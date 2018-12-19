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中美貿易戰衝擊　房地產為避險標的首選

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▲房地產成民眾避險投資標的首選。（圖／記者張瑞傑攝）

▲房地產成民眾避險投資標的首選。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

根據永慶房屋2019第一季網路會員調查，全台看跌明年第一季房市比例，由上季的48%減少3個百分點至45%，消費者看跌比重小幅收斂，房市續走持平、小幅緩跌格局。永慶房屋業管部資深經理謝志傑分析：中美貿易戰、房市三高等變數，讓消費者對市場產生憂慮，看跌比例仍高，不過，本次調查剛好跨越選前、選後，調查結果看跌比例較上季小幅收斂，顯見消費者確實在選後有購屋信心回升的跡象。

消費者對於2019年國內經濟表現的看法，42%消費者看壞2019年經濟，認為2019年經濟表現較2018年差，謝志傑說明，全球主要經濟機構普遍看壞明年景氣，全球經濟成長趨緩，尤其是美國經濟減速與中國經濟走軟，加上中美貿易爭端仍未解，影響明年貨幣政策走向，至於國內經濟，台經院認為2019年GDP要保2有難度，且恐有經濟冷氣團出現，經濟表現沒有明顯成長，因此，消費者對於房價的看法也難有上漲的期待。

房市議題中對於購屋負擔最關鍵的就是利率與貸款成數，目前貸款成數已處於穩定狀況，利率就成為消費者最關注的焦點，謝志傑說明，根據本次調查結果發現，68%消費者認為2019年會升息，其中93%消費者認為2019年會升息1至2碼，那麼，若國內跟進升息政策，消費者對於升息的壓力承受度是幾碼呢？謝志傑表示，72%屋主對於升息壓力的承受度在3碼內，今年第二季以來，賣方對於升息的壓力感受度都在七成左右；而買方感受升息壓力明顯高於屋主，80%消費者對升息壓力承受度只有3碼，謝志傑指出，雖然近期美國升息的步調有放緩趨勢，但消費者仍認為明年國內有升息的機會，顯示民眾對於升息維持高度警戒，即使目前利率處於相對低檔，升息仍是消費者最關心的議題。

根據本次調查顯示，房地產異軍突起，消費者對於資金避險標的的選擇占比拉升至33%，特別顯現出房地產保值與避險的功能，遠大於金融商品，成為消費者資金避險的首選。此外，房地產除了保值與避險外，還有投資效益的功能，謝志傑說明，本次調查消費者是否有意願投資房地產收租，有高達63%消費者有意願，投資報酬率在1.5%至3%區間的占比最高，約49%，顯示房地產仍是吸引消費者投資、置產的標的。

謝志傑指出，從調查結果發現，消費者仍以自住首購、換屋這類自住型買盤為大宗，七都占比在63%至84%之間，而置產、長期收租的收益型需求也有13%至30%的占比，顯示目前房市以自住與長期收益為兩大市場主力，此外，特別的是，本次調查發現，台中、台南與高雄三大都會區想藉由房地產獲取資本利得的投資者似乎有活躍的跡象，均有一成以上的需求。

關鍵字：房產國內房市調查永慶

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