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豪宅房市春燕到　台中5大豪宅春節賣9億

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▲東森雲-台中豪宅王喜逢春燕，成交連連。（圖／記者張瑞傑攝）

▲台中豪宅王喜逢春燕，成交連連。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台中報導

豪宅建案迎春燕，台中豪宅建案春節前後至今來客熱絡，相較去年同期約有2成增長，且成交比大幅提升，豪宅建商如大陸、忠泰、寶輝、寶璽建設等旗下建案新春期間累計銷售9戶、累積共計銷售金額近9億元，為建商送來大紅包。

住商不動產七期南屯店專案協理蔡鴻霖分析，從房地產歷經4、5年的盤整期，豪宅市場面臨重新洗牌，擁有國際建築大師加上景觀優勢、規劃特色才能在競爭激烈的豪宅市場立於不敗。

由於春節連假長達9天，業者考慮到不少客戶會趁長假安排出遊，開工時間並未特別提前，不料這些遠道而來的台商、華僑都是「有備而來」，提前作了研究再趁假期返台賞屋，出手下訂極有效率。據了解，新春期間忠泰「老佛爺」、「寶璽天睿」成交喜訊頻傳，大陸「宝格」售出2戶、「丽格」售出4戶、寶輝「秋紅谷」2戶，共計銷售金額近9億元。

不只如此，據實價登錄資料顯示，大陸「宝格」於去年10月、11月也分別有成交資訊揭露，15樓戶成交單價67.6萬元，總價約1.33億元；27樓戶成交單價為63萬元，總價9998萬元；另外還有一筆尚未登錄、由精品代理商君梵有限公司購入的36樓戶，單價約在80萬元上下，總計從去年第四季至今「宝格」已售出5戶，堪稱豪宅大贏家。

由北部豪宅建商忠泰建設首度插旗台中的豪宅案忠泰「老佛爺」，位於草悟道第一排，是由甫辭世的國際頂級設計大師卡爾‧拉格斐首度跨界、親自操刀的精品住宅案，目前成交已近3成。

位於秋紅谷廣場首排的「寶輝秋紅谷」則是邀請美國知名Johnson Fain事務所規劃設計，春節前後售出兩戶，每坪價格約在60-70萬間。「寶璽天睿」 目前每坪單價成交也在60-70萬起跳，未來有機會擠進前中部三大豪宅之列，足見國際大師建築的價值性已受市場肯定。

關鍵字：房產台中豪宅房市春燕豪宅賣9億

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