雲景景森　478萬元含裝潢買2房　八德最便宜

記者張瑞傑／桃園報導

八德擴大都市計畫區房價合宜，相較桃園市火車站、中路重劃區以及廣豐工商綜合區動輒25至30萬元以上，只要車程10分鐘、每坪可以省下7至10萬元以上；而位於仁德路一帶的純住宅區、房價每坪不到19萬元，強調適住、小資族負擔更輕鬆，新成屋「雲景雲森」主力24坪、40坪，每坪均價17至18萬元，房價更是八德擴大都市計畫區中最優惠的建案，2房不含車位、含裝潢總價478萬元。

▲生活機能依賴建國路、興豐路一帶相對發達。（圖／記者張瑞傑攝）

以房價與機能比較新成屋行情，桃園火車站每坪30萬元、中路重劃區每坪28至30萬、八德擴大都市計畫區每坪17至20萬元，不僅房價相對便宜，對外連結國道、快速道路動線便利，吸引35至48歲的在地換屋與外地首購進住，客源包括桃園在地、雙北各一半。

▲擴大重劃區仁德路、豐田路一帶屬於低密度住宅區，周邊有棒壘球場、綠地，屬於鬧中取靜的慢活生活圈 。（圖／記者張瑞傑攝）

「八德擴大都市計畫區」地段包圍八德舊市區，目前外圍部分生活機能仍在發展中、屬於房價凹陷區，每坪G01站便宜個1萬左右；其中擴大重劃區仁德路、豐田路一帶屬於低密度住宅區，周邊有棒壘球場、綠地，屬於鬧中取靜的慢活生活圈；目前生活機能依賴建國路、興豐路一帶，由興豐路步行騎車5分鐘可至八德國中、小，車程3分鐘可至建國零售市場採買。交通可連結國道2號、3號，車程約8至10分鐘可達。相較於周段行情每坪18至21萬元，該案17至18萬元，房具有競爭優勢。

▲擴大重劃區仁德路、豐田路一帶屬於低密度住宅區，周邊有棒壘球場、綠地，屬於鬧中取靜的慢活生活圈。（圖／記者張瑞傑攝）

基地面積546坪，規劃地上15樓、地下2層，1樓挑高3米8，公設包括門廳、交誼廳、健身房、閱讀室等靜態公設為主，公設比31. 2%、管理費一坪70元。標準層住宅採工字型結構、單層6併雙電梯，30坪以上為邊間戶。強調零雨遮規劃、樑柱外露，住宅坪效高，單層坪數為24、34、40坪；主力24 2+1房、40坪3+1房。

24坪住宅、室內實際17坪，室內無走道空間浪費，玄關旁有多功能空間，可規劃書房、鞋櫃等；格局有獨立廚房、雙陽台、乾濕分離3件式衛浴，房型為2間雙人房，不含車位總價478萬元、但含裝潢，包括天花板、窗簾、燈飾以及床組、沙發、茶几等，強調一卡皮箱進住。



▲其中擴大重劃區仁德路、豐田路一帶屬於低密度住宅區，周邊有棒壘球場、綠地，屬於鬧中取靜的慢活生活圈。（圖／記者張瑞傑攝）

34坪為大2房，空間有玄關、客餐廳較大，客廳面寬3米，為2間雙人房、衛浴開窗，含車位總價680萬元起。40坪3+1房為有L型2進式玄關格局，同樣擁有多功能可規劃和室、書房等空間， 客廳面寬3.04米，格局有3間雙人房、1間單人房，坪效發揮高，總價788萬元含車位。工作陽台1.69米、3.25米大空間，同樣在區段少有。

