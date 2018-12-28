「佳瑞遊CITY」　閤家歡樂價788萬起買大4房

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「桃園捷運綠線」全面開工，是桃園近來最重大的交通建設里程碑，尤其八德市民更高興，因為捷運綠線在八德區內就規劃有五個站，其中G1、G2站經過八德擴大重劃區，加上最近由市政府遞交交通部的八德第二交流道計劃，讓八德房市掀起一波賞屋熱潮。

▲桃園捷運綠線正式開工。（圖／業者提供）

八德擴大重劃區，是八德區內以棋盤式道路規劃以及預先舖設管道的大型開發計劃，目前訴求「1字頭」的親民價格，相較桃園市心逼近4字頭的高價位，讓民眾負擔更輕鬆，與中路計劃、廣豐特區相較，八德擁有捷運題材，在擁有入門價格的同時，還更享有未來的高潛力。

「佳瑞遊City」距離捷運綠線G2預定站約450米，散步不用10分鐘；同時與仁德公園為鄰，全新成屋優勢，300米綠園道與百米崗石城堡外觀，現在更打出「總價788萬起買大4房」的捷運價，吸引眾多換屋族群前來參觀。



▲社區訴求全齡化公設。（圖／業者提供）

八德擴大重劃區的新成屋行情，相較桃園市區每坪均價30萬元、中路重劃區每坪28至30萬，價格相較之下更有競爭力的優勢，在同樣具備捷運、高速公路、公園、重劃區的地段條件中，形成一個「房價體貼區」。

1字頭的房價優勢，格外引人注目，看房客層約在35歲至48歲的青壯年，以在地換屋族群以及外地的新婚首購為主。「佳瑞遊City」的大4房規劃，也吸引退休的銀髮客層，講求三代同居，輕盈總價享受彼此照顧的和樂家庭。

▲仁德公園為區段指標公園。（圖／業者提供）

「佳瑞遊City」近八德舊市區，建國路上有傳統八德公有市場、附近有仁德公園，公車可直達土城永寧站。消費可至廣豐新天地影城商圈，包括國賓影城、家樂福、桃園兒童圖書館等，車程約8分鐘可達。

「佳瑞遊City」基地位於仁德路、仁德一路，是進入八德擴大重劃區第一站，距離大湳交流道，約6公里，開車約13分鐘。加上距離豐德路、介壽路的國道3號大鶯豐德交流匝道約7分鐘車程，預計2020開始動工，屆時八德地區通勤雙北將更快捷便利。

▲「佳瑞遊CITY」建築外觀。（圖／業者提供）

「佳瑞遊City 」全案基地1600坪，規劃12至13樓、共194戶，產品為27坪起跳的2房，37至38坪3房、47坪4房。訴求成屋型住宅、銷售已達8成，屬於成熟完整的住宅區。主力4房，總價788萬元起、不含車位，比周邊個案有價格優勢。銀貸8成，自備2成，每月本利攤約2.5萬元。

主力47坪4房，B2戶型客廳面對仁德一路，享有大棟距優勢；A1戶位於邊間、三面採光，強調採光與視野。規劃前後陽台、後陽台連通逃生梯、戶戶雙併。

1樓臨路退縮15米、規劃有300米開放式綠園道，公設包括遊戲室、中庭廣場、健身房、戶外遊戲區等；並訴求貼心設施，停車位有電動車充電區、自行車充氣區、地下室強波器、緊急對講機、AED急救設備，公設比32%。



