終買方不願追價，轉而購入1650萬元的物件。

反觀那位堅持1700萬以上才肯賣的屋主，據悉近期他的房子也成交了，但成交價還不到1600萬，因為錯過了最佳時機，最終成交價反而比兩個月前買方出的價格更低。

漢哥分析，目前市場上依舊有買方，尤其以剛性需求的自住買方為大宗，投資客或置產客並非完全消失，只是少之又少。在房市低迷、種種負面新聞跟消息接踵而來的情況下，客戶會選擇的房子明確指向「明顯讓利」與「建商品牌」。

唯有賣方願意讓利的物件，買方才願意快速出手；而具備口碑的品牌建商，即便價格稍微高一點，客戶至少感覺比較放心。

面對預售屋陸續出現的解約潮、交屋時貸款不足以及買賣雙方在價格認知差距擴大等現況，漢哥坦言，身處產業第一線，他確實感受到交易量嚴重停滯，不論是中古屋或預售屋皆然。

但他強調，市場雖不好，但也沒有差到絕望的地步，仍有建案在去化、有業務在成交。他勉勵購屋族與從業人員，「機會是留給準備好的人，成功是留給願意堅持下去的人」，唯有調整心態，才能在房市變動的局勢中創造雙贏。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

