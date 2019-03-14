ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

捷運辛亥站2分鐘 「開璽敦南PLUS」超值25、31坪 就是多一房

ETtoday新聞雲

記者浦靖祤／台北報導

現代人購屋往往為了總價，而犧牲了室內空間，其實買房子只要挑對好的格局和挑高，在有限的預算內，就能滿足你的品味和空間需求。面寬5米4大氣客廳，明亮空間還有綠意景觀，您能想像這是一間室內坪數不到25坪的住宅嗎，建商以豪宅規格打造二到三房精品宅，高坪效空間利用，讓預算有限的購屋客在台北市也能買得起3房格局。

▲▲捷運辛亥站2分鐘 開璽敦南PLUS打造31坪3+1 房。（圖／記者謝婷婷攝）。（圖／記者謝婷婷攝）

「開璽敦南PLUS」挑高3米6，高坪效空間讓31坪房型可規劃出3房。▼透過挑高空間利用，小孩房使用空間大1倍。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▲捷運辛亥站2分鐘 開璽敦南PLUS打造31坪3+1 房。（圖／記者謝婷婷攝）。（圖／記者謝婷婷攝）

已購客戶周小姐表示，「我買的房型是31坪，主要是看中的它在隔間利用上，可以隔到3房，比起其他相同坪數的建案，還可以再多1房，覺得很超值。另外它的挑高有3米6高，上面的空間我可以做充分的利用，像是做儲藏空間，就不用浪費原本31坪的空間。」開璽建築總經理宋建鉑指出，「開璽敦南Plus的31坪房型跟其他個案比較，我們比人家多一個書房，多一個客房，或著多一間臥室、小孩房，讓他花同樣31坪的錢，能夠有一個比較大的生活空間，創造出另外一個紅利。」

▲▲捷運辛亥站2分鐘 開璽敦南PLUS打造31坪3+1 房。（圖／記者謝婷婷攝）。（圖／記者謝婷婷攝）

▼「開璽敦南PLUS」緊鄰興泰公園，公設高質感規劃彷彿身處在五星級度假飯店。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▲捷運辛亥站2分鐘 開璽敦南PLUS打造31坪3+1 房。（圖／記者謝婷婷攝）。（圖／記者謝婷婷攝）

除了坪效多1房，位於台北市文山區的「開璽敦南PLUS」，開車5分鐘就可以抵達大安區遠企商圈，距離捷運辛亥站只要步行2分鐘，回家就像住在公園裡。已購客戶周小姐說，「每次出了捷運站就可以看到興泰公園、看到綠地，放假待在家裡打開窗戶，就看到一片綠景，感覺上非常的舒適，住在這裡又非常的安靜，雖然說距離捷運站非常近，可是你聽不到外面一點噪音。」

▲▲捷運辛亥站2分鐘 開璽敦南PLUS打造31坪3+1 房。（圖／記者謝婷婷攝）。（圖／記者謝婷婷攝）

▲住戶享有綠意山景景觀，生活環境清幽。▼從建案步行2分鐘就到辛亥站，搭乘捷運4站就可抵達大安站，交通非常方便。（圖／記者謝婷婷攝）

▲文山區敦南捷境建案。（圖／記者吳杰澄攝）

充滿設計感的大廳，高品味公設空間，讓人彷彿置身五星級渡假飯店，整棟建築以石材設計外觀，使用的建材和設備都是媲美豪宅規格，不僅提供五年防水保固，更加裝全戶式淨水設備讓住戶安心。

開璽建築總經理宋建鉑表示，「整個淨水設備包括了四道淨水程序，加上我們地下室和屋凸的不鏽鋼水箱，能提供住戶最好的水質;每一戶的廚房水槽下方都加裝了過濾器，可以把水裡面的重金屬和氯過濾掉，而且還可以過濾殺蟲劑和農藥，確保住戶的飲用水安全。」開璽敦南PLUS採先建後售，讓購屋客能看見品質，親身感受空間「大」不同，想要入住台北市高CP值的3房好宅，可別錯過機會。

▲▼ 「開璽敦南PLUS」純住宅規劃的水花園住宅，全案規劃25-31坪、挑高3米6產品，強調比別人多1房！。（圖／記者張瑞傑攝）

「開璽敦南PLUS」建築外觀圖。

開璽敦南PLUS︱基本資料

開璽敦南PLUS官網>>>
開璽敦南PLUS粉絲團>>>
基地位置：台北市文山區辛亥路四段166巷21~31號
基地規模：406坪
戶數規劃：54戶
產品規劃：25坪 2+1房 31坪 3房
樓層規劃：地上10層，地下2層
公 設 比：33%
投資建設：開璽建設團隊、開寀建設
建築設計：HHAA建築師事務所 徐兆立建築師
企劃代銷：開璽建設團隊、開寀建設
連絡電話：(02)2933-7188

關鍵字：台北市房產開璽敦南辛亥站建案興泰公園開璽敦南Plus

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3940

只賣基督徒！10戶2,200萬房屋　千坪基地拿來種菜、遊樂場

俗話說「千金買房、萬金買鄰」，台北市出現一個只賣基督徒的建案「希伯崙山莊」，現身文山區中，開價每坪46～50萬元、約48坪，一戶2,200～2,400萬元。住展雜誌企研室經理何世昌表示，該建案標榜為「..

3月7日 13:56

//cdn2.ettoday.net/images/3644

蔡依林看上豪宅再交易　阿瘦皮鞋老闆娘砸億元買「敦南寓邸」

台北市大安運動中心後方豪宅「敦南寓邸」原先路名為基隆路，後來申請改名為敦南街，燙金門牌讓房價水漲船高，外傳天后蔡依林也曾去看房，如今再傳成交喜訊，根據實價揭露，該棟去年12月7樓交易，總價1.73億元..

3月7日 10:31

//cdn2.ettoday.net/images/3728

新光人壽200多棟不動產租金收益　去年破38億元　

新光人壽包括英國及全台共200多個標的物不動產投資租金收入，去年超過38億元，加上今年起至2023年間陸續完工的南港軟體園區大樓、新板傑仕堡等滿租時，將可挹注6億租金，初估目標上達近45億元。

3月6日 22:42

//cdn2.ettoday.net/images/3863

女生想要「公園、捷運、交流道」　購屋學區考量僅第三名

根據鄉林建設（5531）統計，近年來女性在購屋決策的主導權明顯成長，鄉林不動產研究室針對雙北女性買房的調查發現，綠地休閒、捷運交通與學區教育是現代人置產選屋的三大考量因素。鄉林建設表示，女性購屋首選，..

3月6日 18:34

//cdn2.ettoday.net/images/3203

老婆作主！買房5成6女方決定　名字登記妻子名下

女性決策購屋的比例逐漸升高，根據鄉林不動產研究室統計，若夫妻共同購屋，約有5成6買屋與否的決策權，掌握在女性手上，男性僅占4成6。鄉林表示，此次統計數據相較與過往，女性決策比例有明顯提升，女力已經崛起..

3月6日 18:13

3、4月全台瘋媽祖　「天上聖母」8.6億北市土地稱王！

又到了3、4月全台「瘋媽祖」的時間，而台灣人對於媽祖的信仰究竟有多「瘋」？根據台北市地政局資料，信眾還願、捐贈給「天上聖母」（媽祖）的土地，市值約8.673億元，在神明之中稱霸，可見信眾對於媽祖神威顯赫虔誠甚至到瘋狂之程度。

22分鐘前

柯P名人光環失靈！　「大安尚御」鄰居打七折、降4600萬賣

北市長柯文哲雖然還未確認進擊2020總統大選，但已成為熱門人選及新聞焦點之一，但他的高知名度卻未拉抬到住居「大安尚御」的身價，該棟5、6、7戶三戶標榜「市長官邸捷運大戶」賣了4年時間，只有5樓戶因降價5千萬元、打了6折才脫手，另外兩戶仍乏人問津，屋主開價從1.66億元，一路下降剩1.2億元，幾乎打了7折價。

1小時前

捷運辛亥站2分鐘 「開璽敦南PLUS」超值25、31坪 就是多一房

現代人購屋往往為了總價，而犧牲了室內空間，其實買房子只要挑對好的格局和挑高，在有限的預算內，就能滿足你的品味和空間需求。面寬5米4大氣客廳，明亮空間還有綠意景觀，您能想像這是一間室內坪數不到25坪的住宅嗎，建商以豪宅規格打造二到三房精品宅，高坪效空間利用

1小時前

3家保單網路賣最好　富邦新安東京明台產險使出渾身解數拼戰

15家產險公司網路投保最熱賣的3種保單，為汽車險、機車險與旅平險，其中又以富邦產、新安東京海上與明台產險的保費收入7,521萬元，就占了整體1.1億元的68%，主因是網頁界面較易懂使用、頻頻推出行銷活動及大打宣傳戰。

2小時前

朱崙街鈞藏身價回　轉手賺兩千萬

台北市實價登錄揭露朱崙街「鈞藏」8樓交易，總價為1.35億，拆算車位後單價為129.9萬，比照前次交易紀錄，原屋主是1億1434萬購入，兩年半後轉手獲利2066萬，不僅賣得漂亮，也顯示鈞藏行情有回溫趨勢。

14小時前

讀者迴響

熱門新聞

誠品敦南店熄燈號　東區商圈挫咧..

百萬租金繳5年！極度乾燥撤出東..

超豪宅西華富邦一坪200萬元　..

淡北道路、淡江大橋利多建設　吸..

辛亥站2分鐘　買超值31坪3+..

高雄329檔期大熱門　新建案年..

房東登門傻爆眼　惡搞租屋處如被..

柯P鄰居賣4年房！　降價460..

新莊副都心「只住他1人」專家5..

比東區房東更狠！美國科尼利亞街..

最新新聞更多

「天上聖母」8.6億北市土地稱..

產險網路賣最好　富邦新安東京明..

高雄新市政園區　住宅改科技園區

內政部新「包租代管」6月1日上..

高雄房市全台本夢比最高、先跑先..

新竹住宅博覽會 3月22日開跑

社子島開發案　回歸法治才能解決

潤隆現金股利衝8元　集團營收創..

租客買這一張　免房契求自保

歌仔戲名伶　內湖3億土地遭法拍

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366