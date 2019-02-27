租金太貴！納豆新崛江飲料店熄燈　現以每月8.5萬招租

▲納豆投資飲料店良辰吉時新崛江分店熄燈號。（圖／納豆臉書）



記者黃靖惠／綜合報導

藝人納豆演藝圈外的投資事業屢踢鐵板，除了投資韓式烤肉「滋滋咕嚕」接連關店外，又傳飲料店「良辰吉時」在高雄新崛江分店也歇業，外傳因人潮不如預期，且店租太貴，最終走上歇業一途。經查網路租屋平台591發現，該店已有房仲在網路平台招租，透天店面約34坪大，每月租金8萬5千元。

該店址位於新興區新田路段，位於新崛江商圈內，附近有忠孝夜市、興中夜市以及自強夜市，許多小吃餐飲競爭，周邊還有捷運中央公園站及城市光廊等建設，為當地最熱鬧商圈之一。

記者今天致電詢店家，卻發現電話號碼已成空號，據《蘋果日報》報導，該店加盟主表示，因店面租金高、人潮卻不如預期，周邊多同業競爭業者，最終才選擇歇業。

經查591租屋網刊登租屋廣告，其中一筆店面招租資訊正是「良辰吉時」新崛江店，該筆為透天店面，坪數約34.75坪，店租每月開價8萬5千元。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，新崛江商圈目前租金行情尚未大幅成長，單坪約在2000元左右，此店面正在招租的租金價格尚算合理價位，店面停業應與業者自行考量有關，高雄短期內熱況持續，該店面應很快會有業者進駐。

▲良辰吉時新崛江店面目前以每月8.5萬元招租。（圖／擷取自591租屋網）