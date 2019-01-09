ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

桃園中路「合陽合仰」　新世代圓夢首選

ETtoday新聞雲

記者張瑞傑／台北報導

近期桃園市最熱門話題「市民卡」，這張近五成桃園市民申請，結合金融、電信與票證科技，可以當成乘車證、學生證、借書證、員工證、運動卡、電子錢包及門禁卡的市民卡，可見桃園正朝明日智慧城市邁進。許多年輕家庭選擇在這裡落腳、定居，代表桃園生活條件、居住條件、投資環境、工作的品質不斷提高，市民平均年齡38歲，平均每年增加4萬多名人口，北連大台北都會區，南接新竹科學園區，擁有國際機場、機捷、高鐵等交通優勢，吸引年輕人來此實踐就業創業圓夢，桃園市政府正打造國家級青年創業基地，在軟硬體上輔助青年創業，致力成為台灣下個世代產業發展的引擎，讓新世代可在桃園好就業、好生活、好夢想。

▲「合陽合仰｣距桃園藝文特區車程約5分鐘，即可享受豐富商圈的便捷機能。(實景拍攝) 。（圖／記者張瑞傑攝）

▲「合陽合仰｣距桃園藝文特區車程約5分鐘，即可享受豐富商圈的便捷機能。（圖／記者張瑞傑攝）

國際城市擴大的形成，都是在經濟發展、人口膨脹、便捷交通等條件下，逐漸產生的；美國紐約(NewYork)，法國巴黎(Paris)、日本東京(Tokyo)、中國上海(Shanghai)等國際大城市的形成都是如此。台北城市擴大向東發展，從信義區往南港經貿園區，桃園城市擴大規劃從火車站向外發展，中正路發展出藝文特區成為豪宅聚落，永安路發展成為中路重劃區。分析中路重劃區之所以能成為桃園房市的明日之星，主要原因是中路重劃區離目前全桃園市房價最貴的中正藝文特區不到1公里，但是卻有比中正藝文特區更大的發展腹地、更多的綠地公園、更靠近市政府特區商圈及高速公路交流道，房價卻還比中正藝文特區更親民。

▲「合陽合仰｣距桃園藝文特區車程約5分鐘，即可享受豐富商圈的便捷機能。(實景拍攝)。（圖／記者張瑞傑攝）

▲「合陽合仰｣距桃園藝文特區車程約5分鐘，即可享受豐富商圈的便捷機能。(實景拍攝)。（圖／記者張瑞傑攝）

從空中看，中路特區、站前商圈、藝文特區三大城市精華圍擁，桃園城市正核心就在永安路與慈文路交會處，這裡是中路重劃區最重要聯外樞紐，「合陽合仰」座落於此倍受矚目，擁有鬧中取靜的優質居家環境，近康萊爾雙語學區，住家面向親子公園更難能可貴，下樓就是親子公園，有如自己家的大遊戲中庭，轉身散步就到萬坪風禾公園，讓孩子在廣闊的綠地開心安全玩耍快樂成長。基地緊鄰兒童公園，拉開超大棟距，住家戶戶視野開闊，大量自然採光通風，規劃親子公園宅2-3房，滿足首購族需求，「合陽合仰」擁有獨特地理環境優勢，出城入市十分便捷，緊鄰永安、慈文雙商圈生活圈，商家林立機能完善，便利性勝過中路重劃區其他個案，城市之肺的親子樂活生活空間，成為年輕家庭逐夢桃園優質購屋新指標。

▲「合陽合仰｣住家戶戶面公園，下樓就是親子公園，輕鬆共享天倫樂。（圖／記者張瑞傑攝）

▲「合陽合仰｣住家戶戶面公園，下樓就是親子公園，輕鬆共享天倫樂。（圖／記者張瑞傑攝）

【合陽合仰】
接待會館：桃園區慈文路470號（永安路口）
預約專線：03-341-1333
預約賞屋：http://bit.ly/2CKxc9w
 

關鍵字：房產合陽合仰桃園市中心公園宅

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3695

中路大興西路指標首購　璟都柏悅「輕豪宅、重裝備」

11月15日 16:00

//cdn2.ettoday.net/images/3693

遭人冒名打電話擾亂選民　侯友宜：絕對是別人的奧步

國民黨新北市長候選人侯友宜14日接受ETtoday網路直播節目「雲端最前線」專訪時自爆，「有人打電話用我的名字打電話干擾選名」。對此，他在下午赴蘆洲掃街時進一步受訪表示，這樣不禮貌的拜票行為絕對不是自..

11月14日 20:46

//cdn2.ettoday.net/images/3692

富旺推298萬元小宅　實現租不如買

低總價小宅果真成為趨勢！富旺國際鎖定青年首購，強調低公設比、低總價、小坪數，建商一次推出3個案子降低營建成本，包括竹北「站前大時代」、沙鹿「心海苑」、雲林「匯幸福」，主力坪數19至22坪、公設比24至..

11月14日 14:31

//cdn2.ettoday.net/images/3690

永慶攜手社畜時代　《女人要的安全感》大公開

雙11最熱門話題，除了聰明的大買特買外，就是如何「脫單迎雙」，許多光棍在這天許下脫單心願，希望終結孤單，把未來掌握在自己手中。然而，男性朋友脫單的首要條件，要成為帶給女人安全感的另一半！永慶房屋聽見脫..

11月13日 19:27

//cdn2.ettoday.net/images/3690

台中北屯成移居人口首選　房市動能強勁

全民健身運動趨勢逐年提升，中市府也加快速打造環繞台74線的運動廊帶，串聯朝馬國民運動中心、洲際棒球場暨文創園區，沿線陸續還會再興建北屯足球園區、北屯國民運動中心、文中10棒壘球場等，其中北屯區就包辦三..

11月13日 19:13

首創「信福幣」　房仲龍頭推彈性福利

信義房屋繼2018年4月1日起增加1.3億新台幣為同仁加薪之後，再有房仲業創舉，於2019年1月宣布實施彈性福利制度，發送每人1萬枚「信福幣」，可以用來支付學習成長、身體健康、家庭照顧等三大構面的福利項目，包括健身房、運動中心、子女托育、眷屬健檢及非工作相關的學習成長課程等，最高使用額度等同於新台幣15,000元，預估集團全年在彈性福利制度上將投入1.05億的預算。

1小時前

桃園中路「合陽合仰」　新世代圓夢首選

鶯歌地區以高人文涵養、便利交通動線與純樸安寧的小鎮生活著稱，長虹建設以國際級團隊規格、邀請建築界重量級名家聯手打造，企圖使「長虹陶都」成為鶯歌第一名宅，長虹導入北市名宅的建築品質與名師設計，社區規劃33項公設、打造鶯歌首見的露天泳池、豐富的休閒設施讓各年齡層的住戶都可使用，符合現代全齡社區的居住趨勢，但開價約為新板特區新建案的1/2價，相對合宜的價格，吸引不少長虹的粉絲慕名前來。

1小時前

經國翫　桃園市中心水岸學區宅　擁600坪全齡公設

桃園市中正特區機能好、地段佳，是不少換屋族購屋優選區段之一；「 經國翫 」不只擁有中正特區的好地段，更擁有校園第一排的的文教優勢，千坪基地規劃18項全齡化公設，擁有全桃園最豐富的600坪設施，更是同區段唯一擁有南崁溪旁水岸景觀的住宅案。住宅23至48坪、2房至4房，均價32萬元。

1小時前

開放陸資救房市？　顏炳立：台灣會倒、總統府都被買走

戴德梁行董事總經理顏炳立今（9）日發表房市看法，認為高雄市長韓國瑜所提的「開放陸資」買房不可行。他直說，倘若開放陸資龐大資金買房，台灣就會倒、甚至連總統府都會被買走。

5小時前

各國資金避險靠商用不動產？　去年投資總額7.3K億美元

在全球經濟面臨多方變數，整體前景不明時，不動產似乎越成為投資人避險的管道之一，根據仲量聯量行統計，2018前三季全球不動產投資總額就高達5,070億美元。仲量聯行總經理趙正義預測，統計2018全年將推上7,300億美元，而全球都以商用不動產作為避險工具的態勢下，搭配政府容獎、開發等政策利多，2019年台灣商用不動產將再創高峰。

6小時前

讀者迴響

熱門新聞

顏炳立：開放陸資台灣會倒、總統..

防水結構20年保固　潤泰奇岩揪..

2級地震有危機？　新北再提「防..

預測「2019房市」　顏炳立：..

雲景景森　478萬元含裝潢買2..

4,590萬賣「森之丘」　北市..

宜誠一極　吸睛航空業　南崁市中..

金融壽險5.6兆　鎖定地上權、..

台灣「商辦租金」增3％　108..

一張圖秒懂　房屋不同坐向有什麼..

最新新聞更多

上網買住宅火險僅1%　房貸族託..

首創「信福幣」　房仲龍頭推彈性..

桃園中路「合陽合仰」　新世代圓..

經國翫　桃園市中心水岸學區宅　..

防水結構20年保固　潤泰奇岩揪..

雲景景森　478萬元含裝潢買2..

宜誠一極　吸睛航空業　南崁市中..

「璞樂」購屋雙箭齊發　買房還賺..

興大康橋　稀有親水河岸景觀宅

佳福i幸福　分棟管理打造高質感..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366