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釋出802戶！台中兩商圈包夾　「東區尚武段」社宅動工

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▲▼台中「東區尚武段」社宅昨天動工。（圖／翻攝自台中市府官網）

▲台中「東區尚武段」社宅昨天動工。（圖／翻攝自台中市府官網）

記者黃靖惠／綜合報導

台中市繼完成豐原安康段第一期後，大里區光正段第一期也預計於今年5月入住，昨天（10日）「東區尚武段」社會住宅也舉行動土典禮，預計規劃802戶住宅單元，不只緊鄰火車站、還有雙十路、精武路等聯外道路，屬於核心樞紐地帶，被一中商圈、繼光商圈包夾，周邊生活機能好到爆炸。

「東區尚武段」社宅土地向國防部長期租用，30億興建工程費用100%向銀行融資，興建期需還銀行的利息由內政部全權買單，後續若有自償性資金缺口，也由內政部支出。

「東區尚武段」社宅住宅交通便利，主要由雙十路、進化路等幹道，及精武路、自由路等路網作為連通台中市區主要進出通道，區位屬核心樞紐地帶。周邊有進德國小、光復國小、太平國小、力行國小及雙十國中，並另有台中一中及台中科大；北側有一中商圈及台中體育園區，西南側有繼光商圈，生活機能完善。

該社宅共為4大棟複合式社會住宅，為地下4層、地上14層建築，設有親子館、長青教室、店鋪、社會服務站及作為設計相關產業的育成中心，2層以上居住單元則提供了1房型495戶（8坪）、2房型239戶（16坪）、3房型68戶（24坪），共計802戶優質好宅，整體設計上，導入傳統三合院「埕」的概念，讓各單元都能連結埕的空間。

此外，為結合設計、創意的育成孵化基地，並實踐生活、工作、居住相結合的理想場域，另規劃其中一棟12~14層共48個1房型單元成立共居型態，部分空間作為公共客廳、廚房或閱讀、交流及共同工作場域。

關鍵字：台中市府台中社宅東區尚武段

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3月10日 17:32

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