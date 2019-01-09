桃園中路「合陽合仰」　新世代圓夢首選

記者張瑞傑／台北報導

近期桃園市最熱門話題「市民卡」，這張近五成桃園市民申請，結合金融、電信與票證科技，可以當成乘車證、學生證、借書證、員工證、運動卡、電子錢包及門禁卡的市民卡，可見桃園正朝明日智慧城市邁進。許多年輕家庭選擇在這裡落腳、定居，代表桃園生活條件、居住條件、投資環境、工作的品質不斷提高，市民平均年齡38歲，平均每年增加4萬多名人口，北連大台北都會區，南接新竹科學園區，擁有國際機場、機捷、高鐵等交通優勢，吸引年輕人來此實踐就業創業圓夢，桃園市政府正打造國家級青年創業基地，在軟硬體上輔助青年創業，致力成為台灣下個世代產業發展的引擎，讓新世代可在桃園好就業、好生活、好夢想。

▲「合陽合仰｣距桃園藝文特區車程約5分鐘，即可享受豐富商圈的便捷機能。（圖／記者張瑞傑攝）

國際城市擴大的形成，都是在經濟發展、人口膨脹、便捷交通等條件下，逐漸產生的；美國紐約(NewYork)，法國巴黎(Paris)、日本東京(Tokyo)、中國上海(Shanghai)等國際大城市的形成都是如此。台北城市擴大向東發展，從信義區往南港經貿園區，桃園城市擴大規劃從火車站向外發展，中正路發展出藝文特區成為豪宅聚落，永安路發展成為中路重劃區。分析中路重劃區之所以能成為桃園房市的明日之星，主要原因是中路重劃區離目前全桃園市房價最貴的中正藝文特區不到1公里，但是卻有比中正藝文特區更大的發展腹地、更多的綠地公園、更靠近市政府特區商圈及高速公路交流道，房價卻還比中正藝文特區更親民。

▲「合陽合仰｣距桃園藝文特區車程約5分鐘，即可享受豐富商圈的便捷機能。(實景拍攝)。（圖／記者張瑞傑攝）

從空中看，中路特區、站前商圈、藝文特區三大城市精華圍擁，桃園城市正核心就在永安路與慈文路交會處，這裡是中路重劃區最重要聯外樞紐，「合陽合仰」座落於此倍受矚目，擁有鬧中取靜的優質居家環境，近康萊爾雙語學區，住家面向親子公園更難能可貴，下樓就是親子公園，有如自己家的大遊戲中庭，轉身散步就到萬坪風禾公園，讓孩子在廣闊的綠地開心安全玩耍快樂成長。基地緊鄰兒童公園，拉開超大棟距，住家戶戶視野開闊，大量自然採光通風，規劃親子公園宅2-3房，滿足首購族需求，「合陽合仰」擁有獨特地理環境優勢，出城入市十分便捷，緊鄰永安、慈文雙商圈生活圈，商家林立機能完善，便利性勝過中路重劃區其他個案，城市之肺的親子樂活生活空間，成為年輕家庭逐夢桃園優質購屋新指標。

▲「合陽合仰｣住家戶戶面公園，下樓就是親子公園，輕鬆共享天倫樂。（圖／記者張瑞傑攝）

【合陽合仰】

接待會館：桃園區慈文路470號（永安路口）

預約專線：03-341-1333

預約賞屋：http://bit.ly/2CKxc9w

