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萬豪集團進駐台中12期　國際商務圈推升房市發展

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▲12期位處中科園區、水湳智慧城、七期新市政的黃金三角中心點，國際飯店也看好其未來性。（圖／記者張瑞傑攝）

▲12期位處中科園區、水湳智慧城、七期新市政的黃金三角中心點，國際飯店也看好其未來性。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台中報導

全球連鎖飯店龍頭萬豪集團旗下萬楓酒店，全台首家落腳台中市12期重劃區，看中區域商務與觀光特性兼具，結合跨國性的水湳智慧城，發展為國際商務圈潛力十足，在國際客密集往返之下，區域內房市成為下一波引爆點。

由於12期位處中科園區、水湳智慧城、七期新市政的黃金三角中心點，新任市長盧秀燕也宣布將優先推動水湳智慧城的國際會展中心，不只要行銷機械、航太、自行車、五金手工具，更將農特產也納入展銷重點，提高商業動能與物流、人流的載量。

而即將於明年完工啟用的中科路跨越74號橋，將中科園區與水湳智慧城串連成一體，來往高鐵必經的12期成門戶特區，有不少北部企業主與科學園區高階主管也及早選中該區置產入住。

如新成屋「久樘瑞璽」鄰近74號快速道路青海匝道，南來北往都可藉由快速道路或國道快速移動，節省商務人士的寶貴時間。而正對8300坪公園綠地的「久樘瑞璽」在開發密集的都會區中更顯悠然大器，景觀特點也正是國際客群選定的關鍵因素。

而位在環中路與朝馬路上的新成屋「允將大有」，鄰近朝馬運動中心，規劃50~75坪換屋型產品，共有178戶住家與3戶店面，沿黎明路與中港路皆有生活採買機能。

位於福星西路、上墩東路口的聚合發「艾麗」純住宅預售案，鄰近國道一號、台74線，抵達中科、精密機械園區僅約10分鐘車程，格外吸引科技業主、工程師等就業通勤族群，該案戶數單純、購屋民眾素質優異，且位於逢甲商圈西側，日常採買機能一應俱全，目前主推小4房產品，總價在區域內門檻相對低，目前已幾近完銷。

另外新推案的昇揚「四季文華」基地位在黎明路與漢翔路上，佔地547坪，住家坪數規劃28.5~42坪的三、四房產品，訴求5分鐘可達中央公園、距文修公園只需2分鐘，總價888萬起不含車位。

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