ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

高雄預售豪宅驚見0交易！　「國城定潮」1.1億稱霸

記者張雅雲／高雄報導

高雄豪宅市場大洗牌，實登顯示，2025年預售與成屋豪宅王出爐，但全年總價逾4000萬元的預售豪宅大樓交易幾乎掛零，創近5年首見，房市轉由成屋稱霸。亞灣區「國城定潮」38樓戶以每坪65.04萬元、總價約1.1億元成交，登上2025高雄豪宅王。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

▲▼ 定潮 。（圖／記者張雅雲攝）

▲亞灣區「國城定潮」38樓戶以每坪65.04萬元、總價約1.1億元成交，登上2025高雄豪宅王。（圖／記者張雅雲攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣房屋集團根據內政部實價資料統計，2025年高雄預售及成屋豪宅王排名，去年全年度總價超過4000萬元以上的預售豪宅大樓交易，除1筆預售店面交易，其餘總價超過4000萬元以上預售大樓交易均掛零，為近五年來首見！

而亞灣區指標豪宅「國城定潮」，以38樓戶每坪65.04萬元，成交總價約1.1億元，榮登高雄2025年豪宅王寶座，這也是繼「國硯」之後，亞灣區豪宅再度強摘高雄豪宅桂冠！據查，該戶為第一次登記，新買家為高雄自然人。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹指出，亞灣區近年為高雄重點發展核心，具備港灣景觀與國際產業聚落雙重優勢，包含輝達、鴻海、超微等科技大廠，以及亞洲金融資產管理中心陸續進駐，帶動高階就業人口與產業前景，吸引高資產族群提前卡位。加上區內國際級飯店聚集，高端生活圈逐步成形，使亞灣區成為高雄豪宅知名聚落。

劉沛緹分析，去年前5大豪宅中，「國城定潮」與「遠雄THE ONE」皆屬亞灣代表作，其中豪宅王「國城定潮」引進米其林星級餐廳，以俱樂部式概念重新定義豪宅生活型態，成為吸引高資產客群的關鍵。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲2025年高雄5大豪宅王。資料來源：台灣房屋集團趨勢中心、實價登錄。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮也指出，觀察2025年5大豪宅成交單價表現，全年僅「國城定潮」穩守6字頭，其餘包括「皇苑御之苑」、「遠雄THE ONE」與周子瑜曾入手的「雄崗信義美術館」，年度最高成交單價皆落在5字頭，且均未突破社區歷史高點，顯示高雄豪宅單價走勢明顯收斂。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，2025年豪宅買氣轉向成屋，關鍵在於資金與風險控管考量。高總價住宅貸款成數受限、自備款比例拉高，加上利率與景氣不確定性，使買方更重視交屋時點與實際資產狀況。

相較預售案需承擔完工期、價格波動與資金調度風險，成屋可立即進駐、成本結構相對清楚，對高資產族群而言更符合當前保守配置策略。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

關鍵字：高雄豪宅王亞灣國城定潮成屋豪宅國硯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

林口333戶社宅招租　2/11申請截止

新北市的「林口世大運選手村」社宅開放新一波申請，這次招租一共釋出333戶居住單元，包含4種房型，且保留一定戶數的「婚育宅」適合各種不同的居住需求，如民眾有申請意願，記得在2月11日前完成申請。

3小時前

房東擅闖租屋處「突開房門」還來過夜！　女房客內衣褲被看光

馬來西亞一名女房客透過社群平台發文指控，房東多次以「突擊檢查」為由，在未事先通知情況下進入租屋處，還會直接打開她的房門，甚至在屋內另一間空房過夜，讓她感到極度不安，因此上網求助網友意見。此文一出引發網友討論，不少人直呼這已經嚴重侵犯隱私，勸她盡快搬走。

3小時前

北市行二行三公辦都更過關！都審會點頭　基地開挖率放寬至70%

由國家住宅及都市更新中心主導的台北市「行二、行三公辦都市更新計畫」，29日送交台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。委員會認為，相關設計仍需加強整合建築周邊開放空間與使用細節，經討論後，同意將基地開挖比例由原本規劃的60%放寬至70%，並在修正委員意見後，原案獲得通過。

4小時前

台積電加碼！　嘉科2期過關「蔗田變矽田」

因應AI需求，台積電鎖定嘉義，可望成為「全台最大先進封裝基地」，台積電在嘉科1期已建置2座廠區，2期規劃再新增3座廠區，2期4日通過環境部環評大會審查，基地位於太保市，最快2031年完工。在地無奈，以往該區都是蔗田，現在變「矽田」。

4小時前

房貸40年真的不可怕？他喊「年紀太大」才是　兩派吵翻

近來不少人討論「房貸40年」到底可不可怕，有過來人分享心得，認為真正可怕的不是貸款年限，而是年紀太大時，銀行根本不想借錢給你。他指出，過去常聽到「房子年齡＋借款人年齡不能超過多少」的說法，也有人說現在更看重貸款年限與借款人年齡，甚至連「以房養老」都跟年紀脫不了關係，話題引發討論。

5小時前

信用管制打房逾1年！他曝房價「不跌反漲」：這張圖是鐵證

央行第七波信用管制已實施一年多，整體房市明顯降溫，但房價到底跌多少？未來還會下跌嗎？就有一名網友分析指出，未來房市的走勢基本全看「新青安」。若政策持續，房市將「量緩價漲」；若新青安喊卡、信用管制解除，則轉為「價緩量漲」，結論是：目前完全看不出大跌的可能。

5小時前

高雄預售豪宅驚見0交易！　「國城定潮」1.1億稱霸

高雄豪宅市場大洗牌，實登顯示，2025年預售與成屋豪宅王出爐，但全年總價逾4000萬元的預售豪宅大樓交易幾乎掛零，創近5年首見，房市轉由成屋稱霸。亞灣區「國城定潮」38樓戶以每坪65.04萬元、總價約1.1億元成交，登上2025高雄豪宅王。

7小時前

萬大線聯開案1年賣破7百戶　代銷稱：中和人悶太久！

捷運萬大線預計2027年底通車，重大建設備受期待，也讓中和建案銷售繳出佳績。連城錦和站聯開案「大同新紀元」開賣至今約1年時間，就賣出700多戶，相當驚人。今（4日）該案舉行上樑典禮，代銷專案點出該案順銷的3大關鍵，其中包括過去中和新案供給稀缺，累積大量購屋動能，此外海悅總座王俊傑也出席，並受訪談整體房市狀況。

8小時前

孫芸芸26歲女兒曝澳洲豪宅！「3萬元包包放桌上」擁無敵海景美翻

名媛孫芸芸26歲的愛女廖思惟（Trinity）經常在社群網站分享在澳洲的生活。最近她在日常片段中，曝光澳洲豪宅的照片，桌上放了一個近3萬元的手拿包，十分搶鏡。

8小時前

建商房東捨年租3150萬！　開價12.8億賣新店「大全聯」

新店碧潭指標大型社區B1的「大全聯」以12.8億元開價刊售，該商場連同201個停車位廣達5600坪，年租金3150萬元。專家分析，該社區戶數近千戶，周圍住宅量體也不小，還能吃到對岸安康的客群，民生採買需求大，也因此大全聯（前身大潤發）從社區落成一路經營到現在，已約達25年。

9小時前

【太子集團拍賣會】愛馬仕包84萬成交　神秘男情人節前豪標7件送愛妻

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1..

孫芸芸26歲女兒曝澳洲豪宅！無..

死亡比出生多2倍「房價」會崩嗎..

澎湖首宗都更案「淪天坑」基地遭..

2026北市第一筆「萬華公寓2..

台積電加碼！　嘉科2期過關「蔗..

中興橋引道動線改善　116年完..

2.1億買下整座鎮　澳洲「5人..

可以一次繳清卻選「背40年房貸..

房客把花園送鄰居　網一面倒力挺..

ETtoday房產雲

最新新聞more

林口333戶社宅招租　2/11..

房東擅闖租屋處還過夜　女內衣褲..

北市行二行三都更過關！開挖率放..

台積電加碼！　嘉科2期過關「蔗..

房貸40年不可怕？他怕「年紀太..

信用管制打房逾1年！他曝「1張..

高雄預售豪宅驚見0交易！　「國..

萬大線聯開案1年賣破7百戶　代..

孫芸芸26歲女兒曝澳洲豪宅！無..

建商房東捨年租3150萬！　開..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366