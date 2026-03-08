買房「想省仲介費」大票爆共鳴！過來人反加碼　曝中肯1關鍵

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在房價動輒千萬起跳，有網友認為，若照常見仲介費「賣方4%、買方2%」來算，等於一間1000萬的房子光仲介成本就可能要60萬，2000萬甚至上看120萬；他越算越覺得，如果能跳過房仲處理，這筆錢拿去全室裝潢「都還有剩」，突然理解為什麼有人會想直接省下來，話題引發兩派議論。

原PO在Dcard以「房屋買賣-跳過房仲」發文，直言房仲抽成比例一拉高，等於把一筆不小的成本墊進交易裡，讓買房壓力更重。他也提到，仲介常被說能幫忙找買家、協助雙方議價、確認產權與屋況等，但他忍不住疑惑：如果遇到不專業、只想拚成交拿錢的房仲，真的有必要嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

他認為，房仲最有含金量的工作大概是產權確認，但這件事其實也能交給地政士處理，像是產權確認轉交、過戶、文件申請等，本來就多半配合地政士完成；他因此覺得，若只是為了把流程跑完，或許不一定要靠房仲才能做成交易。

原PO最後說，他擔心的是，成交後如果屋況出現問題，萬一仲介拍拍屁股就打算結束任務，後續仍得買賣雙方自行面對，因此他才會有「高房價時代還找房仲，像是在把錢送人」的感受。

兩派吵翻 過來人曝關鍵「省事省糾紛」

貼文曝光後引發討論，有人點頭認同省下仲介費很有感，「我希望AI出來第一件事，就是取代房仲、保險、賣車業務」、「我們家買房和屋主共識不要房仲，屋主媽媽就住附近，還和她成為時常來往的好鄰居」、「120萬全室裝潢都還有剩。」

也有人認為房仲的價值在於省事與降低糾紛，「要看房仲的積極度，遇過幫我們跟原屋主殺價成功，8800殺到6300，仲介費我們加碼給到3%（原本仲介自己說1%）」、「我個人還是傾向找大品牌的直營仲介，主要原因是省事、省糾紛。到時代書要用我找的，還是用屋主找的？錢怎麼給、屋況瑕疵有問題怎麼辦，想想就一個頭兩個大。」

還有網友指出，「不是房仲不值這些錢，是值這些錢的房仲常常活不下去...好好幫你把關老實說出產權有問題、門口地下是大型瓦斯管路徑，買方覺得那我去問別家有沒有更符合的（通常不是更符合，只是隱匿缺點）、賣方覺得你不好好幫他賣，最後雙方都不會找你、只能自己陣亡。」