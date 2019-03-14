捷運辛亥站2分鐘 「開璽敦南PLUS」超值25、31坪 就是多一房

記者浦靖祤／台北報導

現代人購屋往往為了總價，而犧牲了室內空間，其實買房子只要挑對好的格局和挑高，在有限的預算內，就能滿足你的品味和空間需求。面寬5米4大氣客廳，明亮空間還有綠意景觀，您能想像這是一間室內坪數不到25坪的住宅嗎，建商以豪宅規格打造二到三房精品宅，高坪效空間利用，讓預算有限的購屋客在台北市也能買得起3房格局。

▲「開璽敦南PLUS」挑高3米6，高坪效空間讓31坪房型可規劃出3房。▼透過挑高空間利用，小孩房使用空間大1倍。（圖／記者謝婷婷攝）

已購客戶周小姐表示，「我買的房型是31坪，主要是看中的它在隔間利用上，可以隔到3房，比起其他相同坪數的建案，還可以再多1房，覺得很超值。另外它的挑高有3米6高，上面的空間我可以做充分的利用，像是做儲藏空間，就不用浪費原本31坪的空間。」開璽建築總經理宋建鉑指出，「開璽敦南Plus的31坪房型跟其他個案比較，我們比人家多一個書房，多一個客房，或著多一間臥室、小孩房，讓他花同樣31坪的錢，能夠有一個比較大的生活空間，創造出另外一個紅利。」

▲▼「開璽敦南PLUS」緊鄰興泰公園，公設高質感規劃彷彿身處在五星級度假飯店。（圖／記者謝婷婷攝）



除了坪效多1房，位於台北市文山區的「開璽敦南PLUS」，開車5分鐘就可以抵達大安區遠企商圈，距離捷運辛亥站只要步行2分鐘，回家就像住在公園裡。已購客戶周小姐說，「每次出了捷運站就可以看到興泰公園、看到綠地，放假待在家裡打開窗戶，就看到一片綠景，感覺上非常的舒適，住在這裡又非常的安靜，雖然說距離捷運站非常近，可是你聽不到外面一點噪音。」

▲住戶享有綠意山景景觀，生活環境清幽。▼從建案步行2分鐘就到辛亥站，搭乘捷運4站就可抵達大安站，交通非常方便。（圖／記者謝婷婷攝）

充滿設計感的大廳，高品味公設空間，讓人彷彿置身五星級渡假飯店，整棟建築以石材設計外觀，使用的建材和設備都是媲美豪宅規格，不僅提供五年防水保固，更加裝全戶式淨水設備讓住戶安心。

開璽建築總經理宋建鉑表示，「整個淨水設備包括了四道淨水程序，加上我們地下室和屋凸的不鏽鋼水箱，能提供住戶最好的水質;每一戶的廚房水槽下方都加裝了過濾器，可以把水裡面的重金屬和氯過濾掉，而且還可以過濾殺蟲劑和農藥，確保住戶的飲用水安全。」開璽敦南PLUS採先建後售，讓購屋客能看見品質，親身感受空間「大」不同，想要入住台北市高CP值的3房好宅，可別錯過機會。

▲「開璽敦南PLUS」建築外觀圖。

開璽敦南PLUS︱基本資料

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基地位置：台北市文山區辛亥路四段166巷21~31號

基地規模：406坪

戶數規劃：54戶

產品規劃：25坪 2+1房 31坪 3房

樓層規劃：地上10層，地下2層

公 設 比：33%

投資建設：開璽建設團隊、開寀建設

建築設計：HHAA建築師事務所 徐兆立建築師

企劃代銷：開璽建設團隊、開寀建設

連絡電話：(02)2933-7188