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興大康橋　稀有親水河岸景觀宅

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▲康橋水岸計畫已成為當地民眾休閒散步好去處。（圖／記者張瑞傑攝）

▲康橋水岸計畫已成為當地民眾休閒散步好去處。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台中報導

台中市水岸整治有目共睹，繼柳川、綠川成功後，大里區中興大學後側旱溪支流的「大康橋計畫」同樣受到當地民眾歡迎；瞄準台中市難得的水岸親水休憩價值，「興大康橋」推出22坪至37坪小宅規劃，在水岸用地有限、河岸景觀無價的條件，加上房價仍處於低點，未來捷運建設加持房價仍有增值空間。

大台中以自住的需求為主，市地重劃區「康橋特區」河岸整治、直接影響了居住環境改善，符合健康與舒適環境要求，藍帶與綠帶直接由河岸延綿 20 公頃，這樣的條件在市中心無法複製；加上「康橋計畫」水岸第一排巿地重劃鄰近西區與美術館、面積4.85公頃，沿著主要幹道、既有住宅區與商圈發展、串連起河道周邊的大買家商圈、大明路商圈與興大生活圈，讓生活更便利。

▲大買家商圈提供日常採買所需機能。（圖／記者張瑞傑攝）

▲大買家商圈提供日常採買所需機能。（圖／記者張瑞傑攝）

「大康橋計畫」分為「小康橋」與「大康橋」； 位於興大後門的、長約830米的「小康橋計畫」已完工，平日成民眾運動散步、釣魚好去處；「大康橋」往上游延伸，第一階段從國光橋至日新橋的旱溪支流、第二階段就是日新橋至六順橋，預計112年完工；改善沿岸親水環境與自行車道，未來更增加ibike站點，可說是大里及南區鄰近住家新生活。

目前大康橋計畫周邊新推案房價約25萬元左右，跟大里二期2-3字頭房價、興大商圈25至28萬元相較，房價仍相對合宜，包括由鉅、允將、佳晟包辦5塊地，目前佳晟推出「興大康橋」，在賣一塊少一塊的稀有性下，未來4年房價顯得相對穩健，再加上未來重大建設加持，房價10至15%補漲。

▲「興大康橋」位於大康橋計畫水岸旁，地段條件佳。（圖／記者張瑞傑攝）▲「興大康橋」位於大康橋計畫水岸旁，地段條件佳。（圖／記者張瑞傑攝）

「興大康橋」基地面積1666坪，規劃4棟地上14至15層樓，門廳由忠明南路1240巷進出，獨立門廳採取清水模、石材與柵欄被 500 坪中庭景觀包圍，打造VILLA飯店門廳氛圍。1樓規劃9戶店面，公設部份瑜伽教室、健身房、多功能休閒俱樂部、撞球室、閱覽室、會議室，全部面對中庭，景致宜人。

▲「興大康橋」獨立門廳採取清水模、石材與柵欄被 500 坪中庭景觀包圍，打造VILLA飯店門廳氛圍。（圖／記者張瑞傑攝）

▲「興大康橋」獨立門廳採取清水模、石材與柵欄被 500 坪中庭景觀包圍，打造VILLA飯店門廳氛圍。（圖／記者張瑞傑攝）

3房為33至37坪住宅、單層4併雙電梯，戶戶邊間，衛浴均開窗是特色；2房為22至27坪、單層5至6併雙電梯相較巿場8 併規劃或 2房及3房規劃，本案相較均質同棟單純規劃，除了22坪外、其餘戶型衛浴均開窗、每房可擺放雙人床。戶戶樑柱外露。3房近期訴求 788 萬起，現場更以再加一點讓家人住更好，近期常常高朋滿座受鄉親愛戴。

關鍵字：房產水岸宅興大康橋大康橋計畫

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