月租25萬續漲逼走高雄星巴克？房價高成阻礙　房東大降5400萬求售

▲星巴克澄清文橫門市位在高雄文山特區精華地段。（圖／翻攝自Google Maps）

財經中心／綜合報導

位於高雄市文山特區的星巴克澄清文橫門市自2011年12月開幕後，無論平假日都人潮眾多，近日傳出將被每月25萬元的高租金逼走。儘管星巴克強調該門市仍會繼續營業，但在2015年地主曾開價2.93億要賣，據當地房仲透露因為一直沒有賣出去，故再開2.38億，大降5400萬求售。

據《蘋果日報》報導，星巴克澄清文衡門市為在高雄精華區的文山特區，月租金為25萬元，合約則到2021年，預期地主可能調漲租金，星巴克近日在文衡門市附近約1300公尺處又另闢一家本館門市，而2家租金行情差近3倍。對此，星巴克表示，2門市分屬不同商圈，主要是看好新興商圈發展，並沒有關閉澄清文衡門市的計畫。

▲星巴克高雄澄清文橫門市在房仲網上的售價。（圖／翻攝自永慶房仲網）

據了解，澄清文衡門市地主在2015年就曾傳出開價2.93億元求售，換算每坪達160萬元。不過房仲網站最新資料顯示，該筆建築物近期開價約為2.38億，換算土地每坪為130萬元，相比先前降價許多。當地房仲透露，該據點已上架多時，不過一直沒有賣出去，因此地主才再降5400萬求售。

事實上不只文山特區的房租太高，過去曾設置在澄清湖附近的麥當勞澄清店，位於大埤南路、澄清路口的精華區域，當時月租金為25萬元，據傳因房東大漲房租而不在2011年終止合約，近年來只有2業者曾經接手，目前皆已歇業，目前傳出月租為40萬而無人承租。房仲業者表示，主要問題是房東對市場狀況認知有落差，儘管店面多在10、20多年前購入，資金早已沒有壓力，但因為物價上漲，房東普遍認為每年都該調漲房租。