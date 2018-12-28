ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「佳瑞遊CITY」　閤家歡樂價788萬起買大4房

ETtoday新聞雲

財經中心／綜合報導

「桃園捷運綠線」全面開工，是桃園近來最重大的交通建設里程碑，尤其八德市民更高興，因為捷運綠線在八德區內就規劃有五個站，其中G1、G2站經過八德擴大重劃區，加上最近由市政府遞交交通部的八德第二交流道計劃，讓八德房市掀起一波賞屋熱潮。

▲桃園捷運綠線正式開工。（圖／業者提供）

▲桃園捷運綠線正式開工。（圖／業者提供）

八德擴大重劃區，是八德區內以棋盤式道路規劃以及預先舖設管道的大型開發計劃，目前訴求「1字頭」的親民價格，相較桃園市心逼近4字頭的高價位，讓民眾負擔更輕鬆，與中路計劃、廣豐特區相較，八德擁有捷運題材，在擁有入門價格的同時，還更享有未來的高潛力。

「佳瑞遊City」距離捷運綠線G2預定站約450米，散步不用10分鐘；同時與仁德公園為鄰，全新成屋優勢，300米綠園道與百米崗石城堡外觀，現在更打出「總價788萬起買大4房」的捷運價，吸引眾多換屋族群前來參觀。
 

▲社區訴求全齡化公設。（圖／業者提供）

▲社區訴求全齡化公設。（圖／業者提供）

八德擴大重劃區的新成屋行情，相較桃園市區每坪均價30萬元、中路重劃區每坪28至30萬，價格相較之下更有競爭力的優勢，在同樣具備捷運、高速公路、公園、重劃區的地段條件中，形成一個「房價體貼區」。

1字頭的房價優勢，格外引人注目，看房客層約在35歲至48歲的青壯年，以在地換屋族群以及外地的新婚首購為主。「佳瑞遊City」的大4房規劃，也吸引退休的銀髮客層，講求三代同居，輕盈總價享受彼此照顧的和樂家庭。

▲仁德公園為區段指標公園。（圖／業者提供）

▲仁德公園為區段指標公園。（圖／業者提供）

「佳瑞遊City」近八德舊市區，建國路上有傳統八德公有市場、附近有仁德公園，公車可直達土城永寧站。消費可至廣豐新天地影城商圈，包括國賓影城、家樂福、桃園兒童圖書館等，車程約8分鐘可達。

「佳瑞遊City」基地位於仁德路、仁德一路，是進入八德擴大重劃區第一站，距離大湳交流道，約6公里，開車約13分鐘。加上距離豐德路、介壽路的國道3號大鶯豐德交流匝道約7分鐘車程，預計2020開始動工，屆時八德地區通勤雙北將更快捷便利。

▲「佳瑞遊CITY」建築外觀。（圖／業者提供）

▲「佳瑞遊CITY」建築外觀。（圖／業者提供）

「佳瑞遊City 」全案基地1600坪，規劃12至13樓、共194戶，產品為27坪起跳的2房，37至38坪3房、47坪4房。訴求成屋型住宅、銷售已達8成，屬於成熟完整的住宅區。主力4房，總價788萬元起、不含車位，比周邊個案有價格優勢。銀貸8成，自備2成，每月本利攤約2.5萬元。

主力47坪4房，B2戶型客廳面對仁德一路，享有大棟距優勢；A1戶位於邊間、三面採光，強調採光與視野。規劃前後陽台、後陽台連通逃生梯、戶戶雙併。

1樓臨路退縮15米、規劃有300米開放式綠園道，公設包括遊戲室、中庭廣場、健身房、戶外遊戲區等；並訴求貼心設施，停車位有電動車充電區、自行車充氣區、地下室強波器、緊急對講機、AED急救設備，公設比32%。

 

關鍵字：房產佳瑞遊CITY788萬起大4房

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3695

中路大興西路指標首購　璟都柏悅「輕豪宅、重裝備」

11月15日 16:00

//cdn2.ettoday.net/images/3693

遭人冒名打電話擾亂選民　侯友宜：絕對是別人的奧步

國民黨新北市長候選人侯友宜14日接受ETtoday網路直播節目「雲端最前線」專訪時自爆，「有人打電話用我的名字打電話干擾選名」。對此，他在下午赴蘆洲掃街時進一步受訪表示，這樣不禮貌的拜票行為絕對不是自..

11月14日 20:46

//cdn2.ettoday.net/images/3692

富旺推298萬元小宅　實現租不如買

低總價小宅果真成為趨勢！富旺國際鎖定青年首購，強調低公設比、低總價、小坪數，建商一次推出3個案子降低營建成本，包括竹北「站前大時代」、沙鹿「心海苑」、雲林「匯幸福」，主力坪數19至22坪、公設比24至..

11月14日 14:31

//cdn2.ettoday.net/images/3690

永慶攜手社畜時代　《女人要的安全感》大公開

雙11最熱門話題，除了聰明的大買特買外，就是如何「脫單迎雙」，許多光棍在這天許下脫單心願，希望終結孤單，把未來掌握在自己手中。然而，男性朋友脫單的首要條件，要成為帶給女人安全感的另一半！永慶房屋聽見脫..

11月13日 19:27

//cdn2.ettoday.net/images/3690

台中北屯成移居人口首選　房市動能強勁

全民健身運動趨勢逐年提升，中市府也加快速打造環繞台74線的運動廊帶，串聯朝馬國民運動中心、洲際棒球場暨文創園區，沿線陸續還會再興建北屯足球園區、北屯國民運動中心、文中10棒壘球場等，其中北屯區就包辦三..

11月13日 19:13

「佳瑞遊CITY」　閤家歡樂價788萬起買大4房

「桃園捷運綠線」全面開工，是桃園近來最重大的交通建設里程碑，尤其八德市民更高興，因為捷運綠線在八德區內就規劃有五個站，其中G1、G2站經過八德擴大重劃區，加上最近由市政府遞交交通部的八德第二交流道計劃，讓八德房市掀起一波賞屋熱潮。

1小時前

四季文華　北12期文修公園旁首換宅

北12期屬於文教住宅區，區內公園綠地多；「四季文華」緊鄰7200坪文修公園及20萬坪中央公園、位於水湳經貿園區門戶地段、車程5分鐘可抵達逢甲商圈，屬於鬧中取靜的住宅區段。住宅規劃28坪小3房、35坪標準3房，42坪小4房，目標鎖定房間數需求多的首購與首換。

2小時前

「補強、安檢、重建」4年80億　內政部危老、都更大衝刺

依內政部不動產資訊平台2018年第3季統計，全台30年以上老舊房屋達410萬戶，且逐年快速增加，加以人口高齡化及近年來災害頻傳，例如近兩年發生2次0206地震，危老、都更刻不容緩，內政部表示，未來4年編列80億預算，投入耐震評估補助、都更業務等，將全力衝刺都市更新政策，讓國人享有安全、品質的居住環境。

2小時前

PK ONE　2房享有向陽公園第一排景緻

擁有近萬坪公園綠地的中路重劃區，包括國泰、中悅等指標型建案均訴求公園第一排；「PK ONE」面對6500坪的向陽公園、強調是中路地段最佳的首購宅，規劃23至40坪產品；其中23坪、27坪2房面對公園，跳脫公園第一排蓋大坪數規則，2房宅直接擁有公園景觀是最大特色。

2小時前

「釘子戶」政府可代拆　文林苑條款三讀通過

轟動社會一時的「文林苑」案，因政府強拆釘子戶，當時引起社會軒然大波，如今已過了6年，立法院終於三讀通過，明定「文林苑條款」，未來都更若遇「釘子戶」，經都審、公聽等程序都無法解決的話，地方政府必須60天內解決拆除日期、方式以及安置問題，政府才能執行代拆，不同意戶也可尋求行政救濟。

2小時前

讀者迴響

熱門新聞

韓流持續發威　港商5.84億元..

賴正鎰籲放寬陸資限制　中央別再..

北市都更毒瘤　容積率、賦稅、違..

買房配裝潢夯　一卡皮箱就入住！

台北雙子星開發案結標　外資團隊..

工作不順、小孩唸書差　睡覺的地..

春燕回來了？四大重劃區2019..

貴婦團狂掃12戶豪宅　賴：房市..

陸資買房　3招吸人吸金

韓國瑜開放陸買房　花：本來就可..

最新新聞更多

「佳瑞遊CITY」　788萬起..

四季文華　北12期文修公園旁首..

PK ONE　2房享有向陽公園..

義大世界開發案纏訴八年　林義守..

2018商用不動產豐收年　各項..

春燕回來了？四大重劃區2019..

6500萬　買台北50坪或文華..

台中十大豪宅榜　宝格掄元

文心1號　台中豪宅區稀有捷運小..

2019「 賣方高築牆，買方難..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366