讓利＋坪數適中　都更案帝璽10個月賣7成

▲帝璽10個月賣7成，其中80%已購客為台商。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

歷經12年都更，宏盛、長虹建設合作，由創意家行廣告代銷的台北市都更指標建案《帝璽》日前開工，據悉10個月熱賣7成，成績不俗。其中7成中、又有80%為台商買盤，地緣性、坪數不過大、建商讓利是主因。

長虹建設董事長李文造表示，「帝璽」售價不特別貴，坪數設定符合換屋需求。創意家行銷副董事長朱良能認為，現在是買方市場，客戶幾乎都是自住型需求，所以建商讓利早就是公開的秘密。從住展雜誌近日公布統計數據，2018年度北台灣開賣新成屋和預售屋的銷售率逼近五成，而且比2017年成長將近8個百分點，更是連續3年正成長。

「帝璽」屬於無地主戶的都更案、住戶同質性較高，社區也比較單純，大部分屬於自住使用，因此台商比例相當高、佔總成交8成左右；更有一組家族一次買下8戶，4個兄弟姊妹家族各自買下兩戶打通，總銷達6億元。

創意家行銷副總柯仲武指出，這次過年假期長、數日好天氣，多數民眾都有出外旅遊，因此除夕到初四的來客量與平日相比差不多，但收假前的周末，來客人數就明顯成長2至3成；包括 「華山川」、「 吉美大安花園 」、「 僑聯大千 」、「帝璽」都出現這種買盤，整體春節熱銷約6.3億元。