長虹陶都　鶯歌地標宅　新板1/2價

記者張瑞傑／台北報導

鶯歌地區以高人文涵養、便利交通動線與純樸安寧的小鎮生活著稱，長虹建設以國際級團隊規格、邀請建築界重量級名家聯手打造，企圖使「長虹陶都」成為鶯歌第一名宅，長虹導入北市名宅的建築品質與名師設計，社區規劃33項公設、打造鶯歌首見的露天泳池、豐富的休閒設施讓各年齡層的住戶都可使用，符合現代全齡社區的居住趨勢，但開價約為新板特區新建案的1/2價，相對合宜的價格，吸引不少長虹的粉絲慕名前來。

▲「長虹陶都」目前為鶯歌最高的住宅建築，頗具地標性。（圖／記者張瑞傑攝）

「長虹陶都」位於鶯歌市中心精華地段、整合鶯歌車站前的建國路、國慶街、中山路，一路上有傳統市場、連鎖超市，各式商家林立，為採買機能完整的熱鬧商圈。陶都距離鶯歌火車站約步行10分鐘左右，且受惠台鐵捷運化，班次密集，火車19分到板橋車站、30分鐘到台北車站，對於搭乘大眾交通的通勤族來說也很方便。開車則可走北二高，即有2個交流道，加上一高的交流串道，共有3個交流道可迅速聯結國道高速公道，南來北往相當便利。未來還有新北市立美術館（預計2022年完工）、三鶯大橋改建（2019年底完工）、捷運三鶯線動工（112年底完工）等建設項目，發展遠景可期。

▲「長虹陶都」擁有900坪專屬獨立花園泳池及豐富公共設施。（圖／記者張瑞傑攝）

「長虹陶都」為樓高22層的雙塔建築，為鶯歌目前最高的住宅，是相當醒目的地標建築，並以多元公設著稱；邀請黃永洪、陳志宏、杜文正三位知名大師為建築、公設與景觀操刀。大基地、大中庭棟距32米，規劃九曲花街、水中茶屋、櫻花步道、玉環步道等戶外設施，連結A棟室內的琴房、咖啡輕食區，兒童閱讀遊戲區，圖書閱覽室、交誼廳、多功能交誼廳、KTV、棋藝室、宴會廳等多項設施。

B棟則有露天泳池，長30米、寬6.8米，屬於國際標準的泳池。另有SPA、三溫暖，健身房、韻律教室等設施。住宅規劃主打41~64坪，格局3~4房，高樓層可遠眺鳶山及鶯歌石的永久綠景，每戶皆採大面落地窗景，兼具採光、通風，格局通透等作用，已購戶大多為自營商、白領退休族、電子新貴，現場專案經理分析，鶯歌站前機能好、鄰近老街與市中心，是本地自住客最愛的區段。另外，來訪客戶中鶯歌在地客約佔4成，其餘因交通沿線比價效應、帶來包括台北市、板橋、中永和、三峽與樹林客群，目前銷售近八成，每週來看房的客戶組數近25~30組左右。

▲「長虹陶都」56坪的戶型格局，採大面窗設計，兼具採光通風及景觀作用。（圖／記者張瑞傑攝）

【長虹陶都】

接待會館：鶯歌區中山路153號19樓（國慶街20號旁入）

洽詢專線：02-26772488

官網詳情：http://bit.ly/2H2XpV0



