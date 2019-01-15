瞄準南向投資潮　東森聚焦東協工商不動產

▲中美貿易戰帶來資產移轉潮，帶動東協工商不動產熱。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台中報導

東森房屋近2年海外主力搶攻東南亞市場包括菲律賓、馬來西亞、柬埔寨等，不僅經營預售、新成屋銷售，也擴展海外留學潮、中古屋、物業管理、包租代管業務等一條龍服務，今年則將重心深耕越南市場，東森國際地產執行長廖麟鑫表示，去年除了2月在馬來西亞吉隆坡創立辦事處，下半年也將選定「新山」再拓新辦事處，此外，也積極往越南胡志明市第二郡拓展據點，今年在美中貿易戰持續延燒下，企業、台商紛紛往越南遷廠，工業土地飆漲，今年將針對南向投資的企業，提供設廠、設營業據點等投資顧問服務，定期舉辦6場「企業南向、越南越好」海外投資說明會。

廖麟鑫指出，美中貿易戰持續延燒，愈來愈多國際大廠及台商轉往越南設廠，間接帶動當地不動產交易市場水漲船高，現階段又以胡志明市的經貿、金融中心「第一郡」、「第二郡」備受矚目，吸引來自日、韓、台灣等大中華地區的海外投資與外派居住需求，第一郡房價因此迅速攀升，目前平均住宅大樓每坪約45~60萬元，豪宅每坪為60~80萬元，由於越南因具有勞力、關稅低廉優勢，過去「中國製造」目前反成為製造業負擔，去年上半年就吸引112.5億美元外資湧入越南，外企將產線轉往越南，如南韓傾力前進越南，重量級品牌三星、LG、Hyundai等大廠都進軍越南，而台灣首富郭台銘旗下富士康也紛紛進駐。

而事實上，國際電子大廠遷至越南設廠，對於台商布局策略也造成影響，廖麟鑫也指出，中資、台企競相赴越南搶廠搶地，越南在地工業區土地價格幾乎高漲3成，然而，因美中貿易衝突，對於台商如電子零組件、家電產品製造、汽車零組件、醫療器材、塑膠製品、紡織成衣等製造業都造成極大衝擊，台商分散投資布局之腳步並未停止，去年底台灣政府更籌劃「越南投資考察團」，協助台商考察越南北部地區包括越南首都河內市、河南省、海防市、北寧省等參訪投資環境，估計未來也都是遷廠發展重點，預期住宅、土地需求與價格持續水漲船高。

▲東森國際地產執行長廖麟鑫。（圖／記者張瑞傑攝）