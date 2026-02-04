高雄預售豪宅驚見0交易！　「國城定潮」1.1億稱霸

記者張雅雲／高雄報導

高雄豪宅市場大洗牌，實登顯示，2025年預售與成屋豪宅王出爐，但全年總價逾4000萬元的預售豪宅大樓交易幾乎掛零，創近5年首見，房市轉由成屋稱霸。亞灣區「國城定潮」38樓戶以每坪65.04萬元、總價約1.1億元成交，登上2025高雄豪宅王。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

▲亞灣區「國城定潮」38樓戶以每坪65.04萬元、總價約1.1億元成交，登上2025高雄豪宅王。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，2025年高雄預售及成屋豪宅王排名，去年全年度總價超過4000萬元以上的預售豪宅大樓交易，除1筆預售店面交易，其餘總價超過4000萬元以上預售大樓交易均掛零，為近五年來首見！

而亞灣區指標豪宅「國城定潮」，以38樓戶每坪65.04萬元，成交總價約1.1億元，榮登高雄2025年豪宅王寶座，這也是繼「國硯」之後，亞灣區豪宅再度強摘高雄豪宅桂冠！據查，該戶為第一次登記，新買家為高雄自然人。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹指出，亞灣區近年為高雄重點發展核心，具備港灣景觀與國際產業聚落雙重優勢，包含輝達、鴻海、超微等科技大廠，以及亞洲金融資產管理中心陸續進駐，帶動高階就業人口與產業前景，吸引高資產族群提前卡位。加上區內國際級飯店聚集，高端生活圈逐步成形，使亞灣區成為高雄豪宅知名聚落。

劉沛緹分析，去年前5大豪宅中，「國城定潮」與「遠雄THE ONE」皆屬亞灣代表作，其中豪宅王「國城定潮」引進米其林星級餐廳，以俱樂部式概念重新定義豪宅生活型態，成為吸引高資產客群的關鍵。

▲2025年高雄5大豪宅王。資料來源：台灣房屋集團趨勢中心、實價登錄。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮也指出，觀察2025年5大豪宅成交單價表現，全年僅「國城定潮」穩守6字頭，其餘包括「皇苑御之苑」、「遠雄THE ONE」與周子瑜曾入手的「雄崗信義美術館」，年度最高成交單價皆落在5字頭，且均未突破社區歷史高點，顯示高雄豪宅單價走勢明顯收斂。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，2025年豪宅買氣轉向成屋，關鍵在於資金與風險控管考量。高總價住宅貸款成數受限、自備款比例拉高，加上利率與景氣不確定性，使買方更重視交屋時點與實際資產狀況。

相較預售案需承擔完工期、價格波動與資金調度風險，成屋可立即進駐、成本結構相對清楚，對高資產族群而言更符合當前保守配置策略。

