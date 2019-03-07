大馬信義：海外投資短租風險高　投資人要注意

▲吉隆坡雙子星大樓。(圖/翻攝自YouTube)

記者張瑞傑／台北報導

馬來西亞是熱門的旅遊目的地，每年遊客流量可達2,600萬至3,000萬人次，國人看準馬來西亞的旅遊和經濟發展潛力，選擇到大馬投資房地產，不少當地業者或是投資客，開始藉由網路平台（例如︰Airbnb）將其住宅改為短期出租；專家提醒，短期出租看似有利可圖，但若將目光放到未來，實則上所需的成本和維護管理比起長期出租更高，同時也難以掌握租戶品質。



這股風潮讓短期租賃崛起，大馬當地業者及海外投資客，開始藉由網路平台將其住宅和其它房產改為短期出租；卻同時也造成社區居民對環境的安全、衛生和居住安寧產生疑慮。大馬信義總經理李杰峰表示，前往海外投資置產，首先要掌握當地的法規制度，目前，馬來西亞除了沙巴宣布利用住宅進行短期出租屬非法行為，其它州屬尚未明確表示，只要業主大會（Annual General Meeting，AGM）(類似台灣的區分所有權人會議、社區內之「住戶大會」)所議決的規範不包括禁止短期出租的行為，原則上就算合法。



李杰峰表示，為了改善居住問題，大馬政府也著手研擬相關的應對政策，吉隆坡市政府於2018年開始要求所有經營短期出租的個人（無論是否為公民）和公司企業，必須向市府在線上免費登記，若去年底尚未完成登記而擅自經營短租行為，政府可根據《2013年分層管理法》（Strata Management Act，2013），每次最高可開罰馬幣200令吉（約新台幣1500元）的罰款。

李杰峰分析未來可能進行的兩種政策方向分別是，政府將全面禁止利用住宅等單位進行短期出租的行為；政府將限制或規範相關單位利用住宅進行短期出租，相關單位不僅須要登記，也須申報短期出租的營業稅或所得稅。



李杰峰建議，長期出租在租戶品質和租金收入上相對穩定，讓赴大馬投資的國人可以放心出租。深耕當地的大馬信義提供了一體化的服務，包辦從購屋前的諮詢到最後的交屋與物業管理，對於難以親自處理出租管理的國人而言，大馬信義提供的代租代管服務將嚴格把關房產，讓國人可安心地成為「遠端房東」。